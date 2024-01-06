Мбаппе о Месси: «Во Франции Лионель не получил уважения, которого заслуживал»
Килиан Мбаппе считает, что Лионеля Месси недооценили в «ПСЖ».
«Месси заслуживает всяческих почестей. Честно говоря, во Франции он не получил уважения, которого заслуживал», – сказал нападающий «ПСЖ» в интервью Amazon Prime Sport.
Мбаппе о Месси: «Скучаю. С ним чувствуешь уверенность, что получишь мяч. Это роскошь»
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
В действительности было 5 пенальти, 4 из которых он забил. Для справки, Эйсебио тоже забил 4 пенальти на одном ЧМ, благодаря которому он стал знаменит. Все пенальти он забил в плей-офф, но это не помогло Португалии стать чемпионами.
Или ты один из этих, которые послематчевые пенальти считают?
Из куска мяса и из кружки крови как и все
Зачем себе идолов создавать
Жалкие