«Зенит» и «Палмейрас» пытаются уладить ситуацию с Артуром к понедельнику. Если решения не будет, сделка может не состояться

Теги Зенит Палмейрас высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Артур Гимараэс Футбол

Артур Гимараэс все еще может перейти в «Зенит».

По данным журналиста Фабио Алейшо, «Палмейрас» и «Зенит» пытаются решить ситуацию с Артуром к понедельнику, поскольку в этот день начинается предсезонная подготовка бразильского клуба. 

Отмечается, что если решения не будет, вингер продолжит тренироваться с «Палмейрас» и трансфер может не состояться.

Ранее «Палмейрас» и «Зенит» договорились о трансфере правого вингера за 15+3 млн евро, однако сейчас сделка застопорилась.

Как сообщал Globo Esporte, Артур не хочет в «Зенит» из-за климата и удаленности от семьи. По данным Lance, футболист хочет остаться в «Палмейрас» и вернуть себе место в составе команды. Еще одним фактором, замедлившим принятие решения, стала смена агентов игрока. 

По информации Goal, Артур опасается переходить в «Зенит» из-за конфликта на Украине.

За год в «Палмейрас» Артур забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи в 43 матчах. Он пришел в клуб как игрок стартового состава, но ближе к концу сезона стал запасным.

Статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь.

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29 комментариев
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Ну и нахрен он нужен им, раз столько нюансов? Бегать за ним каждый отпуск потом?
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Не пойму что в нём такого нашли. Стата не ахти, ехать не хочет. Можно куда интереснее игрока найти
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Ответ freeman123
Возьмите Арьяса или Нереса, Артур не был первым номер в списке даже, чего так уперлись с ним?!
Как будто все прям спят и видят как в России будут играть, а не в этой колхозной лч)
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Ответ freeman123
Возьмите Арьяса или Нереса, Артур не был первым номер в списке даже, чего так уперлись с ним?!
Зенит предлагал 45 за Нереса,но Бенфика отказала,больше он точно не стоит да и это переплата,хотя сам футболист согласен.
По Ариасу было сделано предложение(спортс писал)-12 млн ещё в ноябре,но они(клуб) отказались вести переговоры до конца года.Агент и футболист согласны на переезд в Россию,но нужен ли он?
+6
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+4
Ответ Pavel Nikolaev
какой смысл брать столько бразилов, не играя в еврокубках? Проще выкупить 2-3 игрока Краснодара))
Пару у Краса, пару у Динамо, Спартака, Локо и ЦСКА. Беспроигрышный вариант!
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Ответ Pavel Nikolaev
какой смысл брать столько бразилов, не играя в еврокубках? Проще выкупить 2-3 игрока Краснодара))
Так в Краснодаре легионеров столько же.
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Ответ Аль Шинник
Ну и нахрен он нужен им, раз столько нюансов? Бегать за ним каждый отпуск потом?
А кто тебе сказал, что за ним кто-то бегает, спортсру?
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Ответ Jean_M
Чтобы обогнать Краснодар и выиграть чемпионат водокачки Зениту нужно потратить еще 50 миллионов евро из народного достояния
Как, брат, и ты в числе тех самых, кто "лучше бы пенсионерам раздали"? Очередь на раздачу в Лукойле уже занял, или только у кассы Газпрома стоишь? Ну, чтоб раздачу не пропустить ;-р
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какой смысл брать столько бразилов, не играя в еврокубках? Проще выкупить 2-3 игрока Краснодара))
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Обычная коррупционная сделка. Кто платит за 25-ти летнего запасного с такой статистикой такие деньги. Только тот кто платит чужие а получает свои.
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Ответ Jean_M
Чтобы обогнать Краснодар и выиграть чемпионат водокачки Зениту нужно потратить еще 50 миллионов евро из народного достояния
Что за дебильная фраза про "чемпионат водокачки", кстати? Не надоело штампами разговаривать? Своих мыслей нет?
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Ответ Mixos Demid
Артур, держись, не поддавайся на провокации!!!
Тоже считаешь,что лучше Тюкавина забрать?
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Ответ Дмитрий9779
Тоже считаешь,что лучше Тюкавина забрать?
Да-да)) будет чуть дороже (но не факт), зато Москва будет спать спокойно (особенно бело-голубая ее часть) xD))
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Ответ Дмитрий9779
Так в Краснодаре легионеров столько же.
В Краснодаре нет легионеров под прикрытием гражданства РФ.
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Ответ Mixos Demid
Тоже думаешь, что сможешь забрать Тюкавина?
Я нет,Зенит да.Отступные за него 20 млн для иностранных клубов.Покупает его условная Црвена-Звезда и отдает в аренду Зениту с правом выкупа, делов-то 😁
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Ответ Дмитрий9779
Тоже считаешь,что лучше Тюкавина забрать?
Не возражаю, кстати. =)
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Не хочет он , надо же
А придётся!
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Артурчик, не дрейфь
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