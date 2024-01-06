«Зенит» и «Палмейрас» пытаются уладить ситуацию с Артуром к понедельнику. Если решения не будет, сделка может не состояться

Артур Гимараэс все еще может перейти в «Зенит».

По данным журналиста Фабио Алейшо, «Палмейрас» и «Зенит» пытаются решить ситуацию с Артуром к понедельнику, поскольку в этот день начинается предсезонная подготовка бразильского клуба.

Отмечается, что если решения не будет, вингер продолжит тренироваться с «Палмейрас» и трансфер может не состояться.

Ранее «Палмейрас» и «Зенит» договорились о трансфере правого вингера за 15+3 млн евро, однако сейчас сделка застопорилась.

Как сообщал Globo Esporte, Артур не хочет в «Зенит» из-за климата и удаленности от семьи. По данным Lance, футболист хочет остаться в « » и вернуть себе место в составе команды. Еще одним фактором, замедлившим принятие решения, стала смена агентов игрока.

По информации Goal, Артур опасается переходить в «Зенит» из-за конфликта на Украине.

За год в «Палмейрас» Артур забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи в 43 матчах. Он пришел в клуб как игрок стартового состава, но ближе к концу сезона стал запасным.

Статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь.

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