«Тур де Ски». Диггинс, Сван, Нисканен, Карлссон, Хайди Венг, Шлинн, Карл, Пярмякоски выступят в масс-старте классическим стилем на 15 км
6 января на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме пройдет женский классический масс-старт.
6-й этап
Валь-ди-Фьемме, Италия
Женщины
15 км, масс-старт, классический стиль
Начало – 13.30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».
Старт-лист
1. Джесси Диггинс (США)
2. Линн Сван (Швеция)
3. Кертту Нисканен (Финляндия)
4. Йонна Сундлинг (Швеция)
5. Катарина Хенниг (Германия)
6. Хайди Венг (Норвегия)
7. Фрида Карлссон (Швеция)
8. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)
9. Йоханна Хагстрем (Швеция)
10. Виктория Карл (Германия)
11. Эмма Рибом (Швеция)
12. Криста Пярмякоски (Финляндия)
13. Рози Бреннан (США)
14. Патриция Эйдука (Латвия)
15. Тереза Штадлобер (Австрия)
16. Дельфин Клодель (Франция)
17. Моа Илар (Швеция)
Полный старт-лист – на сайте FIS.