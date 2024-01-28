Главы НХЛ, МЛС, НБА, НФЛ, MLB и NASCAR поддержали борьбу с антисемитизмом в США: «Спорт способен объединять и сводить на нет расовые, этнические и религиозные различия»

Теги Гэри Беттмэн МЛС женская НБА НБА бизнес женский футбол НХЛ Нью-Ингленд Супербоул НФЛ MLB NASCAR Роджер Гуделл Дон Гарбер Адам Сильвер Роберт Крафт Политика Роб Манфред деньги дискриминация Хоккей

Гэри Беттмэн обсудил антисемитизм с руководителями спортивных лиг Америки.

Встреча комиссионеров крупнейших профессиональных спортивных лиг Северной Америки прошла в четверг. Собрание состоялось по инициативе Фонда по борьбе с антисемитизмом (FCAS).

Во встрече приняли участие комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн, комиссионер НФЛ Роджер Гуделл, комиссионер НБА Адам Сильвер, комиссионер MLB Роб Манфред, комиссионер женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) Кэти Энгельберт, комиссионер МЛС Дон Гарбер, комиссионер национальной женской футбольной лиги (NWSL) Джессика Берман и президент NASCAR Стив Фелпс.

Собрание глав лиг организовал владелец «Нью-Ингленд Пэтриотс» и основатель фонда FCAS Роберт Крафт, встреча прошла в штаб-квартире НФЛ в Нью-Йорке.

«Спорт обладает способностью объединять сообщества, города и даже целые страны и сводить на нет расовые, этнические и религиозные различия.

У наших лиг есть большие и влиятельные платформы, которые можно и нужно использовать для повышения сознательности, объединения людей и борьбы со всеми формами ненависти.

Для меня было честью присоединиться к коллегам и подтвердить нашу общую приверженность искоренению антисемитизма не только на катках, кортах и полях, где мы играем, но и везде», – сказал Беттмэн.

«Мне сказали, что это первый раз в истории, когда главы всех спортивных лиг собрались вместе», – заявил Крафт.

В декабре 2023 года фонд Крафта собрал 200 миллионов долларов на борьбу с растущим антисемитизмом в США.

По данным Антидиффамационной лиги (американская еврейская неправительственная правозащитная общественно-политическая организация, противостоящая антисемитизму и другим формам нетерпимости по отношению к евреям – Sports.ru), за последние три месяца в США был зарегистрирован 3 291 антисемитский инцидент.

«Мы хотим, чтобы люди вместе давали отпор ненависти. Самый большой враг общества – это молчание.

Для нас большая честь, что вы все здесь. Надеюсь, мы будем бороться с этим молчанием в обществе, воспользуемся силой и влиянием, которые есть у всех нас, и попытаемся сделать что-то, объединиться, чтобы удержать Америку на правильном пути», – заявил Крафт.

FCAS объявила, что 11 февраля во время телетрансляции Супербоула на канале CBS будет показан 30-секундный рекламный ролик, призывающий зрителей противостоять антисемитизму.

Фото: nhl.com

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21 комментарий
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Во как защищают себя. И лишь до русофобии никому нет дела.
+30
-12
+18
Ответ Федя2024
Во как защищают себя. И лишь до русофобии никому нет дела.
Ну справедливости ради 5 из 6 перечисленных лиг до русских вообще никакого дела нет, а НХЛ к русским относится так же, как и ко всем остальным.
+13
-1
+12
Зачем это?

Причем, я не знаю ни одного еврея в этих видах спорта, достигших успехов

Вообще, термин антисемитизм насквозь лживый изначально

Потому что семитов-мусульман в десятки раз больше количества всех евреев, населяющих землю

Арабов и палестинцев прикажете называть семитами- антисемитами?

Или Роналду, поддерживающего семитов-палестинцев надо называть антисемитом?
+16
-8
+8
все равны, но евреи ровнее всех.
+14
-7
+7
Жаль, 20 000 палестинцев не в том полушарии родились. Повестку ныне диктует буржуазная элита, а как она скажет, так СМИ под её дудку и пляшут.
+10
-3
+7
действительно. какой там BLM ? когда тут такое.. евреев обижают
+6
-1
+5
Иудеи сами его придумали
+4
0
+4
Спасибо за столь важную информацию! От души, держите в курсе
+8
-5
+3
Ответ Пенс
все равны, но евреи ровнее всех.
Таки да.
+3
0
+3
Беттмэн,Сильвер,Гуделл,Берман,Крафт...А Бунч-Бруевича и Мартова забыли?
"Спорт обладает способностью объединять сообщества, города и даже целые страны и сводить на нет расовые, этнические и религиозные различия...."(с)
Ну так зачем же акцентировать внимание на "проблемах" евреев?
Или евреи немного особеннее,ценнее,их нужно беречь?
Удивительно что про "лохокост" не упомянули.
И что там по палестинцам,они ж семиты! Или не такие как "правильные" семиты?
+2
0
+2
Вроде ж Америкой правят за кулисами три еврейских банкирских дома - Ротшильды, Рокфеллеры и Морганы. Откуда там может быть антисемитизм?
+5
-4
+1
По крайней мере НХЛ твёрдо придерживается политики против национальной и расовой дискриминации. Они не дали в обиду ни одного русского. Так что, я думаю, они также не поддерживают ни антисемитизм, ни антиисламизм. Просто к евреям сейчас отношение не очень много где, и они решили отделить простых людей от израильских политиков.
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а то что палестинцы семиты они походу не в курсе))
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Ответ Пенс
все равны, но евреи ровнее всех.
Мэттью Шнайдера похоже летом в зал славы воткнут. Иудей, родившийся в Нью-Йорке. Песню Стинга переименуют в его честь
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0
Ответ Федя2024
Во как защищают себя. И лишь до русофобии никому нет дела.
Красавчик, приплёл, 15 прилетит в течении 3 рабочих дней.
+4
-4
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Ответ Wiley Fox
Для тебя это новость, что ли? Криштиану это не скрывал никогда, что на стороне народа Палестины
Кинешь сцылку хоть? А да... И что это за народ такой "Палестины"? Чем он отличается от египтян, ливанцев и иорданцев? Не подскажешь ли?
+2
-2
0
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