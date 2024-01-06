Григорий Родченков станет свидетелем в деле экс-президента IBU Андерса Бессеберга

Григорий Родченков даст показания в деле экс-президента IBU Андерса Бессеберга.

Ранее подразделение по расследованию и уголовному преследованию экономических и экологических преступлений в Норвегии предъявило бывшему президенту Международного союза биатлонистов обвинение в коррупции за период с 2009 по 2018 год, когда он возглавлял IBU.

Суд над Бессебергом пройдет с 9 января по 16 февраля 2024 года.

В четверг был составлен список свидетелей по делу. В него вошли биатлонные менеджеры – как норвежские, так и иностранные. Сам Бессеберг, который отрицает обвинения, выступит перед судом 10 января, затем в течение 6 дней его будут допрашивать.

В список свидетелей попал бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. Он выступит в суде с переводчиком – удаленно из США, где скрывается после отъезда из России.

Ранее Родченков утверждал, что в IBU манипулируют данными биологических паспортов спортсменов. Обвинения в допинг-манипуляциях не входят в текущее дело против Бессеберга, они касаются коррупции.

Среди свидетелей выступят нынешний глава IBU Олле Далин, генеральный секретарь организации , а также экс-генсек IBU Николь Реш и бывший глава Союза биатлонистов Норвегии Туре Бейгард.

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