Мбаппе о Месси: «Во Франции Лионель не получил уважения, которого заслуживал»

Теги ПСЖ МЛС Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Килиан Мбаппе Интер Майами Футбол

Килиан Мбаппе считает, что Лионеля Месси недооценили в «ПСЖ».

«Месси заслуживает всяческих почестей. Честно говоря, во Франции он не получил уважения, которого заслуживал», – сказал нападающий «ПСЖ» в интервью Amazon Prime Sport.

Мбаппе о Месси: «Скучаю. С ним чувствуешь уверенность, что получишь мяч. Это роскошь»

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58 комментариев
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Спасибо ПСЖ за тренировочную базу в преддверии чемпионата мира
+43
-4
+39
Ответ Hi Hi
Комментарий скрыт
Месси отработал контракт и спокойно ушёл свободным агентом. Его никто не выгонял, никто не разрывал контракт. И даже когда шейхи взбеленились из-за его поездки в Аравию, не стал идти на конфликт, а взял ответственность на себя и погасил конфликт. Что во всём этом "не лучшего"?
+37
-13
+24
Так если ты унизил их сборную то конечно уважения к тебе не проявут. Марадона подтвердит.
+18
-7
+11
Ответ Moscwow
Спасибо хозяевам ПСЖ за подарок в виде чемпионата мира
пусть сначала Лч купят себе
+13
-2
+11
Ответ Vinnipukh Vinni
Месси отработал контракт и спокойно ушёл свободным агентом. Его никто не выгонял, никто не разрывал контракт. И даже когда шейхи взбеленились из-за его поездки в Аравию, не стал идти на конфликт, а взял ответственность на себя и погасил конфликт. Что во всём этом "не лучшего"?
Его освистывали свои же фанаты, это явно не лучший уход из клуба
+16
-5
+11
Ответ Moscwow
Спасибо хозяевам ПСЖ за подарок в виде чемпионата мира
Хозяева ПСЖ решили подарить ЧМ стареющему Месси, а не молодому Мбаппе, на которого делают ставку? Могут купить ЧМ, а ЛЧ для себя за более, чем 10 лет не могут?
+11
-4
+7
Ответ Егор Ковалёв
Так если ты унизил их сборную то конечно уважения к тебе не проявут. Марадона подтвердит.
Когда Марадона выбил Италию на их чемпионате Мира в 1990г. Они его после продали.
+6
0
+6
Ответ Vince Carter
Не было у него великой карьеры. Его команда постоянно всем проигрывала в ЛЧ.
Да уж, постоянно всем проигрывала в ЛЧ, поэтому у Месси 4 кубка ЛЧ.
+6
0
+6
Ответ Егор Ковалёв
Так если ты унизил их сборную то конечно уважения к тебе не проявут. Марадона подтвердит.
Так его освистывали до ЧМ, не понимаю зачем повторять эту бредовую отговорку. Его невзлюбили фанаты с самого начала за сезон до ЧМ и вели себя одинаково всю дорогу. Думаю даже если бы французы выиграли, то ситуация ни капли не поменялась, только добавили бы к оскорблениям и свисту попытки задеть по этому поводу. Такие уж фанаты у ПСЖ.
+5
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+5
Ответ Антон Гризманн
В Париже просто понимали что приехал наёмник, которому не могут платить уже большие деньги в Барсе
А кто в ПСЖ не наемник? Мбаппе за честь клуба играет или за 100 млн в год + бонусы по 80 млн?
+8
-3
+5
В Париже просто понимали что приехал наёмник, которому не могут платить уже большие деньги в Барсе
+13
-9
+4
Ответ Егор Ковалёв
Так если ты унизил их сборную то конечно уважения к тебе не проявут. Марадона подтвердит.
Даже легендарный Ан Джон Хван подтвердит
+3
0
+3
Респект за то, что он это осознал!
+10
-7
+3
Ответ Владимир Владимир
За хождение пешком должны были уважать? В ПСЖ ждали лидера, который берет на себя ответственность, показывает пример, а не примадонну, которая разрушит структуру командной игры. Виноваты во всем владельцы, которые ради пиара похоронили реально сильный коллектив
😂😂😂не смеши мои подмышки
+5
-2
+3
Ответ King_X
Так он и не старался, как должен Спокойно пешеходил и набирал форму аккурат к ЧМ ПСЖ ему нафиг не сдался
а как же 16 +16 лучший ассистент и второй по гол плюс пас..плюс чемпионский гол забил..плюс лучший игрок суперкубка франции?или мы про разных месси говорим?
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0
+2
Ответ Din Rizaev
фанатки рональду как всегда тут
Они,как стервятники уже неудевляюсь
+5
-3
+2
Для Месси ПСЖ это только эпизод в его великой карьере, причем не самый удачный.
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-6
+2
Ответ Moscwow
Зачем делать ставку на Мбаппе, который а) намного менее популярен, б) каждое лето уходит из клуба, в) уже чемпион мира. ЛЧ футбол, ЧМ шоу
ЧМ шоу? Ясно-понятно. Всем расскажи, что Пеле и Марадона шоумены, а не футболисты.
+3
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+2
Ответ Андрей-ДК
а за что? в ПСЖ он отыграл в лучшем случае средненько, очевидно решая свои личные задачи
Средненько он отыграл в первом сезоне. Во втором был лучшим игроком чемпионата (официально Мбаппе, но это бред, Месси, играя намного глубже, набрал почти столько же по гол+пас, сколько уголёк)
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Ответ Moscwow
🤦‍♂️ то что было зимой в Катаре это шоу, да. 7 раз Месси бил с точки в 7 матчах, говорить не о чем больше
Уже 7 пенальти? Со временем у хейтеров количество пенальти, которые исполнил Месси, только растет. Еще полгода назад говорили про 6 пенальти, а уже 7. Через год про 8 пенальти будут говорить.

В действительности было 5 пенальти, 4 из которых он забил. Для справки, Эйсебио тоже забил 4 пенальти на одном ЧМ, благодаря которому он стал знаменит. Все пенальти он забил в плей-офф, но это не помогло Португалии стать чемпионами.

Или ты один из этих, которые послематчевые пенальти считают?
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Ответ Vinnipukh Vinni
Месси отработал контракт и спокойно ушёл свободным агентом. Его никто не выгонял, никто не разрывал контракт. И даже когда шейхи взбеленились из-за его поездки в Аравию, не стал идти на конфликт, а взял ответственность на себя и погасил конфликт. Что во всём этом "не лучшего"?
походу ты ни одной игры своего кумира за псж не смотрел)
+2
-1
+1
Мбаппе до сих пор бум бум 🐵
+1
0
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Он Францию оставил без титула чемпионов не удивительно ,после этого его что на руках носить должны были что ли 😁думаю Месси вообще плевать что и как там во Франции
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Надо было может переименовать Эйфелеву башню ?
Из куска мяса и из кружки крови как и все
Зачем себе идолов создавать
Жалкие
+4
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Раз начал поддерживать Месси, значит точно покинет Жермен в конце этого сезона.
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Этими словами Мбаппе поставил точку в слухах о его переходе в Реал. Путь закрыт безвозвратно. 41 предложения не будет!
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Ответ Владимир Владимир
За хождение пешком должны были уважать? В ПСЖ ждали лидера, который берет на себя ответственность, показывает пример, а не примадонну, которая разрушит структуру командной игры. Виноваты во всем владельцы, которые ради пиара похоронили реально сильный коллектив
Так он наоборот не разрушал никакой структуры, её кстати там и не было. Перешел в клуб где уже есть два лидера, которые и так находятся в конфликте, можно конечно одеяло на себя тоже начать тянуть, но навряд ли это к чему-то хорошему приведет. Если нужны были результаты, то это нужно было перестраивать команду, принимать непопулярные решения.
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Ответ Илья Мурашов
А кто в ПСЖ не наемник? Мбаппе за честь клуба играет или за 100 млн в год + бонусы по 80 млн?
Все наёмники, так как живём мы в капиталистическом мире, но нужно было хоть уважение проявить к клубу и болельщикам, а не к арабам сматываться на корпоратив, пока у тебя контракт действует.
+1
-1
0
крестного отца пересмотрели, все требуют уважения))
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0
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фанатки рональду как всегда тут
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