Полиция прослушивала звонки экс-главы IBU Бессеберга. В его разговорах обсуждалась помощь россиянам в допинг-вопросах

Полиция прослушивала звонки Бессеберга, обсуждавшего тему российского допинга.

Об этом пишет VG.

Ранее подразделение по расследованию и уголовному преследованию экономических и экологических преступлений в Норвегии предъявило бывшему президенту Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсу Бессебергу обвинение в коррупции за период с 2009 по 2018 год, когда он возглавлял организацию.

Сообщалось, что Бессеберг в том числе часто получал подарки из России.

Независимая комиссия IBU под руководством Джонатана Тэйлора имела доступ к материалам норвежской и австрийской полиции, которая прослушивала звонки Бессеберга. С кем именно он вел разговоры, не уточняется.

«В телефонных разговорах они были раскованными и свободно говорили о своих мотивах. Мы считаем, что есть убедительные доказательства произошедшего.

Оба были недовольны действиями Всемирного антидопингового агентства (WADA) по разоблачению российского допинга в биатлоне. Они практически пытались помочь русским защищаться», – рассказал Тэйлор.

Также сообщалось, что показания по делу Бессеберга даст экс-глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор WADA Григорий Родченков.

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