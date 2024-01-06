Илон Маск – Марку Кьюбану: «Когда нам стоит ожидать появления в составе «Мавс» белых/азиатских женщин невысокого роста?»

Теги светская хроника Даллас НБА Марк Кьюбан Илон Маск Баскетбол

Илон Маск и Марк Кьюбан вступили в конфликт по поводу «политики инклюзивности».

Миллиардеры вступили в перепалку в социальных сетях по поводу противоречивой практики найма на работу по расовому признаку, принятой во многих компаниях и учреждениях и известной как «diversity (англ. разнообразие), equity (англ. равноправие), and inclusion (англ. инклюзивность, вовлечение)» (DEI).

Спор начался, когда Кьюбан, бывший владелец «Далласа», не согласился с определением DEI, данным Маском, после того как владелец соцсети X сказал: «DEI – это просто другое слово для расизма», добавив, что он дискриминирует «по расовому признаку», что «буквально и является определением расизма».

В своем ответном посте Кьюбан утверждал, что разнообразие, равноправие и инклюзивность – все это верные цели для компаний, которые они должны преследовать, написав: «Наличие разнообразного персонала, представляющего интересы заинтересованных сторон, полезно для бизнеса». Он добавил: «Равенство – основной принцип бизнеса. Поставьте своих сотрудников в положение, в котором они смогут добиться успеха».

«Успешные компании создают условия, которые снижают ненужный стресс у сотрудников, что, в свою очередь, повышает производительность. Именно в этом и заключается суть инклюзивности. Чтобы все сотрудники, независимо от того, кем они являются или как они себя видят, чувствовали себя комфортно в своей среде и могли выполнять свою работу», – написал Кьюбан.

Маск ответил на пост Кьюбана: «Круто, так когда же нам стоит ожидать появления в составе «Мавс» белых/азиатских женщин невысокого роста?»

Бывшему владельцу «Маверикс» пришлось объяснить, что он имел в виду.

«Поскольку это, похоже, самый распространенный ответ, позвольте мне ответить на него. DEI не означает, что вы не нанимаете сотрудников по заслугам. Конечно, вы нанимаете сотрудников, руководствуясь их сильными качествами. Разнообразие – это значит, что вы расширяете возможный круг кандидатов настолько, насколько это возможно. Как только вы определили кандидатов, вы нанимаете того, кого считаете лучшим.

Что делает смешным комментарий «а как же игроки», так это то, что он предполагает, что все должности нанимаются на основе какой-то общей, а не субъективной версии заслуг. Это не так. Даже выбор лучшего баскетболиста – это в значительной степени догадка. Именно поэтому лучшие игроки не всегда выбираются первыми на драфте, а некоторые даже на него не попадают. Реальность такова, что для большинства должностей в компании нет общих показателей, которые можно было бы использовать при найме. Как выбрать лучшего бариста, продавца-консультанта, маркетолога и т. д.? Чаще всего это просто обоснованная догадка», – закончил Кьюбан.

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35 комментариев
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Маск конечно рубанул )))
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+41
Ответ leningrad
Нам бы их проблемы.
Нафига? Тебе наших мало?
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+13
Ответ Жорег Борщофф
Маск молодец. С оппонентом не согласен. Для выбора и есть статистические показатели. Мне кажется лукавством, что работодатель не может выбрать из десятка сотрудников. Не обязательно лучшего, что важно, но квоты на негров, трансов и прочее это нелепо. Это как раз и есть неравенство. "Как выбрать лучшего бариста, продавца-консультанта, маркетолога, продавца и т. д.?" Он что из одних и тех же соискателей будет выбирать? =)
Маск - популист, а Кьюбан хоть и специфический тип, но говорит обычно по делу. как и в этом случае
+26
-15
+11
Маск молодец.
С оппонентом не согласен. Для выбора и есть статистические показатели. Мне кажется лукавством, что работодатель не может выбрать из десятка сотрудников. Не обязательно лучшего, что важно, но квоты на негров, трансов и прочее это нелепо. Это как раз и есть неравенство.
"Как выбрать лучшего бариста, продавца-консультанта, маркетолога, продавца и т. д.?" Он что из одних и тех же соискателей будет выбирать? =)
+20
-10
+10
Ответ Always_sam
Маск - популист, а Кьюбан хоть и специфический тип, но говорит обычно по делу. как и в этом случае
Так его слова и есть популизм чистой воды! Вы же не будете спорить, что определённым группам людей предоставляются преференции в силу их "особенностей"?
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Нам бы их проблемы.
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+5
Достойно. А зачем нужны миллиарды, если ты даже своё мнение высказать не можешь?
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Инклюзивность какое то иллюзорное понятие, которое приобрело однобокую трактовку не в пользу заслуженных профессионалов и специалистов. На западе с ней носятся как с чем то сакральным.
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Всё правильно Маск сказал, у команды 20 игроков в ростере, не всем быть Дончичами и Ирвингами, есть кто вообще не появляется. Ну так вот пусть они будут из азиатских лиг или ещё кто-то, какая разница кому не играть.
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+2
Ответ Always_sam
Маск - популист, а Кьюбан хоть и специфический тип, но говорит обычно по делу. как и в этом случае
да не по делу. Некорректно сравнивать выбор на драфте, где ты выбираешь игрока на перспективу и найм сотрудника, который должен выйти на работу завтра и справляться со своими обязанностями. Да, может быть сложно оценить как например разработчик будет решать какие-то сложные таски, решения которых не найти в гугле, но оценить как бариста будет варить кофе или бухгалтер считать зп довольно тривиально
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+2
Ответ Always_sam
Маск - популист, а Кьюбан хоть и специфический тип, но говорит обычно по делу. как и в этом случае
Является ли в современном мире "разнообразие" историей про кандидатов, а не сотрудников? Нет, конечно. Посмотрите на требования для номинации на Оскар, и там сказано именно про сотрудников, а не кандидатов.
Так что сказанное Кьюбаном уже является просто игрой слов, далеких от общепринятого использования DEI.
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Ответ Расс
Не дай бог, повесточка - это ещё одна возможность отжать деньги и власть
у них хотя бы повесточка позитивная в каком-то смысле. а у нас повесточка такая, что иногда хочется спиться
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да понятно, что это все чушь, запад просто сходит с ума от скуки
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Ответ Always_sam
Маск - популист, а Кьюбан хоть и специфический тип, но говорит обычно по делу. как и в этом случае
что по делу он тут сказал? Какие квоты для меньшинств или людей с другим цветом кожи? Что это за чушь? Разве это капитализм?
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Ответ Tpy6kaMerlina
Много слов, которых даже не поймет 90% населения планеты! Вопрос можно обрисовать в двух терминах: компетенция и культурная детерминация, без разглагольства миллиардеров-позеров.
Ага, а еще дендритная ликвация)
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Ответ omega pepega
да не по делу. Некорректно сравнивать выбор на драфте, где ты выбираешь игрока на перспективу и найм сотрудника, который должен выйти на работу завтра и справляться со своими обязанностями. Да, может быть сложно оценить как например разработчик будет решать какие-то сложные таски, решения которых не найти в гугле, но оценить как бариста будет варить кофе или бухгалтер считать зп довольно тривиально
в смысле некорректно?xDD драфт это такой же найм сотрудников, никакой разницы. хотя вру, разница в том, что вчерашним школьникам и студентам нигде столько денег сразу платить не начинают 😉
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Ответ Жорег Борщофф
Технические специальности, в моём понимании, проще оценить. А именно хорошую уборщицу, например, многие не ценят. Возьмут из жалости бабульку, которая 3/4 рабочего дня отдыхать будет - ну и нафиг оно надо? Вариантов масса, все эти квоты, особенно субсидируемые государством, то ещё зло.
Это если опытный сотрудник. А если речь о вчерашних студентах?
Компании нанимают выпускников элитных калифорнийских университетов, платят им огромные зарплаты, а работу в итоге выполняет сотня индусов/нигерийцев/жителей восточной европы, на которых HR даже смотреть не будет.
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Ответ Vladislav Zhalobkevich
Это если опытный сотрудник. А если речь о вчерашних студентах? Компании нанимают выпускников элитных калифорнийских университетов, платят им огромные зарплаты, а работу в итоге выполняет сотня индусов/нигерийцев/жителей восточной европы, на которых HR даже смотреть не будет.
Ну если они уверены в квалификации выпускников, то это нормально. Главное - результат.
Для разных задач разные компетенции. Иногда просто нет смысла искать жемчужину в куче навоза, зачем время терять. Иногда потом сама находится. =)
Я в Америке не работал, но у нас в коммерческих организациях балласт давно не держат.
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Ответ Syndycate
Маск вообще красава, один из немногих кто не боится говорить все как есть без современной повесточки. Еще понравилось как он запад тролит, в том числе и Зелю🤣
Подтверждает то, что свободным можно быть только с очень большими деньгами. И то до определённой степени.
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Ответ Жорег Борщофф
Маск молодец. С оппонентом не согласен. Для выбора и есть статистические показатели. Мне кажется лукавством, что работодатель не может выбрать из десятка сотрудников. Не обязательно лучшего, что важно, но квоты на негров, трансов и прочее это нелепо. Это как раз и есть неравенство. "Как выбрать лучшего бариста, продавца-консультанта, маркетолога, продавца и т. д.?" Он что из одних и тех же соискателей будет выбирать? =)
Смотря где. Если продавец-бариста, то проблем нету. Если сидит прогер - то значительная вероятность, что отбирать будет бородатый гик, хорошо разбирающийся в технике, но искренне считающий например, что женщинам место на кухне.
Проблема всегда в прошивке, которая стоит в голове конкретного человека. Кремниевая долина и строилась вокруг технических гиков, зачастую не получивших полного образования, с полным набором стереотипов.
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Ответ Жорег Борщофф
Так его слова и есть популизм чистой воды! Вы же не будете спорить, что определённым группам людей предоставляются преференции в силу их "особенностей"?
конечно не буду. ксенофобия штука такая 🤷
а ты намекаешь, что белых притесняют и дончича взяли по квоте? ;)
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Ответ Расс
Не дай бог, повесточка - это ещё одна возможность отжать деньги и власть
У тебя нет ни денег, ни власти...
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Ответ Куруш
Нафига? Тебе наших мало?
А им наши.
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Странно, что по Маску не находится шлепнутых по жопе девок, горничных, личных секретарш
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Я НИЧЕГО не понял..
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Отмазка незасчитана
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Кьюбан балабол
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