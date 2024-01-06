Умер бразилец Марио Загалло. Четырехкратному чемпиону мира было 92 года

Умер бывший футболист и тренер сборной Бразилии Марио Загалло.

Ему было 92 года.

– четырехкратный чемпион мира: дважды как игрок (1958, 1962), затем как тренер (1970 год) и как помощник главного тренера (1994 год).

Загалло был первым человеком, выигравшим ЧМ как игрок и тренер. Затем это достижение покорилось Францу Беккенбауэру и Дидье Дешаму.

На клубном уровне Загалло выступал за бразильские «Америку», « » и « ».

Помимо сборной , он тренировал ряд бразильских клубов, саудовский «Аль-Хилаль», сборные Кувейта, и ОАЭ.

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