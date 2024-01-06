Зарема об Ахметове: «Новое амплуа «Зенита» – санитары РПЛ. Не можешь попасть в основу родного клуба – иди на скамейку со всеми удобствами, Бакаев и Фернандес не дадут соврать»
Зарема Салихова назвала «Зенит» «санитарами» Мир РПЛ.
Жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна прокомментировала возможный переход Ильзата Ахметова в «Зенит» – сообщалось, что хавбек «Краснодара» близок к подписанию контракта с клубом из Санкт-Петербурга на 3,5 года.
«Удивительная трансформация в спортивной политике «Зенита». Если раньше они непременно заполучили, если бы действительно захотели, и Захаряна, и Сперцяна, и Тюкавина с Пиняевым, то сейчас совершенно новое амплуа – быть санитарами РПЛ.
Не можешь получить место в основе в родном клубе – иди на скамейку в «Зенит» со всеми удобствами. Бакаев и Фернандес не дадут соврать», – сказала Салихова.
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> Хнычут, что наших игроков мало
Зенит покупает сильных паспортистов:
> Хнычут, что империя зла раскупает всех лучших у конкурентов
Зенит покупает средних паспортистов:
> Хнычут, что империя зла стала "санитарами леса"
Прям душу греет то, как пригорает у некоторых ))
Что на картинке?
(У Заремы флешбэк - на табло 5-0) Красивые цветы…
А на этой?
(Опять флешбэк - супер длинная серия поражений) облака…
болельщик ФК "Рейкъявик"
Другой причины для такого маниакального помешательства на Зените я даже не знаю.