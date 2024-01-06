Хендерсон хочет вернуться в АПЛ: он недоволен климатом Саудовской Аравии и посещаемостью. Экс-игрок «Ливерпуля» готов пойти на понижение зарплаты и заплатить 7 млн фунтов налогов

Теги Ливерпуль Стивен Джеррард Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Джордан Хендерсон Аль-Иттифак деньги Футбол

Джордан Хендерсон хочет вернуться в АПЛ.

Летом 2023 года хавбек сборной Англии перешел в из «Ливерпуля» в саудовский «Аль-Иттифак» за 12 млн фунтов. Сообщалось, что Хендерсон подписал контракт на 3 года с зарплатой в четыре раза выше, чем в «Ливерпуле».

По информации Daily Mail, Хендерсон готов рассмотреть любые предложения в зимнее трансферное окно. Англичанин испытывает трудности с адаптацией, которые усугубились на фоне неудовлетворительных результатов команды и давления на главного тренера Стивена Джеррарда со стороны руководства «Аль-Иттифака».

О желании бывшего капитана «Ливерпуля» покинуть Саудовскую Аравию также сообщает The Times.

Daily Mail cообщает, что Хендерсон не смог адаптироваться к новому образу жизни, климату в Саудовской Аравии и матчам в жаркую погоду при высокой влажности.

Кроме того, футболиста не впечатляет низкая посещаемость домашних матчей «Аль-Иттифака» – в этом сезоне она составляет 7 800 зрителей при том, что домашний стадион клуба вмещает 35 тысяч человек. Также на экс-игрока «Ливерпуля» повлияла критика, с которой он столкнулся в Англии после переезда в Саудовскую Аравию.

Джордан считает, что возвращение в АПЛ увеличит его шансы сыграть за сборную на Евро-2024. Отмечается, что Хендерсон уже сообщил товарищам по команде о намерении покинуть клуб.

Полузащитник хочет вернуться в АПЛ, несмотря на существенные потери в зарплате и необходимость выплатить налоги на сумму около 7 млн фунтов, поскольку освобождение от их уплаты вступает в силу лишь через два года по контракту.

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30 комментариев
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вернется и скажет что не смог прожить в стране которая не уважает ЛГБТ)
+47
-3
+44
и ещё один) недолго чемпионат водокачки продержался)
+33
-4
+29
Какой же все-таки Роналду профи на фоне всех этих "звезд".
+36
-7
+29
Клопп: И куда это тебя привело? снова ко мне?
+14
0
+14
Ответ VictorVallecano
Какой же все-таки Роналду профи на фоне всех этих "звезд".
Когда получаешь 200 млн тебе придётся терпеть.
+16
-4
+12
Фирмино, Хендерсон, такими темпами там один Роналду останется, такой загорелый весь в масле на фоне песков )
+8
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+8
А что все удивляются? Парни и за полгода нормально подняли, поэтому можно валить из пустыни. А ещё кто-то говорил, что Саудовская лига реально может стать чем-то топовым и навязать конкуренцию Европе со временем, хотя этот пузырь лопнет также быстро как появился. 🤣
+7
-1
+6
Криштиану играет и не морщится, настоящий профессионал
+5
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Как-то странно даже деньги их там не держат
+3
0
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Китайская Лига дольше продержалась)
+4
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Всего-то надо повязку цветастую надеть и в вышлют его первым рейсом…в упаковке аккуратно сложённым ))
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+3
Что ж ты, Джордан, сдал назад
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Ответ Акира_1
А что все удивляются? Парни и за полгода нормально подняли, поэтому можно валить из пустыни. А ещё кто-то говорил, что Саудовская лига реально может стать чем-то топовым и навязать конкуренцию Европе со временем, хотя этот пузырь лопнет также быстро как появился. 🤣
Расторжение договора + выплата налогов на 7 лямов. Получается Хендо вообще ничего не заработает.
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Зарплата в СА норм. В каком-нибудь «Ноттс Каунти» ему столько платить не будут. А больше никто это бревно не возьмет. На что он рассчитывал? Что в СА высокий уровень футбола и аншлаг на каждом матче? Про климат можно было погуглить.
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Ответ Кирилл Пирожников
Клопп: ну и зачем я покупал Макалистора и собослая????
В любом случае это нужно было делать, Хендо сдал в силу возраста.
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Ответ Under
из родного клуба он убежал 12 лет назад
Ля,сорян,я забыл,что он
начинал в Сандерленде☺
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Ответ Алексей Тихий
Пхах,а чо ж он убегал тогда из родного клуба?🤣🤣🤣
из родного клуба он убежал 12 лет назад
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Ответ VictorVallecano
Какой же все-таки Роналду профи на фоне всех этих "звезд".
У него как не крути тупиковая ситуация, вариантов нет, да и бабками не обижают
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Ответ VictorVallecano
Какой же все-таки Роналду профи на фоне всех этих "звезд".
Ну в днищенском чемпионате, из которого начинают убегать - он несомненный профи
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Ответ Artuom Batishev
Расторжение договора + выплата налогов на 7 лямов. Получается Хендо вообще ничего не заработает.
Хаха, арабы то хороши)
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Ответ OneLad
правильно, в такие страны только кутить ездить, наши футболисты с опытом, ошибаться не могут
в Саудовскую Аравию кутить?Ваши вкусы весьма специфичны
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Ответ Bunyod Turgunov
Когда получаешь 200 млн тебе придётся терпеть.
У Бензема вроде тоже 200, но он не терпит
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Ответ Bunyod Turgunov
Когда получаешь 200 млн тебе придётся терпеть.
А за 15-20-30-50 лямов терпеть значит невмоготу?) Не перекрывает сумма всех минусов?))
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Ответ VictorVallecano
Какой же все-таки Роналду профи на фоне всех этих "звезд".
Просто он глубже закопался из-за денег и длинного языка
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меняем на Алькантару и норм
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Ну да, после Энфилда не то)))) Даже большая личка не перекрывает недостатки что ли?
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правильно, в такие страны только кутить ездить, наши футболисты с опытом, ошибаться не могут
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Клопп: ну и зачем я покупал Макалистора и собослая????
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Стулья разбегаются как тараканы ©
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Пхах,а чо ж он убегал тогда из родного клуба?🤣🤣🤣
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