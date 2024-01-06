«Мы будем подавать в суд. Блогерша Родина делает все в коннекте с Косторной. Можно сказать, что это заказ Алены». Куклычева о конфликте

Дизайнер Алена Куклычева намерена подать в суд после ситуации с Аленой Косторной.

Ранее Куклычева прекратила сотрудничество с фигуристкой Косторной, сообщив, что та не оплатила соревновательные платья и не вернула некоторые костюмы. Позже Косторная передала костюмы для шоу, при этом часть из них – в пакете с надписью «Ля ты крыса».

«Я ей всегда объясняла, что никто не будет ничего делать за ее красивые глаза. Костюмов ей требовалось очень много. Были и слезы, она приходила, плакала и просила сшить что-то.

Даже если дизайнерам вернули костюмы, нужна какая-то оплата, либо надо было их выкупать, либо выполнять договоренность о посте с рекламой. Труд в любом случае должен оплачиваться.

Почему я обратилась к общественности? Она долгое время игнорировала, и мы думали, что Алена даже не передала документы в федерацию. Хотя когда надо ей – звонит в час ночи, в любое время.

Сейчас мы ждем 240 тысяч за комплект костюмов для короткой программы и произвольной программы (четыре костюма), по платьям для шоу вопрос не решен, их вернули, и все. У нас к ней остались вопросы.

Ее админ передала фотографии с закрытого канала (5 тысяч подписчиков) блогерши Елены Родиной, где она меня дико оскорбляла. На это мы будем подавать в суд. После праздников мы подадим на моральный ущерб, чтобы дать правовую оценку происходящему. Мы с юристом уже проконсультировались, за это она ответит.

Именно эта блогерша не просто поддерживает со стороны, а делает все в коннекте с Косторной. Это можно отнести к Алене, даже можно сказать, что это ее заказ. Мы точно накажем людей, так нельзя. Пусть готовятся», – сказала Куклычева.

Новая разборка с Косторной: дизайнер требует от нее 240 тысяч за платья и выкладывает скрины переписки