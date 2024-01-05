Кубок Содружества. Гонка преследования. Смольский стартует первым, Корнев – 2-м, Логинов – 3-м, Поварницын – 4-м, Латыпов – 5-м
6 января на этапе Кубка Содружества в Раубичах пройдет мужская гонка преследования.
Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2023/24
3-й этап
Раубичи, Беларусь
Мужчины
Гонка преследования
Начало – 11.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета».
Старт-лист
1. Антон Смольский (Беларусь)
2. Александр Корнев – 0,24
3. Александр Логинов – 0,51
4. Александр Поварницын – 0,57
5. Эдуард Латыпов – 0,59
6. Даниил Серохвостов – 1,10
7. Евгений Сидоров – 1,13
8. Кирилл Бажин – 1,15
9. Петр Пащенко – 1,15
10. Рустам Каюмов – 1,17...
13. Кирилл Стрельцов – 1,23
14. Антон Бабиков – 1,24
15. Карим Халили – 1,45
16. Максим Воробей (Беларусь) – 1,50...
21. Никита Лобастов (Беларусь) – 2,08
22. Василий Томшин – 2,14...
29. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 3,06
Расписание трансляций третьего этапа Кубка Содружества по биатлону в Раубичах