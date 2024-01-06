«Бавария» по-прежнему хочет подписать защитника «Барселоны» Рональда Араухо.

По данным журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, « » готова заплатить более 70 млн евро за уругвайца в январское окно. Однако для «Барсы» даже 80 млн будет недостаточно.

Также отмечается, что в контракте Араухо нет плавающих отступных – 80-100 млн евро. Сумма отступных одна и составляет миллиард евро.

Отмечается, что «Бавария» и главный тренер очень хотят заполучить . Его потенциальный трансфер в оборонительном аспекте сравнивают с трансфером Харри Кейна в атаку.

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