Григорий Родченков станет свидетелем в деле экс-президента IBU Андерса Бессеберга

Теги IBU Андерс Бессеберг Николь Реш Туре Бейгард Макс Кобб Олле Далин Григорий Родченков Биатлон

Григорий Родченков даст показания в деле экс-президента IBU Андерса Бессеберга.

Ранее подразделение по расследованию и уголовному преследованию экономических и экологических преступлений в Норвегии предъявило бывшему президенту Международного союза биатлонистов обвинение в коррупции за период с 2009 по 2018 год, когда он возглавлял IBU.

Суд над Бессебергом пройдет с 9 января по 16 февраля 2024 года.

В четверг был составлен список свидетелей по делу. В него вошли биатлонные менеджеры – как норвежские, так и иностранные. Сам Бессеберг, который отрицает обвинения, выступит перед судом 10 января, затем в течение 6 дней его будут допрашивать.

В список свидетелей попал бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. Он выступит в суде с переводчиком – удаленно из США, где скрывается после отъезда из России.

Ранее Родченков утверждал, что в IBU манипулируют данными биологических паспортов спортсменов. Обвинения в допинг-манипуляциях не входят в текущее дело против Бессеберга, они касаются коррупции.

Среди свидетелей выступят нынешний глава IBU Олле Далин, генеральный секретарь организации Макс Кобб, а также экс-генсек IBU Николь Реш и бывший глава Союза биатлонистов Норвегии Туре Бейгард.

Детектив в биатлоне: экс-президента обвинили в симпатии к России – ему дарили часы, дорогую охоту и заказывали проституток

Уже забыли про Родченкова? Он вернулся с новой книгой – конечно, про российский допинг

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16 комментариев
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«Ля ты крыса» (с)
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Родченков - крыса и предатель!
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Главный защитник американского допинга
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Дело запахло бойкотом сборной Норвегии олимпийских игр.
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Ох, какой удар по союзу биатлонистов, особенно по норвежцам. Теперь все медали отберут, флага лишат, на ОИ будут, как "олимпийские спортсмены из Норвегии" выступать.
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Для ярых патриотов, которые не читают новость, а уже с лозунгами тут кричат: это суд Норвегии расследует коррупционные действия своего гражданина и это Нормально. Пока до расследования допинга и тем более какого-то отстранения Норвегии речи не идёт. Думаю, всплывут "экономические" связи с нашими отечественными чиновниками, которых наверняка повысят после этого, как у нас часто бывает
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Родченков затычка
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Этого любителя дорогих часов и молоденьких женщин все еще не посадили?
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Воскрес что ли?
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Думаю Родченков ой как не пушистый. Придёт время и эту крысу сольют как не нужное существо.
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А ха ха. Жабагадюкинг начинается
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Крысе должна быть крысиная смерть со слава России
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Любопытно, как именно суд собирается подтверждать личность свидетеля?
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Оно живое?..
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Ответ Yakub_Yar
Ох, какой удар по союзу биатлонистов, особенно по норвежцам. Теперь все медали отберут, флага лишат, на ОИ будут, как "олимпийские спортсмены из Норвегии" выступать.
Скорей бы
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