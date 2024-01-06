«Зенит» и «Палмейрас» пытаются уладить ситуацию с Артуром к понедельнику. Если решения не будет, сделка может не состояться
Артур Гимараэс все еще может перейти в «Зенит».
По данным журналиста Фабио Алейшо, «Палмейрас» и «Зенит» пытаются решить ситуацию с Артуром к понедельнику, поскольку в этот день начинается предсезонная подготовка бразильского клуба.
Отмечается, что если решения не будет, вингер продолжит тренироваться с «Палмейрас» и трансфер может не состояться.
Ранее «Палмейрас» и «Зенит» договорились о трансфере правого вингера за 15+3 млн евро, однако сейчас сделка застопорилась.
Как сообщал Globo Esporte, Артур не хочет в «Зенит» из-за климата и удаленности от семьи. По данным Lance, футболист хочет остаться в «Палмейрас» и вернуть себе место в составе команды. Еще одним фактором, замедлившим принятие решения, стала смена агентов игрока.
По информации Goal, Артур опасается переходить в «Зенит» из-за конфликта на Украине.
За год в «Палмейрас» Артур забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи в 43 матчах. Он пришел в клуб как игрок стартового состава, но ближе к концу сезона стал запасным.
Статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь.
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По Ариасу было сделано предложение(спортс писал)-12 млн ещё в ноябре,но они(клуб) отказались вести переговоры до конца года.Агент и футболист согласны на переезд в Россию,но нужен ли он?
А придётся!