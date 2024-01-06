Зарема об Ахметове: «Новое амплуа «Зенита» – санитары РПЛ. Не можешь попасть в основу родного клуба – иди на скамейку со всеми удобствами, Бакаев и Фернандес не дадут соврать»

Зарема Салихова назвала «Зенит» «санитарами» Мир РПЛ.

Жена экс-владельца « » Леонида Федуна прокомментировала возможный переход в «Зенит» – сообщалось, что хавбек « » близок к подписанию контракта с клубом из Санкт-Петербурга на 3,5 года.

«Удивительная трансформация в спортивной политике « ». Если раньше они непременно заполучили, если бы действительно захотели, и Захаряна, и Сперцяна, и Тюкавина с Пиняевым, то сейчас совершенно новое амплуа – быть санитарами РПЛ.

Не можешь получить место в основе в родном клубе – иди на скамейку в «Зенит» со всеми удобствами. Бакаев и не дадут соврать», – сказала Салихова.

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