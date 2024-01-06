Мбаппе о Месси: «Во Франции Лионель не получил уважения, которого заслуживал»

Килиан Мбаппе считает, что Лионеля Месси недооценили в «ПСЖ».

« заслуживает всяческих почестей. Честно говоря, во Франции он не получил уважения, которого заслуживал», – сказал нападающий « » в интервью Amazon Prime Sport.

Мбаппе о Месси: «Скучаю. С ним чувствуешь уверенность, что получишь мяч. Это роскошь»

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам