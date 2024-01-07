Промеса могут экстрадировать из ОАЭ, «ПСЖ» лоббировал «Золотой мяч» Месси в 2021 году, победы «Реала», «Челси» и «Интера», Вернер снова в АПЛ и другие новости

1. Квинси Промеса могут экстрадировать из ОАЭ в Нидерланды, сообщает Voetbal Zone. Футболист «Спартака» опубликовал в соцсетях видео из Дубая, где он отмечал день рождения. В клубе заявили, что «этот вопрос не стоит»: «Приговор не вступил в силу, а находится в апелляционном обжаловании».

2. «Реал» обыграл «Арандину» в Кубке Испании (3:1). Гюлер дебютировал, У Браима гол, ассист и заработанный пенальти. «Атлетико» прошел «Луго» (3:1), Депай сделал дубль. Все результаты дня – по этой ссылке.

3. «ПСЖ» лоббировал вручение «Золотого мяча»-2021 Месси, говорится в расследовании Mediapart и Le Monde. Бывший главный редактор France Football годами получал подарки от парижан, а сейчас работает в клубе.

4. «Челси» разгромил «Престон» в Кубке Англии – 4:0. Остальные результаты 3-го раунда турнира – тут.

5. НХЛ. «Флорида» победила «Колорадо» (8:4), Бобровский одержал 20-ю победу в сезоне, Ничушкин забросил 20-ю шайбу. «Тампа» проиграла «Бостону» (3:7), Кучеров набрал 1+2 и вновь единолично возглавил гонку бомбардиров, Василевский 2-й раз в сезоне пропустил 6 шайб. «Рейнджерс» проиграли «Монреалю» (3:4 Б), Панарин набрал 1+1. Все результаты дня – здесь.

6. НБА. «Индиана» уступила «Бостону», 48 очков Янниса не спасли «Милуоки» в матче с «Хьюстоном» и другие результаты.

7. КХЛ. «Авангард» победил «Ладу», московское «Динамо» забросило 7 шайб «Куньлуню».

8. «Интер» обыграл «Верону» (2:1) в 19-м туре Серии А: гол Фраттези (потерявшего шорты) на 93-й минуте принес «нерадзурри» победу, Анри не забил с пенальти на 100-й. Остальные итоги дня в чемпионате Италии – здесь.

9. Полиция прослушивала звонки экс-главы IBU Бессеберга, обвиняемого в коррупции. В его разговорах обсуждалась помощь россиянам в допинг-вопросах. Свидетелем в деле станет Григорий Родченков.

10. Трансферные новости. «Зенит» и «Палмейрас» пытаются уладить ситуацию с Артуром к понедельнику, если решения не будет, сделка может не состояться. «Тоттенхэм» и «Лейпциг» договорились об аренде Вернера с правом выкупа за 15-20 млн евро, «шпоры» будут платить всю зарплату бывшему игроку «Челси». «Бавария» готова заплатить более 70 млн евро за Араухо сейчас, для «Барсы» даже 80 млн недостаточно. Хендерсон хочет вернуться в АПЛ: он недоволен климатом Саудовской Аравии и посещаемостью. Саудовские клубы не смогут зимой совершать такие покупки, как летом 2023-го: PIF ввел лимиты на трансферы.

11. Антон Смольский выиграл пасьют на этапе Кубка Содружества по биатлону в Раубичах, Поварницын – 2-й, Корнев – 3-й, Латыпов – 4-й, Логинов – 8-й. У женщин победила Наталия Шевченко, Гербулова – 2-я, Дербушева – 3-я.

Эндре Стремсхайм выиграл гонку преследования на Кубке мира в Оберхофе, Лагрейд – 2-й, Дале – 3-й. Жюлия Симон победила у женщин, Брезаз-Буше – 2-я, Тандревольд – 3-я.

12. Эрик Валнес победил в классическом масс-старте на этапе «Тур де Ски», Поромаа – 2-й, Фендрих – 3-й. Линн Сван выиграла гонку у женщин, Карлссон – 2-я, Хенниг – 3-я.

13. Крис Пол получил перелом левой руки. Разыгрывающему «Голден Стэйт» предстоит операция.

14. Отбывшие дисквалификации за допинг Лашманова, Каниськина и Кирдяпкин стали тренерами сборной России по легкой атлетике.

15. Умер бразилец Марио Загалло. Четырехкратному чемпиону мира было 92 года.

16. «Турне четырех трамплинов». Крафт победил на 4-м этапе, Кобаяси стал первым в общем зачете.

17. Бартон призвал убрать с ТВ двух экс-футболисток и сравнил их с серийными убийцами: «Инклюзивность – это куча дерьма». Канал осудил Джоуи, он ответил: «Мне все равно. Мы сыты по горло воукизмом».

Цитаты дня.

«Мы будем подавать в суд. Блогерша Родина делает все в коннекте с Косторной. Можно сказать, что это заказ Алены». Куклычева о конфликте

Илон Маск – Марку Кьюбану: «Когда нам стоит ожидать появления в составе «Мавс» белых/азиатских женщин невысокого роста?»

Дмитрий Васильев: «Люди все время ноют. Они ездят на иномарках, ездят за границу, но всегда «все плохо и все не так». Хочется спросить, а когда будет «так»

Мбаппе о Месси: «Во Франции Лионель не получил уважения, которого заслуживал»

Зарема об Ахметове: «Новое амплуа «Зенита» – санитары РПЛ. Не можешь попасть в основу родного клуба – иди на скамейку со всеми удобствами, Бакаев и Фернандес не дадут соврать»

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