Главы НХЛ, МЛС, НБА, НФЛ, MLB и NASCAR поддержали борьбу с антисемитизмом в США: «Спорт способен объединять и сводить на нет расовые, этнические и религиозные различия»

Гэри Беттмэн обсудил антисемитизм с руководителями спортивных лиг Америки.

Встреча комиссионеров крупнейших профессиональных спортивных лиг Северной Америки прошла в четверг. Собрание состоялось по инициативе Фонда по борьбе с антисемитизмом (FCAS).

Во встрече приняли участие комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн, комиссионер НФЛ Роджер Гуделл, комиссионер НБА Адам Сильвер, комиссионер MLB Роб Манфред, комиссионер женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) Кэти Энгельберт, комиссионер МЛС Дон Гарбер, комиссионер национальной женской футбольной лиги (NWSL) Джессика Берман и президент NASCAR Стив Фелпс.

Собрание глав лиг организовал владелец « » и основатель фонда FCAS Роберт Крафт, встреча прошла в штаб-квартире НФЛ в Нью-Йорке.

«Спорт обладает способностью объединять сообщества, города и даже целые страны и сводить на нет расовые, этнические и религиозные различия.

У наших лиг есть большие и влиятельные платформы, которые можно и нужно использовать для повышения сознательности, объединения людей и борьбы со всеми формами ненависти.

Для меня было честью присоединиться к коллегам и подтвердить нашу общую приверженность искоренению антисемитизма не только на катках, кортах и полях, где мы играем, но и везде», – сказал Беттмэн.

«Мне сказали, что это первый раз в истории, когда главы всех спортивных лиг собрались вместе», – заявил Крафт.

В декабре 2023 года фонд Крафта собрал 200 миллионов долларов на борьбу с растущим антисемитизмом в США.

По данным Антидиффамационной лиги (американская еврейская неправительственная правозащитная общественно-политическая организация, противостоящая антисемитизму и другим формам нетерпимости по отношению к евреям – Sports.ru), за последние три месяца в США был зарегистрирован 3 291 антисемитский инцидент.

«Мы хотим, чтобы люди вместе давали отпор ненависти. Самый большой враг общества – это молчание.

Для нас большая честь, что вы все здесь. Надеюсь, мы будем бороться с этим молчанием в обществе, воспользуемся силой и влиянием, которые есть у всех нас, и попытаемся сделать что-то, объединиться, чтобы удержать Америку на правильном пути», – заявил Крафт.

FCAS объявила, что 11 февраля во время телетрансляции на канале CBS будет показан 30-секундный рекламный ролик, призывающий зрителей противостоять антисемитизму.

Фото: nhl.com