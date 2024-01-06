НБА. «Индиана» – «Бостон», «Хьюстон» встретится с «Милуоки» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.
Победившая шесть раз подряд «Индиана» примет лидера регулярки «Бостон», ведущий борьбу за плей-офф «Хьюстон» встретится с одним из главных фаворитов лиги «Милуоки».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 7 января, 03.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 7 января, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 7 января, 03.30, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 7 января, 04.00, «Toyota Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.