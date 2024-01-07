Кучеров набрал 1+2 с «Бостоном» и единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ. У него 67 очков в 40 играх
Никита Кучеров набрал 1+2 с «Бостоном» и единолично возглавил гонку бомбардиров.
Форвард «Тампы» забросил шайбу, сделал 2 результативные передачи и был назван второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Брюинс» (3:7).
На счету россиянина стало 67 (28+39) очков в 40 играх в текущем сезоне.
Он вновь стал единоличным лидером гонки бомбардиров, опередив Нэтана Маккиннона из «Колорадо» (65 в 40, 22+43, сегодня – передача в матче с «Флоридой»).
Кучеров сегодня (23:01, 5:59 – в большинстве, «минус 2») нанес 5 бросков в створ и 3 мимо, применил 1 силовой прием и сделал 1 блок.
1) Стэмкос - 1094 ( 531 + 563 ) - 1041 матч.
2) Сан-Луи - 953 ( 365 + 588 ) - 972 матча.
3) Лекавалье - 874 ( 383 + 491 ) - 1037 матчей.
4) КУЧЕРОВ - 796 ( 304 + 492 ) - 684 матча.
Потрясающие видение площадки и исполнение!
Тогда Куч забрал Арт, Харт и Линдсей.
В 16/17 трофей взял Макдэвид.
Бомбардирский лидер!
Крутые наглые обводки!
Наглый голевой отбор шайбы изпод контроля вратаря и защитника. Полный игровой драйв!