«Бавария» готова заплатить более 70 млн евро за Араухо сейчас. Для «Барсы» даже 80 млн недостаточно
«Бавария» по-прежнему хочет подписать защитника «Барселоны» Рональда Араухо.
По данным журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, «Бавария» готова заплатить более 70 млн евро за уругвайца в январское окно. Однако для «Барсы» даже 80 млн будет недостаточно.
Также отмечается, что в контракте Араухо нет плавающих отступных – 80-100 млн евро. Сумма отступных одна и составляет миллиард евро.
Отмечается, что «Бавария» и главный тренер Томас Тухель очень хотят заполучить Араухо. Его потенциальный трансфер в оборонительном аспекте сравнивают с трансфером Харри Кейна в атаку.
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Рональд - отличный защитник и он будет основным на годы вперед.
Ну а раз Баварии так хочется купить его сейчас, то пусть будет добра сделать предложение больше 100 миллионов.
Нужно выжимать из Баварии максимум и продавать.
Это прилично поправит финансы, позволит дальше перестраивать состав. Допустим, можно будет взять Субименди, на которого нацеливались летом, но не хватило средств.