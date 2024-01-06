Промеса могут экстрадировать из ОАЭ в Нидерланды. Футболист «Спартака» опубликовал в соцсетях видео из Дубая, где он отмечал день рождения

Квинси Промес может быть экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ.

Атакующий полузащитник «Спартака» опубликовал в соцсетях видео с празднования дня рождения в Дубае. 4 января исполнилось 32 года.

Как сообщает Voetbal Zone, футболист может быть экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды, поскольку между странами действует договор о выдаче граждан. В случае, если власти Нидерландов подадут соответствующий запрос, Промес будет арестован. Отмечается, что в прокуратуре Нидерландов знали о поездке Квинси в Дубай.

Напомним, летом прошлого года суд Нидерландов приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата в 2020 году. Футболист подал апелляцию с целью добиться отмены приговора. Кроме того, хавбека « » подозревают в организации провоза двух партий кокаина весом в 650 и 720 кг, перехваченных в Антверпене в 2020 году.

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