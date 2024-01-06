Умер бразилец Марио Загалло. Четырехкратному чемпиону мира было 92 года

Теги Фламенго Ботафого высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу Сборная Саудовской Аравии по футболу Марио Загалло сборная Кувейта по футболу Сборная ОАЭ по футболу высшая лига Саудовская Аравия чемпионат мира Футбол

Умер бывший футболист и тренер сборной Бразилии Марио Загалло.

Ему было 92 года.

Загалло – четырехкратный чемпион мира: дважды как игрок (1958, 1962), затем как тренер (1970 год) и как помощник главного тренера (1994 год).

Загалло был первым человеком, выигравшим ЧМ как игрок и тренер. Затем это достижение покорилось Францу Беккенбауэру и Дидье Дешаму.

На клубном уровне Загалло выступал за бразильские «Америку», «Фламенго» и «Ботафого».

Помимо сборной Бразилии, он тренировал ряд бразильских клубов, саудовский «Аль-Хилаль», сборные Кувейта, Саудовской Аравии и ОАЭ.

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7 комментариев
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Славная была охота. Не видел, как он играл, но читал несколько статей о нем, крутой был футболист
+14
-2
+12
Чемпионат мира его боялся. Выиграл в разных статусах, очень круто
+9
-2
+7
Покойся с миром
+2
0
+2
Помню его по ЧМ-98, вечная память
+2
0
+2
Легенда ЧМ
+3
-2
+1
Ответ Николай Бойко
Славная была охота. Не видел, как он играл, но читал несколько статей о нем, крутой был футболист
В те времена вся сборная Бразилии была крутой.
+1
0
+1
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