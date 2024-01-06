Хендерсон хочет вернуться в АПЛ: он недоволен климатом Саудовской Аравии и посещаемостью. Экс-игрок «Ливерпуля» готов пойти на понижение зарплаты и заплатить 7 млн фунтов налогов

Джордан Хендерсон хочет вернуться в АПЛ.

Летом 2023 года хавбек сборной Англии перешел в из «Ливерпуля» в саудовский «Аль-Иттифак» за 12 млн фунтов. Сообщалось, что Хендерсон подписал контракт на 3 года с зарплатой в четыре раза выше, чем в « ».

По информации Daily Mail, Хендерсон готов рассмотреть любые предложения в зимнее трансферное окно. Англичанин испытывает трудности с адаптацией, которые усугубились на фоне неудовлетворительных результатов команды и давления на главного тренера со стороны руководства « ».

О желании бывшего капитана «Ливерпуля» покинуть Саудовскую Аравию также сообщает The Times.

Daily Mail cообщает, что не смог адаптироваться к новому образу жизни, климату в Саудовской Аравии и матчам в жаркую погоду при высокой влажности.

Кроме того, футболиста не впечатляет низкая посещаемость домашних матчей «Аль-Иттифака» – в этом сезоне она составляет 7 800 зрителей при том, что домашний стадион клуба вмещает 35 тысяч человек. Также на экс-игрока «Ливерпуля» повлияла критика, с которой он столкнулся в Англии после переезда в Саудовскую Аравию.

Джордан считает, что возвращение в АПЛ увеличит его шансы сыграть за сборную на Евро-2024. Отмечается, что Хендерсон уже сообщил товарищам по команде о намерении покинуть клуб.

Полузащитник хочет вернуться в , несмотря на существенные потери в зарплате и необходимость выплатить налоги на сумму около 7 млн фунтов, поскольку освобождение от их уплаты вступает в силу лишь через два года по контракту.

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