Умер бразилец Марио Загалло. Четырехкратному чемпиону мира было 92 года
Умер бывший футболист и тренер сборной Бразилии Марио Загалло.
Ему было 92 года.
Загалло – четырехкратный чемпион мира: дважды как игрок (1958, 1962), затем как тренер (1970 год) и как помощник главного тренера (1994 год).
Загалло был первым человеком, выигравшим ЧМ как игрок и тренер. Затем это достижение покорилось Францу Беккенбауэру и Дидье Дешаму.
На клубном уровне Загалло выступал за бразильские «Америку», «Фламенго» и «Ботафого».
Помимо сборной Бразилии, он тренировал ряд бразильских клубов, саудовский «Аль-Хилаль», сборные Кувейта, Саудовской Аравии и ОАЭ.
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