«Тоттенхэм» и «Лейпциг» договорились об аренде Вернера с правом выкупа за 15-20 млн евро. «Шпоры» будут платить всю зарплату

Теги премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм РБ Лейпциг Тимо Вернер Футбол

«Тоттенхэм» согласовал аренду Тимо Вернера из «РБ Лейпциг».

Ранее сообщалось, что клубы ведут переговоры о трансфере форварда. Вернер согласился на переход, так как хочет поработать под руководством Энджа Постекоглу.

По информации The Athletic, переговоры между «Тоттенхэмом» и «Лейпцигом» находятся на завершающей стадии. Клуб из АПЛ арендует Вернера до конца сезона с правом выкупа за 15-20 млн евро.

Сообщается, что Вернер пройдет медобследование в «Тоттенхэме» в ближайшее время. Клуб полностью возьмет на себя обязательства по зарплате нападающего в период аренды.

В этом сезоне Бундеслиги Вернер провел лишь 8 матчей, играя в среднем по 25 минут, и забил 2 гола. Статистика бывшего нападающего «Челси» доступна здесь.

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9 комментариев
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В прессинг системе Анджа, Тимо может заиграть, и выйти на свой уровень времен РБ Нагельсмана, как фанат Шпор, верю в этот трансфер
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+13
тимо очень сдал. сейчас это весьма средний игрок, скорость потерял, чутье гола тоже. думаю шюрле второй
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Ну может оживет. Хороший форвард же был когда то
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Вернер отличный игрок в определённой роли, поэтому не удивлюсь, если принесёт пользу шпорам. Главное, меньше его до удара допускать. 😄
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На полгода нормальный вариант, если заиграет, то можно будет размышлять над выкупом. У ТТХ и так травмировался Велис, на данный момент форвард один-Ришарлисон. Вернер хоть какую-то конкуренцию ему составит.
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нормально ТТХ работает: ведет 2 трансфера, а еще неделя ТО не прошла
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Если байаут не обязательный, то в целом, почему бы и нет. Не пойдет - назад вернут.
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Ришарлисон есть, Вернер есть, для атаки мечты не достаёт Нуньеса или Нкетии
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Есть шанс реанимировать карьеру, парень то не плохой
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