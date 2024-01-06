«Мы будем подавать в суд. Блогерша Родина делает все в коннекте с Косторной. Можно сказать, что это заказ Алены». Куклычева о конфликте

Теги сборная России пары женское катание Алена Косторная Алена Куклычева Фигурное катание

Дизайнер Алена Куклычева намерена подать в суд после ситуации с Аленой Косторной.

Ранее Куклычева прекратила сотрудничество с фигуристкой Косторной, сообщив, что та не оплатила соревновательные платья и не вернула некоторые костюмы. Позже Косторная передала костюмы для шоу, при этом часть из них – в пакете с надписью «Ля ты крыса».

«Я ей всегда объясняла, что никто не будет ничего делать за ее красивые глаза. Костюмов ей требовалось очень много. Были и слезы, она приходила, плакала и просила сшить что-то.

Даже если дизайнерам вернули костюмы, нужна какая-то оплата, либо надо было их выкупать, либо выполнять договоренность о посте с рекламой. Труд в любом случае должен оплачиваться.

Почему я обратилась к общественности? Она долгое время игнорировала, и мы думали, что Алена даже не передала документы в федерацию. Хотя когда надо ей – звонит в час ночи, в любое время.

Сейчас мы ждем 240 тысяч за комплект костюмов для короткой программы и произвольной программы (четыре костюма), по платьям для шоу вопрос не решен, их вернули, и все. У нас к ней остались вопросы.

Ее админ передала фотографии с закрытого канала (5 тысяч подписчиков) блогерши Елены Родиной, где она меня дико оскорбляла. На это мы будем подавать в суд. После праздников мы подадим на моральный ущерб, чтобы дать правовую оценку происходящему. Мы с юристом уже проконсультировались, за это она ответит.

Именно эта блогерша не просто поддерживает со стороны, а делает все в коннекте с Косторной. Это можно отнести к Алене, даже можно сказать, что это ее заказ. Мы точно накажем людей, так нельзя. Пусть готовятся», – сказала Куклычева.

Новая разборка с Косторной: дизайнер требует от нее 240 тысяч за платья и выкладывает скрины переписки

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177 комментариев
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Ленка счастлива, её упомянули!! Наконец и ей хайпа привалило. Не зря свою шизуху третьи сутки постит.
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В следующей серии она будет плакать, что у неё никто не заказывает костюмы из-за заговора федерации и наведенной Косторной порчи
+59
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+40
А за кучу своих оскорблений кто ответит?
+44
-19
+25
чем дальше тем больше она сама себя закапывает. Косторная не держала ее в кандалах, требуя сшить новое платье, всегда можно отказаться, она никаким рабским договором не связана! И угрозы подать в суд звучат по детски! При чем тут чокнутая блогерша и фигуристка? Может она и на комментаторов спортса в суд подаст?
Не принимая ничью сторону изначально, сейчас я на стороне Косторной. Дизайнерша выглядит неадекватной.
+55
-31
+24
К слову про "заказ", Куклычеву не смущает, что всю эту историю начала она?:) И что "эта блогерша" цепляется за любой скандал в ФК? Но, конечно, это Алёна всё подстроила.

Кстати, товарищ дизайнер никак не хочет прокомментировать то, что они всем ателье носят костюмы клиентов?
+33
-10
+23
Вангую, что никакого суда не будет, а Куклычева ещё долго будет жаловаться в интервью на "нечеловеческие унижения" которые ей устроила Косторная.
Я думаю, что даже тот пакет "Ля ты крыса" Куклычева никуда не выкинет. Будет ещё долго таскать его с собой и демонстрировать журналистам)
+28
-9
+19
Предвкушаю реакцию Родиной "Кококо, у меня куча знакомств в фк бомонде ты не посмеешь, кококо, Яночка памаги!!!, кококо, друзья произошла чудовищная ошибка, меня неправильно поняли ... и далее по тексту."
+32
-13
+19
Как же она бесит уже! За три дня прошла путь от «бедная дизайнерша» до «выключите кто-нибудь эту оголтелую бабу». Меньше слов больше дела, иди в свой суд, только замолчи уже, но работникам суда сочувствую с ней иметь дело. Репутацию конечно она похоронила окончательно, надеюсь за костюмами к ней больше никто не пойдёт и она исчезнет из медиапространства. Что касается рекламы, так она уже третий день бесплатно хайпится на имени Косторной, это ещё она должна приплатить за рекламу.
+28
-9
+19
Ответ S Olga
А если Алёна тоже в суд подаст за ложь и оскорбления, которые на нее третьи сутки льются?
Ля ты крыса (на пакете написано)
+20
-3
+17
Как давно не было Куклычевой. Мы уже почти соскучились.

Суд ждёт! Самое время начать составлять иск всем коллективом. Доказательную базу подбить, документы собрать, всё такое.

Бессонные ночи и драматические слёзы - это прекрасно, но неприятные люди в суде, как правило, требуют более содержательных доказательств.
+21
-5
+16
Ответ Владислава Крюкова
Да не выглядит неадекватной дизайнерша. Она защищает свою работу. В чем неадекватность? Потому что она решила все публично вынести? Очевидно из-за поведения самой Алены. И даже если Алена сменила дизайнера перед предыдущим своим дизайнером она свои обязательства не выполнила - рекламы нет, денег нет, костюмов нет. А нынешнему дизайнеру нужно хорошо подумать, а нужна ли ей такая проблемная клиентка.
Рекламы нет? Вы где были последние дни? Реклама была в сториз. Дизайнера устраивал такой формат, она же своими глазами видела, что выкладывает Косторная! Про деньги все сказано, про костюмы ну написано же: "Даже если дизайнерам вернули костюмы...".
+18
-4
+14
"Устроила мне травлю по заказу Алёны Косторной"...
Это из той же оперы, что и "Трусова и Щербакова избивали Валиеву под руководством Косторной"
+23
-10
+13
Ответ Кошка Матраскина
чем дальше тем больше она сама себя закапывает. Косторная не держала ее в кандалах, требуя сшить новое платье, всегда можно отказаться, она никаким рабским договором не связана! И угрозы подать в суд звучат по детски! При чем тут чокнутая блогерша и фигуристка? Может она и на комментаторов спортса в суд подаст? Не принимая ничью сторону изначально, сейчас я на стороне Косторной. Дизайнерша выглядит неадекватной.
Да не выглядит неадекватной дизайнерша. Она защищает свою работу. В чем неадекватность? Потому что она решила все публично вынести? Очевидно из-за поведения самой Алены. И даже если Алена сменила дизайнера перед предыдущим своим дизайнером она свои обязательства не выполнила - рекламы нет, денег нет, костюмов нет. А нынешнему дизайнеру нужно хорошо подумать, а нужна ли ей такая проблемная клиентка.
+38
-25
+13
Кто-то из пользователей просил в комментах "ни новости о фигурке" в качестве подарка на НГ... Видимо плохо себя вёл, раз их стало ещё больше😁
+11
0
+11
Ответ Владислава Крюкова
Да не выглядит неадекватной дизайнерша. Она защищает свою работу. В чем неадекватность? Потому что она решила все публично вынести? Очевидно из-за поведения самой Алены. И даже если Алена сменила дизайнера перед предыдущим своим дизайнером она свои обязательства не выполнила - рекламы нет, денег нет, костюмов нет. А нынешнему дизайнеру нужно хорошо подумать, а нужна ли ей такая проблемная клиентка.
Реклама есть, деньги должна не Алёна, костюмы вернули, причем раньше оговоренного срока из-за истерики швеи. В чем проблема?
+16
-5
+11
Вне контекста этого конфликта с Косторной, мне даже интересно будет ли судебный прецедент наказания Родиной за ее творчество))
У остальных, кого она оскорбляет, в отличие от Куклычевой, даже времени нет с этим связываться, а тут женщина активная. Ух)
+12
-1
+11
здесь не платят моральный вред
Впрочем, после эпичных пассажей про обращение в суд по поводу рекламы в иг - понятно, что от реальности Куклычева предельно далека.
+14
-3
+11
А фантазии Куклычёвой насчёт заказа Косторной к Родиной имеет хоть какое то доказательство или просто очередная истерика и высасывание из пальца?)))
+13
-2
+11
ЕРодина на зарплате у Рудковской. Но и деньгами семейства Косторных не брезгует.
+22
-11
+11
Так не вы ждете оплаты 240 тыс., а ИП Осипова.
+13
-3
+10
Ответ Артём Ларсон
В следующей серии она будет плакать, что у неё никто не заказывает костюмы из-за заговора федерации и наведенной Косторной порчи
вообще она гимнасткам шьет в основном)
+13
-3
+10
Давно пора "взяться " за е. родину, ещё в 18 году.
+13
-4
+9
Да! Ура! Суд! Давайте! Я хочу это видеть!
+10
-1
+9
Ответ они повсюду
Ля ты крыса (на пакете написано)
Это мем, чем докажет, что это про швею? Ничем. А скрины переписок и оскорблений с ее стороны в большом количестве гуляют по сети. Этого для суда уже достаточно.
+18
-9
+9
Вот и правильно, пусть разбираются в суде, швея много наговорила, пусть теперь всё доказывает, и не забудет ответить за набросы на Косторную в публичном пространстве, и за последний, про якобы заказ Косторной Родине, надо всё доказывать, просто так ей это с рук не сойдёт.
+17
-8
+9
Ответ S Olga
Договор швея составила поздно, до этого был составлен неправильно. Сама виновата.
Что значит сама виновата? Алена должна была денег и в ноябре за Алену решила долг выплатить федерация. Это не дизайнер должна Алене, а на оборот. И ещё не факт, что договор был неправильно оформлен с подачи Алены.
+8
0
+8
Ответ Кошка Матраскина
чем дальше тем больше она сама себя закапывает. Косторная не держала ее в кандалах, требуя сшить новое платье, всегда можно отказаться, она никаким рабским договором не связана! И угрозы подать в суд звучат по детски! При чем тут чокнутая блогерша и фигуристка? Может она и на комментаторов спортса в суд подаст? Не принимая ничью сторону изначально, сейчас я на стороне Косторной. Дизайнерша выглядит неадекватной.
Вот именно...
Не под дулом пистолета же её ночью шить заставляли. Значит, так договаривались. Прогибалась и дала понять, что готова прогибаться. Они общались не один год, выстраивали взаимоотношения вот таким образом - обоюдно.
И только сейчас поток нечистот прорвало.
+14
-6
+8
Ответ Владислава Крюкова
Да не выглядит неадекватной дизайнерша. Она защищает свою работу. В чем неадекватность? Потому что она решила все публично вынести? Очевидно из-за поведения самой Алены. И даже если Алена сменила дизайнера перед предыдущим своим дизайнером она свои обязательства не выполнила - рекламы нет, денег нет, костюмов нет. А нынешнему дизайнеру нужно хорошо подумать, а нужна ли ей такая проблемная клиентка.
Швея собирается подать на оскорбления Родиной в суд. Тут же заявляя, что это Алена подбила Родину кидаться какашками. Только швея, видимо, свои оскорбления за два дня в соцсетях за оскорбления не считает. Кстати, свой пост со скриншотами и нелестными словами об Алёне она заархивировала. Забыла, небось, что интернет всё помнит 😅
+9
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+8
Пишется новый сценарий для сериала " Ля ты крыса !" В ответ студия "Дизайнер и Ко" готовится к постановке триллера " В моих судебных тяжбах, прошу винить Алёну К !"
+8
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+7
Ответ k4rmazin2007
Вангую, что никакого суда не будет, а Куклычева ещё долго будет жаловаться в интервью на "нечеловеческие унижения" которые ей устроила Косторная. Я думаю, что даже тот пакет "Ля ты крыса" Куклычева никуда не выкинет. Будет ещё долго таскать его с собой и демонстрировать журналистам)
Нет, конечно. У человека ни одного доказательства нет, суд ей ручкой сразу помашет. А уж то, как она путается в показаниях, станет отдельным бонусом.
+10
-3
+7
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