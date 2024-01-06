Полиция прослушивала звонки экс-главы IBU Бессеберга. В его разговорах обсуждалась помощь россиянам в допинг-вопросах

Теги допинг IBU Андерс Бессеберг WADA Джонатан Тэйлор Биатлон

Полиция прослушивала звонки Бессеберга, обсуждавшего тему российского допинга.

Об этом пишет VG.

Ранее подразделение по расследованию и уголовному преследованию экономических и экологических преступлений в Норвегии предъявило бывшему президенту Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсу Бессебергу обвинение в коррупции за период с 2009 по 2018 год, когда он возглавлял организацию.

Сообщалось, что Бессеберг в том числе часто получал подарки из России.

Независимая комиссия IBU под руководством Джонатана Тэйлора имела доступ к материалам норвежской и австрийской полиции, которая прослушивала звонки Бессеберга. С кем именно он вел разговоры, не уточняется.

«В телефонных разговорах они были раскованными и свободно говорили о своих мотивах. Мы считаем, что есть убедительные доказательства произошедшего.

Оба были недовольны действиями Всемирного антидопингового агентства (WADA) по разоблачению российского допинга в биатлоне. Они практически пытались помочь русским защищаться», – рассказал Тэйлор.

Также сообщалось, что показания по делу Бессеберга даст экс-глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор WADA Григорий Родченков

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18 комментариев
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Ответ Владислав Никонов
Возвращение россиян в большой спорт откладывается ещё на 10-15 лет.
один фиг царь ещё минимум 18 лет править будет
+13
-5
+8
Ответ Олег13
Январь 21го: https://www.sports.ru/biathlon/1093379411-nezavisimaya-komissiya-ibu-vyyasnila-chto-byvshij-glava-organizaczii-b.html?sl=1 И что нового за 3 года произошло?
Нового ничего - просто собрали всё в кучу и передали в суд для наказания Беса.
+7
-1
+6
Даже не удивлён этой новостью
+5
-2
+3
Январь 21го:
https://www.sports.ru/biathlon/1093379411-nezavisimaya-komissiya-ibu-vyyasnila-chto-byvshij-glava-organizaczii-b.html?sl=1
И что нового за 3 года произошло?
+2
-1
+1
" Например, были найдены шприцы с ЭПО. Главным был Бессеберг, он предпочел ничего не делать. "
+3
-2
+1
Ответ Олег13
Январь 21го: https://www.sports.ru/biathlon/1093379411-nezavisimaya-komissiya-ibu-vyyasnila-chto-byvshij-glava-organizaczii-b.html?sl=1 И что нового за 3 года произошло?
Испанскую АДу взяли за жабры.
+1
0
+1
Ответ Георгий Большаков
Что там в таких случаях либералы говорят? "Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы"?
Похоже, что главный либерал в РФ - это УПК РФ )))
+1
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Ответ sfilatov13
один фиг царь ещё минимум 18 лет править будет
Тогда на 20.
+6
-6
0
Ответ Андрей Балабаев
Ну конечно. Россияне дисквалифицировались и отстранялись, а всякие магдалены и коукаловы "внезапно" заканчивали карьеры на пике. Рассчитано на лохов. Видимо глубинный немецкий, чешский и прочие народы не далеко от ушли в развитиии и готовы поглощать эти помои
Где вы были 8 лет ? С этой претензией . Речь сейчас о допинге местных допингистов
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Ответ Андрей Балабаев
Ну конечно. Россияне дисквалифицировались и отстранялись, а всякие магдалены и коукаловы "внезапно" заканчивали карьеры на пике. Рассчитано на лохов. Видимо глубинный немецкий, чешский и прочие народы не далеко от ушли в развитиии и готовы поглощать эти помои
Тут тебя не поддержат, ведь немцы и чехи по определению не жрут допинг) «просто Магдалена устала от биатлона» 😂😂😂
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Ответ Валерий Нистратов
Полиция прослушивала, а ИИ дописал то, чего не хватало? :) Интересно, в реальном мире они смогут объяснить причины, по которым они УЖЕ прослушивали разговоры, про еще не совершенное преступление. Вообще ни разу не за невинность наших спортсменов, но способы подачи такие же мутные.
Звонки могут прослушивать только по решению суда - ты в курсе?
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