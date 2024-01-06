Промеса могут экстрадировать из ОАЭ в Нидерланды. Футболист «Спартака» опубликовал в соцсетях видео из Дубая, где он отмечал день рождения

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес соцсети Футбол

Квинси Промес может быть экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ.

Атакующий полузащитник «Спартака» опубликовал в соцсетях видео с празднования дня рождения в Дубае. 4 января Промесу исполнилось 32 года.

Как сообщает Voetbal Zone, футболист может быть экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды, поскольку между странами действует договор о выдаче граждан. В случае, если власти Нидерландов подадут соответствующий запрос, Промес будет арестован. Отмечается, что в прокуратуре Нидерландов знали о поездке Квинси в Дубай.

Напомним, летом прошлого года суд Нидерландов приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата в 2020 году. Футболист подал апелляцию с целью добиться отмены приговора. Кроме того, хавбека «Спартака» подозревают в организации провоза двух партий кокаина весом в 650 и 720 кг, перехваченных в Антверпене в 2020 году.

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34 комментария
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Преступник должен сидеть в тюрьме.
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Ответ mr.merfi
Международный антиспартаковский заговор
Антиспартаковский заговор уже давно межгалактический
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Международный антиспартаковский заговор
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+25
ждем появления ФК "Зек" в РПЛ, куда будут собирать всех отбитых преступников со всего мира, немного умеющих пинать мячик
+18
-9
+9
Ответ Вячеслав Припузов
Комментарий скрыт
А от какого " греха"?, и почему именно в Россию? У него какое гражданство?
+9
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Ответ mr kovalsky
ждем появления ФК "Зек" в РПЛ, куда будут собирать всех отбитых преступников со всего мира, немного умеющих пинать мячик
потом какой-нибудь ветеран Спартака будет кричать, что нужно делать ставку на своих воспитанников зеков
+11
-3
+8
Давно пора, Россия не пристанище для преступников.
+17
-10
+7
А он умён, однако.
Как на сборы ехать - так нет, как гулять - сразу в Дубай.
Ну или настолько Спартак надоел
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Ответ гога11
Давно пора, Россия не пристанище для преступников.
Ахах
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Каждый человек должен отвечать за свои поступки!
Промес не исключение!
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Ну какие же футболисты порой тупари..
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Надеюсь будет весело.
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Правосудие должно - восторжествовать! 👏👏👏
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Ответ Зелёный гопник
Каждый человек должен отвечать за свои поступки! Промес не исключение!
Это в идеале, в реальности же, справедливости нет.
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лицо Промеса, если его арестуют, имаджинировали?
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Если в голове маргарин, то пора возвращаться домой.
Хуенморген, Антоха.
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Спартаку нужно быстрее добиваться экстрадиции Промеса из ОАЭ
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Ответ гога11
Давно пора, Россия не пристанище для преступников.
своих полно, зачем чужие
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Ответ Mixos Demid
Преступник должен сидеть в тюрьме.
иди это Степашину сотоварищи расскажи
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Ответ mr kovalsky
ждем появления ФК "Зек" в РПЛ, куда будут собирать всех отбитых преступников со всего мира, немного умеющих пинать мячик
это для медиалиги топ
+1
0
+1
Ответ Kit244098
Апелляция не рассмотрена, так что никто его не выдаст. Расходимся))
так ему же вроде приговор уже вынесли, какая апеляция? по идее он ее из камеры уже должен подавать
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Ответ Дядя ТУРА
потом какой-нибудь ветеран Спартака будет кричать, что нужно делать ставку на своих воспитанников зеков
ну они хотя бы чеканить умеют, то то же
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Ответ Slavnov
Апелляция подана, пока ее не рассмотрят, он полностью свободен..
Причем тут апелляция?
Промес должен дать показания по делу о контрабанде 1.3 тонны кокаина, где он проходит в качестве обвиняемого.
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Ответ Хей-Хо, а ну пошли!
Если в голове маргарин, то пора возвращаться домой. Хуенморген, Антоха.
ненормативишь? щас наци спортс за тобой выедет)
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Ответ Mixos Demid
Преступник должен сидеть в тюрьме.
Так Евсюков сидит, ему дали пожизненное.
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Ответ Вячеслав Припузов
Комментарий удален пользователем
Просто не люблю преступников.
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Ответ Mixos Demid
Преступник должен сидеть в тюрьме.
Комментарий удален пользователем
Да не экстрадируют его. Если была бы опасность задержания, то адвокаты Промеса и СБ Спартака точно не разрешали бы ему лететь в ОАЭ, а раз Квинси полетел - то шанс экстрадиции околонулевой.
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Лучше бы у Ивлеевой тусил.
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Вечер в хату, пацаны. Voetbal Zone
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