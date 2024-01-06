Промеса могут экстрадировать из ОАЭ в Нидерланды. Футболист «Спартака» опубликовал в соцсетях видео из Дубая, где он отмечал день рождения
Квинси Промес может быть экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ.
Атакующий полузащитник «Спартака» опубликовал в соцсетях видео с празднования дня рождения в Дубае. 4 января Промесу исполнилось 32 года.
Как сообщает Voetbal Zone, футболист может быть экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды, поскольку между странами действует договор о выдаче граждан. В случае, если власти Нидерландов подадут соответствующий запрос, Промес будет арестован. Отмечается, что в прокуратуре Нидерландов знали о поездке Квинси в Дубай.
Напомним, летом прошлого года суд Нидерландов приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата в 2020 году. Футболист подал апелляцию с целью добиться отмены приговора. Кроме того, хавбека «Спартака» подозревают в организации провоза двух партий кокаина весом в 650 и 720 кг, перехваченных в Антверпене в 2020 году.
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Как на сборы ехать - так нет, как гулять - сразу в Дубай.
Ну или настолько Спартак надоел
Промес не исключение!
Хуенморген, Антоха.
Промес должен дать показания по делу о контрабанде 1.3 тонны кокаина, где он проходит в качестве обвиняемого.