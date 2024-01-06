Дмитрий Васильев: «Люди все время ноют. Они ездят на иномарках, ездят за границу, но всегда «все плохо и все не так». Хочется спросить, а когда будет «так»

Теги Дмитрий Васильев Биатлон

Олимпийский чемпион Васильев считает, что многие необоснованно жалуются на жизнь.

Об этом бывший биатлонист высказался, говоря о разности поколений.

– Расскажите про Ленинград 60-х, в котором вы родились.

– Я родился в рабочей семье. Папа был водителем, а мама – кондитером. Они оба блокадники, потеряли всех близких, оставшись сиротами, поэтому судьба была незавидная. Все, что они пережили, рассказывали нам с братом.

Мы знаем много ужасов блокады. Конечно, мне сложно все это прочувствовать, как и любому, кто через это не прошел, но то, что я услышал, – это невообразимо. Поражает, какой дух был тогда у людей, какие они были сильные и какая у них была взаимовыручка.

Это хороший пример современному поколению, когда люди ожесточены несмотря на то, что большинство живет более-менее хорошо. Конечно, все не могут жить благополучно. В блокадном Ленинграде у людей вообще ничего не было, сил не было, но они были добрее.
 
Рассказы родителей заставляли меня задуматься и расставить акценты в жизни. Для меня это был определяющий момент в начинающейся жизни. В те времена было сложно поверить во что-то, в частности в бога, потому что был повальный атеизм. Через личный пример я уверовал. В такой семье мы воспитывались и происходило мое формирование.

Раньше было отличное время. У нас ничего не было, но было шикарно. Люди все время ноют, все им не так. Посмотришь, они ездят на иномарках, ездят за границу, но всегда «все плохо и все не так». Хочется спросить, а когда будет «так»? Если хотите что-то, встаньте и сделайте, – сказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

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27 комментариев
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Ответ It’s my life
Уже не ездим.
Я езжу. Турция дешевле Сочи
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То есть по его логике надо с раболепским покорством принимать любые решения власти, не критиковать и подвергать сомнению, потому что у нас сейчас хотя бы не блокадный Ленинград, есть какие-то машины и можем ездить отдыхать (далеко не все, конечно)? Да уж, не далек умом.
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Кто-нибудь объясните ему, что стремление к лучшему и требование делать еще лучше - это обычное свойство человека/народа.
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Ответ BolxoB
То есть, по логике Васильева, если есть иномарка, то на качество дорог или цены на бензин жаловаться нельзя, верно? А нужно встать и самому укатать асфальт, затем добыть и переработать нефть.
Концепция беларусской власти - чарка, шкварка, иномарка. И не жужжать. Всем гарантируют минимум советских благ (с поправкой на 21 век) и "стабильность" + закон, а друзьям - все остальное.
Не знаю, правда, как это сейчас работает аосле начала спецвойен
+3
0
+3
Ответ BolxoB
То есть, по логике Васильева, если есть иномарка, то на качество дорог или цены на бензин жаловаться нельзя, верно? А нужно встать и самому укатать асфальт, затем добыть и переработать нефть.
А заработанное отдать спортсменам.
+5
-2
+3
В Венесуэле тоже ездят на иномарках. И в Африке.
А в США и в Японии, в основном, на отечественных.
+3
0
+3
То есть, по логике Васильева, если есть иномарка, то на качество дорог или цены на бензин жаловаться нельзя, верно?
А нужно встать и самому укатать асфальт, затем добыть и переработать нефть.
+13
-10
+3
Когда Россия наконец займется внутренними проблемами, а не интервенциями во внутренние дела всех соседних (в первую очередь) и не очень соседних стран. Вот тогда.
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0
+3
Это главная российская черта:Нужно все время ныть,жаловаться на свои болячки прибедняться
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Я когда Тур де Франс с камеры вертолета смотрю, то не хочется мне никак в России жить.
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"Люди все время ноют, все им не так". Насколько я помню в нулевых и даже в начале 10-х никто особенно и не ныл - жили, работали, зарабатывали, кто на что способен. А потом вдруг "заныли". Вот ведь странно. Васильев из всех сил делает вид, что причина ему не ясна.
+1
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Живу в Татарстане, все у всех есть и дороги хорошие!
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Расскажите уже этому отмороженному, что за последние 2 года автомобили подорожали более чем в 2 раза, причем теперь это китайский шлак. И заграница подорожала, причем многая более чем в 2 раза.
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Силиконовая долина полная ж хуже Мытищи©️
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"так" будет скоро, верной дорогой идём, что и ездить не на чем, и некуда
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Когда такие как ты жополизы на своих иномарках выедут отсюда…
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Ответ GullitRuud
Ныть это удел чуть не каждого первого человека.. тебе Васильев дал хороший совет , а ты нет чтоб прислушаться опять ноешь .. клиника . :-)))
Точно ною?) или у тебя в методичке другого слова нет, а ты сам анализировать не способен?
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Ответ Лыж_Ник
Переезжайте в Россию. У нас топливо в пересчете на доллары по 0,6-0,8/литр (в гривну уж сами переводите), я не помню, когда хоть что-то менял в подвеске (лет 15 назад наверное, с тех пор нет).
Сказки про подвеску прям до слез, конечно
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Уже не ездим.
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