Кучеров набрал 1+2 с «Бостоном» и единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ. У него 67 очков в 40 играх

Теги Бостон Тампа-Бэй Колорадо НХЛ Никита Кучеров Нэтан Маккиннон Хоккей

Никита Кучеров набрал 1+2 с «Бостоном» и единолично возглавил гонку бомбардиров.

Форвард «Тампы» забросил шайбу, сделал 2 результативные передачи и был назван второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Брюинс» (3:7).

На счету россиянина стало 67 (28+39) очков в 40 играх в текущем сезоне.

Он вновь стал единоличным лидером гонки бомбардиров, опередив Нэтана Маккиннона из «Колорадо» (65 в 40, 22+43, сегодня – передача в матче с «Флоридой»). 

Кучеров сегодня (23:01, 5:59 – в большинстве, «минус 2») нанес 5 бросков в створ и 3 мимо, применил 1 силовой прием и сделал 1 блок. 

18 комментариев
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Лучшие бомбардиры "Тампы-Бэй" ( вся история ) :
1) Стэмкос - 1094 ( 531 + 563 ) - 1041 матч.
2) Сан-Луи - 953 ( 365 + 588 ) - 972 матча.
3) Лекавалье - 874 ( 383 + 491 ) - 1037 матчей.
4) КУЧЕРОВ - 796 ( 304 + 492 ) - 684 матча.
+16
0
+16
Все голы Тампы сделал сам. Остальная команда - никакая
+14
-3
+11
Реакция Пойнта после забитого гола говорит сама за себя)) Мол, ты и так ещё можешь, Никитос?)))
Потрясающие видение площадки и исполнение!
+7
0
+7
Ой-ойойой, второй ассист это просто фантастика от Никитоса
+6
-1
+5
Кучеров пока что лучший игрок сезона!
+2
0
+2
Все 3 гола команды с участием Клатчерова , кто-то еще в Тампе играть будет ? )
+6
-4
+2
Ответ Stewart - 25
Лучшие бомбардиры "Тампы-Бэй" ( вся история ) : 1) Стэмкос - 1094 ( 531 + 563 ) - 1041 матч. 2) Сан-Луи - 953 ( 365 + 588 ) - 972 матча. 3) Лекавалье - 874 ( 383 + 491 ) - 1037 матчей. 4) КУЧЕРОВ - 796 ( 304 + 492 ) - 684 матча.
В этом сезоне должен стать 9-м по очкам за всю историю среди россиян (сейчас 9-й Гончар - 811 очков) и войти в 30-ку по очкам среди европейцев (на 30-м месте Габорик - 815 очков).
+2
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+2
У Кучерова набралось 999 очков за карьеру, с учетом сборной, КС и КХЛ. Намечается крутой юбилей.
+3
-2
+1
Кучеров хороший хоккеист. Может, и лучший в мире на сегодня. Но, может, кто еще вызовется поиграть в Тампе то?
+1
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+1
Ответ Барин
Ты же написал, что Куч взял Харта в 16/17, цитирую "получит Харт, все как в сезоне 2016-2017".
имел в виду что ситуация похожая как в 17
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Ответ smiakishev
Не, как раз в сезоне 16/17 когда полсостава Тампы не играло из-за травм он с Друэном и ноунеймами Пойнтом и Гурдом почти вытащили молний в ПО, он тогда реально Харт мог получить
Ты же написал, что Куч взял Харта в 16/17, цитирую "получит Харт, все как в сезоне 2016-2017".
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Ответ Барин
Поправка: в сезоне 18/19. Тогда Куч забрал Арт, Харт и Линдсей. В 16/17 трофей взял Макдэвид.
Не, как раз в сезоне 16/17 когда полсостава Тампы не играло из-за травм он с Друэном и ноунеймами Пойнтом и Гурдом почти вытащили молний в ПО, он тогда реально Харт мог получить
0
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Ответ smiakishev
Если проиграет гонку бомбардиров, но вытащит Тампу в ПО получит Харт, все как в сезоне 2016-2017
Поправка: в сезоне 18/19.
Тогда Куч забрал Арт, Харт и Линдсей.
В 16/17 трофей взял Макдэвид.
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Кучеров все умеет! Светлая голова!
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Куч могуч!
Бомбардирский лидер!
Крутые наглые обводки!
Наглый голевой отбор шайбы изпод контроля вратаря и защитника. Полный игровой драйв!
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Смотрю последние матчи Тампы,Стэмкос сильно подводит команду,даже в большинстве складывается ощущение, что он лишний!!!
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Если проиграет гонку бомбардиров, но вытащит Тампу в ПО получит Харт, все как в сезоне 2016-2017
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Куч очень могуч)))
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