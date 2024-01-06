Илон Маск – Марку Кьюбану: «Когда нам стоит ожидать появления в составе «Мавс» белых/азиатских женщин невысокого роста?»

Илон Маск и Марк Кьюбан вступили в конфликт по поводу «политики инклюзивности».

Миллиардеры вступили в перепалку в социальных сетях по поводу противоречивой практики найма на работу по расовому признаку, принятой во многих компаниях и учреждениях и известной как «diversity (англ. разнообразие), equity (англ. равноправие), and inclusion (англ. инклюзивность, вовлечение)» (DEI).

Спор начался, когда Кьюбан, бывший владелец « », не согласился с определением DEI, данным Маском, после того как владелец соцсети X сказал: «DEI – это просто другое слово для расизма», добавив, что он дискриминирует «по расовому признаку», что «буквально и является определением расизма».

В своем ответном посте Кьюбан утверждал, что разнообразие, равноправие и инклюзивность – все это верные цели для компаний, которые они должны преследовать, написав: «Наличие разнообразного персонала, представляющего интересы заинтересованных сторон, полезно для бизнеса». Он добавил: «Равенство – основной принцип бизнеса. Поставьте своих сотрудников в положение, в котором они смогут добиться успеха».

«Успешные компании создают условия, которые снижают ненужный стресс у сотрудников, что, в свою очередь, повышает производительность. Именно в этом и заключается суть инклюзивности. Чтобы все сотрудники, независимо от того, кем они являются или как они себя видят, чувствовали себя комфортно в своей среде и могли выполнять свою работу», – написал Кьюбан.

Маск ответил на пост Кьюбана: «Круто, так когда же нам стоит ожидать появления в составе «Мавс» белых/азиатских женщин невысокого роста?»

Бывшему владельцу «Маверикс» пришлось объяснить, что он имел в виду.

«Поскольку это, похоже, самый распространенный ответ, позвольте мне ответить на него. DEI не означает, что вы не нанимаете сотрудников по заслугам. Конечно, вы нанимаете сотрудников, руководствуясь их сильными качествами. Разнообразие – это значит, что вы расширяете возможный круг кандидатов настолько, насколько это возможно. Как только вы определили кандидатов, вы нанимаете того, кого считаете лучшим.

Что делает смешным комментарий «а как же игроки», так это то, что он предполагает, что все должности нанимаются на основе какой-то общей, а не субъективной версии заслуг. Это не так. Даже выбор лучшего баскетболиста – это в значительной степени догадка. Именно поэтому лучшие игроки не всегда выбираются первыми на драфте, а некоторые даже на него не попадают. Реальность такова, что для большинства должностей в компании нет общих показателей, которые можно было бы использовать при найме. Как выбрать лучшего бариста, продавца-консультанта, маркетолога и т. д.? Чаще всего это просто обоснованная догадка», – закончил Кьюбан.