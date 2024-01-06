НБА. «Индиана» – «Бостон», «Хьюстон» встретится с «Милуоки» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.

Победившая шесть раз подряд « » примет лидера регулярки « », ведущий борьбу за плей-офф « » встретится с одним из главных фаворитов лиги « ».

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.