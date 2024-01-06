НБА. «Индиана» – «Бостон», «Хьюстон» встретится с «Милуоки» и другие матчи

Теги результаты Бостон Хьюстон Индиана Милуоки Нью-Йорк Филадельфия НБА Вашингтон Юта Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.

Победившая шесть раз подряд «Индиана» примет лидера регулярки «Бостон», ведущий борьбу за плей-офф «Хьюстон» встретится с одним из главных фаворитов лиги «Милуоки».

НБА

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Нью-Йорк
Дата проведения
7 января, 03.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча

Индиана – Бостон
Дата проведения
7 января, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
Онлайн матча

Филадельфия – Юта
Дата проведения
7 января, 03.30, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча

Хьюстон – Милуоки
Дата проведения
7 января, 04.00, «Toyota Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий
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Сегодня день NCAA. Клемсон - Каролина сейчас идет например, отличная игра
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