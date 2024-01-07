Кучеров набрал 1+2 с «Бостоном» и единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ. У него 67 очков в 40 играх

Никита Кучеров набрал 1+2 с «Бостоном» и единолично возглавил гонку бомбардиров.

Форвард « » забросил шайбу, сделал 2 результативные передачи и был назван второй звездой матча регулярного чемпионата с «Брюинс» (3:7).

На счету россиянина стало 67 (28+39) очков в 40 играх в текущем сезоне.

Он вновь стал единоличным лидером гонки бомбардиров, опередив из « » (65 в 40, 22+43, сегодня – передача в матче с «Флоридой»).

сегодня (23:01, 5:59 – в большинстве, «минус 2») нанес 5 бросков в створ и 3 мимо, применил 1 силовой прием и сделал 1 блок.