Дмитрий Васильев: «Люди все время ноют. Они ездят на иномарках, ездят за границу, но всегда «все плохо и все не так». Хочется спросить, а когда будет «так»

Олимпийский чемпион Васильев считает, что многие необоснованно жалуются на жизнь.

Об этом бывший биатлонист высказался, говоря о разности поколений.

– Расскажите про Ленинград 60-х, в котором вы родились.

– Я родился в рабочей семье. Папа был водителем, а мама – кондитером. Они оба блокадники, потеряли всех близких, оставшись сиротами, поэтому судьба была незавидная. Все, что они пережили, рассказывали нам с братом.

Мы знаем много ужасов блокады. Конечно, мне сложно все это прочувствовать, как и любому, кто через это не прошел, но то, что я услышал, – это невообразимо. Поражает, какой дух был тогда у людей, какие они были сильные и какая у них была взаимовыручка.

Это хороший пример современному поколению, когда люди ожесточены несмотря на то, что большинство живет более-менее хорошо. Конечно, все не могут жить благополучно. В блокадном Ленинграде у людей вообще ничего не было, сил не было, но они были добрее.



Рассказы родителей заставляли меня задуматься и расставить акценты в жизни. Для меня это был определяющий момент в начинающейся жизни. В те времена было сложно поверить во что-то, в частности в бога, потому что был повальный атеизм. Через личный пример я уверовал. В такой семье мы воспитывались и происходило мое формирование.

Раньше было отличное время. У нас ничего не было, но было шикарно. Люди все время ноют, все им не так. Посмотришь, они ездят на иномарках, ездят за границу, но всегда «все плохо и все не так». Хочется спросить, а когда будет «так»? Если хотите что-то, встаньте и сделайте, – сказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.