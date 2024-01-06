«Тоттенхэм» и «Лейпциг» договорились об аренде Вернера с правом выкупа за 15-20 млн евро. «Шпоры» будут платить всю зарплату

«Тоттенхэм» согласовал аренду Тимо Вернера из «РБ Лейпциг».

Ранее сообщалось, что клубы ведут переговоры о трансфере форварда. Вернер согласился на переход, так как хочет поработать под руководством .

По информации The Athletic, переговоры между « » и « » находятся на завершающей стадии. Клуб из арендует до конца сезона с правом выкупа за 15-20 млн евро.

Сообщается, что Вернер пройдет медобследование в «Тоттенхэме» в ближайшее время. Клуб полностью возьмет на себя обязательства по зарплате нападающего в период аренды.

В этом сезоне Бундеслиги Вернер провел лишь 8 матчей, играя в среднем по 25 минут, и забил 2 гола. Статистика бывшего нападающего «Челси» доступна здесь.

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