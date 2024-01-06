«Мы будем подавать в суд. Блогерша Родина делает все в коннекте с Косторной. Можно сказать, что это заказ Алены». Куклычева о конфликте
Дизайнер Алена Куклычева намерена подать в суд после ситуации с Аленой Косторной.
Ранее Куклычева прекратила сотрудничество с фигуристкой Косторной, сообщив, что та не оплатила соревновательные платья и не вернула некоторые костюмы. Позже Косторная передала костюмы для шоу, при этом часть из них – в пакете с надписью «Ля ты крыса».
«Я ей всегда объясняла, что никто не будет ничего делать за ее красивые глаза. Костюмов ей требовалось очень много. Были и слезы, она приходила, плакала и просила сшить что-то.
Даже если дизайнерам вернули костюмы, нужна какая-то оплата, либо надо было их выкупать, либо выполнять договоренность о посте с рекламой. Труд в любом случае должен оплачиваться.
Почему я обратилась к общественности? Она долгое время игнорировала, и мы думали, что Алена даже не передала документы в федерацию. Хотя когда надо ей – звонит в час ночи, в любое время.
Сейчас мы ждем 240 тысяч за комплект костюмов для короткой программы и произвольной программы (четыре костюма), по платьям для шоу вопрос не решен, их вернули, и все. У нас к ней остались вопросы.
Ее админ передала фотографии с закрытого канала (5 тысяч подписчиков) блогерши Елены Родиной, где она меня дико оскорбляла. На это мы будем подавать в суд. После праздников мы подадим на моральный ущерб, чтобы дать правовую оценку происходящему. Мы с юристом уже проконсультировались, за это она ответит.
Именно эта блогерша не просто поддерживает со стороны, а делает все в коннекте с Косторной. Это можно отнести к Алене, даже можно сказать, что это ее заказ. Мы точно накажем людей, так нельзя. Пусть готовятся», – сказала Куклычева.
Новая разборка с Косторной: дизайнер требует от нее 240 тысяч за платья и выкладывает скрины переписки
Не принимая ничью сторону изначально, сейчас я на стороне Косторной. Дизайнерша выглядит неадекватной.
Кстати, товарищ дизайнер никак не хочет прокомментировать то, что они всем ателье носят костюмы клиентов?
Я думаю, что даже тот пакет "Ля ты крыса" Куклычева никуда не выкинет. Будет ещё долго таскать его с собой и демонстрировать журналистам)
Суд ждёт! Самое время начать составлять иск всем коллективом. Доказательную базу подбить, документы собрать, всё такое.
Бессонные ночи и драматические слёзы - это прекрасно, но неприятные люди в суде, как правило, требуют более содержательных доказательств.
Это из той же оперы, что и "Трусова и Щербакова избивали Валиеву под руководством Косторной"
У остальных, кого она оскорбляет, в отличие от Куклычевой, даже времени нет с этим связываться, а тут женщина активная. Ух)
Впрочем, после эпичных пассажей про обращение в суд по поводу рекламы в иг - понятно, что от реальности Куклычева предельно далека.
Не под дулом пистолета же её ночью шить заставляли. Значит, так договаривались. Прогибалась и дала понять, что готова прогибаться. Они общались не один год, выстраивали взаимоотношения вот таким образом - обоюдно.
И только сейчас поток нечистот прорвало.