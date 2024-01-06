Зарема об Ахметове: «Новое амплуа «Зенита» – санитары РПЛ. Не можешь попасть в основу родного клуба – иди на скамейку со всеми удобствами, Бакаев и Фернандес не дадут соврать»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Краснодар Марио Фернандес Зелимхан Бакаев Ильзат Ахметов Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова назвала «Зенит» «санитарами» Мир РПЛ.

Жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна прокомментировала возможный переход Ильзата Ахметова в «Зенит» – сообщалось, что хавбек «Краснодара» близок к подписанию контракта с клубом из Санкт-Петербурга на 3,5 года.

«Удивительная трансформация в спортивной политике «Зенита». Если раньше они непременно заполучили, если бы действительно захотели, и Захаряна, и Сперцяна, и Тюкавина с Пиняевым, то сейчас совершенно новое амплуа – быть санитарами РПЛ.

Не можешь получить место в основе в родном клубе – иди на скамейку в «Зенит» со всеми удобствами. Бакаев и Фернандес не дадут соврать», – сказала Салихова.

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56 комментариев
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Баба не жрать не спать не может, всё о Зенитушке думает
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-16
+22
Зенит покупает легов:
> Хнычут, что наших игроков мало
Зенит покупает сильных паспортистов:
> Хнычут, что империя зла раскупает всех лучших у конкурентов
Зенит покупает средних паспортистов:
> Хнычут, что империя зла стала "санитарами леса"

Прям душу греет то, как пригорает у некоторых ))
+38
-22
+16
Я бы тоже перешёл в Зенит чисто по санаториям кататься и на банке сидеть, когда под попой пару лямов евро)
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+8
Если бы всё было так, то Зенит в свой штаб Зарему давно пригласил)
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Хлусевичи, черновы, джикии, соболевы и прочие зиньковские в Спартаке откуда?
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Ответ Spartakus1984
Они нужны Спартаку а зенит берет то что ему даже не нужно,Бакаева,что бы нагадить Спаратку,Фернандеса что бы нагадить ЦСКА,Ахметова что бы насолить идущему 1 Краснодару и сбить его с победного курса.
Чтобы сбить Краснодар с победного курса, Зенит покупает Нино, Педро, Артура, но никак не Ахметова.
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Ответ </c/>
Ахметов игрок ротации будет, ослабление Краснодара на игрока с российским паспортом, тем самым лишение конкурента замены по лимиту в случае травмы или дисквалификации игрока с российским паспортом, а так же компенсация себе игроком с паспортом, под замены возможному сливу целой группы россиян своим "партнёрам" в Сочи... итог: не можешь победить на поле, купи...)
«Не можешь победить на поле» - сколько лет прошло, а у тебя все такой же манямирок)
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Зато Фернандес не обманул ЦСКА. Сказал , что будет играть только за них и сдержал слово
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Краснодар - это родной клуб для Ахметова? А ЦСКА для Фернандеса?
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Ответ Кирилл.С-Пб
Баба не жрать не спать не может, всё о Зенитушке думает
Судьба у неё такая.
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Ответ Spartakus1984
Она сделала так что подгорело у вас)))))
Зенит сделал так,что подгорело у нее,не?😂
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Думаю, Зарема и сама перешла бы в Зенит на вечерок-другой, если бы не подвернулся Федун в своё время.
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Ответ MstAndreev
Комментарий удален модератором
Как у Роршаха:
Что на картинке?
(У Заремы флешбэк - на табло 5-0) Красивые цветы…
А на этой?
(Опять флешбэк - супер длинная серия поражений) облака…
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Ответ Кирилл.С-Пб
Баба не жрать не спать не может, всё о Зенитушке думает
Пробита на инстинкт 😁
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Ответ Павел Мельников
Зенит играет со своими талантливыми воспитанниками: > Хнычут... Погодите, не хнычут. Потому что не играет )))
воспитанники это хорошо конечно, но трофеи тоже неплохо. Можно и без воспитанников (хотя они есть) трофеи брать, а можно без них же (ну ладно, кто-то там есть) 20 лет только и хныкать и гавкать на других, более успешных, вспоминая со стопариком в руке, как чемпионства брали в разрухе ))
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Эталонно страдает
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новое амплуа от Заремы, быть тупицей
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Ну раньше она сама санитаркой неплохо подрабатывала.
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Зарема фейерверк устроила над Питером снова))аххаха
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Ответ Рашпель793
Зенит покупает легов: > Хнычут, что наших игроков мало Зенит покупает сильных паспортистов: > Хнычут, что империя зла раскупает всех лучших у конкурентов Зенит покупает средних паспортистов: > Хнычут, что империя зла стала "санитарами леса" Прям душу греет то, как пригорает у некоторых ))
Вам реально тепло на душе от реакции этого персонажа? Её никто из болел не уважает, даже сами кб
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Зарема Салихова, вот это "удивительная трансформация".
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Старое амплуа Заремы - не сделанные сиськи РПЛ))))))) бгшггггг

болельщик ФК "Рейкъявик"
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вернулась чертовка🙃
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Ташаев тоже на скамейке Зенита сгнил?))
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Такое ощущение, что в детстве отец Заремы ушел от матери в Зенит.
Другой причины для такого маниакального помешательства на Зените я даже не знаю.
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Ответ Дмитрий9779
Пруцев,Соболев,Хлусевич,Зобнин,Зиньковский,Чернов,Джикия не дадут соврать,да😁
Комментарий удален модератором
Ответ Spartakus1984
Комментарий удален модератором
Хватит завидовать
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Ответ Pycckuu"
Комментарий удален модератором
Комментарий удален пользователем
Ответ Вячеслав Припузов
Комментарий удален пользователем
согласен)
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Комментарий удален модератором
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