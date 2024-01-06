«Бавария» готова заплатить более 70 млн евро за Араухо сейчас. Для «Барсы» даже 80 млн недостаточно

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы Томас Тухель Рональд Араухо деньги Футбол

«Бавария» по-прежнему хочет подписать защитника «Барселоны» Рональда Араухо.

По данным журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, «Бавария» готова заплатить более 70 млн евро за уругвайца в январское окно. Однако для «Барсы» даже 80 млн будет недостаточно.

Также отмечается, что в контракте Араухо нет плавающих отступных – 80-100 млн евро. Сумма отступных одна и составляет миллиард евро.

Отмечается, что «Бавария» и главный тренер Томас Тухель очень хотят заполучить Араухо. Его потенциальный трансфер в оборонительном аспекте сравнивают с трансфером Харри Кейна в атаку.

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46 комментариев
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Ответ Grishkevich
Комментарий скрыт
Бавария отменяй предложение, какой то тип со спортс оценил его в 5 раз дешевле
+58
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+53
У них и есть ким, де лигт и упомекано, зачем ещё кто то....
+21
-2
+19
Ответ Антон Гризманн
Комментаторы которые писали что Бавария больше 30 на элитных не тратит Ау где вы?
Кейн за 100 и Эрнандес за 80 это с сэкономленных денег на бесплатных трансферах из Бундеслиги
+19
-1
+18
Ответ Любезный Коссутий
трех араух можно купить за эту сумму
Так что ж еще никто не купил таких игроков, раз «трех можно купить» ?)

Рональд - отличный защитник и он будет основным на годы вперед.
Ну а раз Баварии так хочется купить его сейчас, то пусть будет добра сделать предложение больше 100 миллионов.
+16
-6
+10
Ответ Кирилл
Так что ж еще никто не купил таких игроков, раз «трех можно купить» ?) Рональд - отличный защитник и он будет основным на годы вперед. Ну а раз Баварии так хочется купить его сейчас, то пусть будет добра сделать предложение больше 100 миллионов.
Предложили бы Де лигта и сверху 30-40 млн,возможно Барса согласилась бы.
+8
-1
+7
Комментаторы которые писали что Бавария больше 30 на элитных не тратит Ау где вы?
+11
-6
+5
Ответ уркунде
У них и есть ким, де лигт и упомекано, зачем ещё кто то....
Тухлый хочет...
+5
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+4
Неужели Де Лигт так плох
+2
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Ох, надеюсь Барса удержит Рональда, я лично считаю, что по потенциалу и данным - он лучший цз в мире. Если уж строите новую Барсу, он очевидно один из тех, кто должен ее определять.
+2
0
+2
Ответ dr. cage
Лол.. В сложной ситуации Барса оказалась конечно)) 15 лет строили образ семьи, больше чем клуб и ля-ля-тополя.. Для того чтобы получать лучших игроков мира без переплаты и смс.. А теперь, когда нужно спасать клуб путем продажи активов, эти самые активы двумя ногами упираются.. То Френки три года по оверпрайсу пытались всем подряд всучить, то Педри.. Теперь и до Араухо очередь дошла.. Гиви своей травмой подвёл тоже.. А все эти вбросы, что Барса Араухо в Баварию за 70 не отпустит, ни Что иное, как набивание цены.. Ждут гонцов от Энрике из Парижу с предложением в 120 лимонов..
Педри кому пытались продать? Что за бред ты пишешь?
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Ответ уркунде
У них и есть ким, де лигт и упомекано, зачем ещё кто то....
Потому-что больше никого нет, Де Лигт и Упамекано травматичны. В случае покупки Араухо кого-то из них продадут и Дайера 4м на подмену берут.
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Ответ miguel_diaz
Неужели Де Лигт так плох
мне ещё в Юве он не казался топом, совершенно не удивился, что он на ЧМ был резервистом. Хотя фанаты Баварии писали, что в том сезоне он был хорош.
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Ответ falkao2013
Ну как-то слишком мало за одного из лучших защитников. Но на месте руководства Барселоны я бы вообще не продавал такой актив. Ему всего лишь 24 и вся карьера впереди.
За переоценённого Гвардиола Сити заплатил 90 млн. Барса смело может требовать 100
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Ответ Ice Vorya
А ничего, что бавария в три центральных заща играет, и этих товарищей, даже несли травм не будет, не хватит на весь сезон
Понятно, я не в курсе... Непривычно, что они в 3 . Думал просто как ман сити раньше берут всяких мангаля подороже впрок
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Ответ No Names
Предложили бы Де лигта и сверху 30-40 млн,возможно Барса согласилась бы.
Вряд ли. Де Лигт не тот вообще. Барса с Араухо и без него - две разные команды.
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Ответ Vitto
Ну Упамекано же не надо покупать за 70-80 млн...
Конечно его у Лейпцига выпросили за сороковку, в то же лето ивер отдал те же деньги только за менее квалифицированного Конате, выводы делайте сами господа
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Ответ Vitto
Он не лучше баварских защитников...
Ну и не хуже😂😂, особенно Упамекано
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Ответ Vitto
А этот привозчик элитный? Они уже умерли...
По сегодняшним реалиям Да
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Ответ уркунде
У них и есть ким, де лигт и упомекано, зачем ещё кто то....
А ничего, что бавария в три центральных заща играет, и этих товарищей, даже несли травм не будет, не хватит на весь сезон
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Ответ Vinnipukh Vinni
Наоборот. Титул ЛаЛиги в этом сезоне не грозит, то есть нет смысла считать каждую боевую единицу. К тому же Араухо довольно травматичный персонаж. Если он в молодые годы так ломается, что будет дальше? Нужно выжимать из Баварии максимум и продавать. Это прилично поправит финансы, позволит дальше перестраивать состав. Допустим, можно будет взять Субименди, на которого нацеливались летом, но не хватило средств.
Тоже вариант
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Ответ уркунде
У них и есть ким, де лигт и упомекано, зачем ещё кто то....
Араухо на голову сильнее любого
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Ответ Bazilic
Араухо на голову сильнее любого
выше , сильнее и быстрее
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Ответ Tristan...
При нынешних ценах, Араухо стоит минимум в два раза больше. Но его нельзя отпускать ни в коем случае
Наоборот. Титул ЛаЛиги в этом сезоне не грозит, то есть нет смысла считать каждую боевую единицу. К тому же Араухо довольно травматичный персонаж. Если он в молодые годы так ломается, что будет дальше?
Нужно выжимать из Баварии максимум и продавать.
Это прилично поправит финансы, позволит дальше перестраивать состав. Допустим, можно будет взять Субименди, на которого нацеливались летом, но не хватило средств.
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Ответ Меган Лайф
Де лигт раза в два сильнее араухо)
Но вот только почему-то ни где не может заиграть
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Ответ Homelender_666
За переоценённого Гвардиола Сити заплатил 90 млн. Барса смело может требовать 100
Гвардиол хорош , Пеп переучивает его футболу
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