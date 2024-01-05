Кубок Содружества. Гонка преследования. Смольский стартует первым, Корнев – 2-м, Логинов – 3-м, Поварницын – 4-м, Латыпов – 5-м

Теги сборная России результаты сборная Беларуси Александр Логинов Антон Бабиков Эдуард Латыпов Петр Пащенко Александр Поварницын Кирилл Стрельцов Никита Лобастов Василий Томшин Карим Халили Антон Смольский Даниил Серохвостов Дмитрий Лазовский Рустам Каюмов Кирилл Бажин Александр Корнев Евгений Сидоров Кубок Содружества Биатлон

6 января на этапе Кубка Содружества в Раубичах пройдет мужская гонка преследования.

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3-й этап

Раубичи, Беларусь

Мужчины

Гонка преследования

Начало – 11.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета».

Старт-лист

1. Антон Смольский (Беларусь)

2. Александр Корнев – 0,24

3. Александр Логинов – 0,51

4. Александр Поварницын – 0,57

5. Эдуард Латыпов – 0,59

6. Даниил Серохвостов – 1,10

7. Евгений Сидоров – 1,13

8. Кирилл Бажин – 1,15

9. Петр Пащенко – 1,15

10. Рустам Каюмов – 1,17...

13. Кирилл Стрельцов – 1,23

14. Антон Бабиков – 1,24

15. Карим Халили – 1,45

16. Максим Воробей (Беларусь) – 1,50...

21. Никита Лобастов (Беларусь) – 2,08

22. Василий Томшин – 2,14...

29. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 3,06

Расписание трансляций третьего этапа Кубка Содружества по биатлону в Раубичах

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