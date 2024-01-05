Кубок Содружества. Гонка преследования. Каюмова стартует первой, Дербушева – 2-й, Гореева – 3-й, Казакевич – 4-й, Наталия Шевченко – 5-й
6 января на этапе Кубка Содружества в Раубичах пройдет женская гонка преследования.
Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2023/24
3-й этап
Раубичи, Беларусь
Женщины
Гонка преследования
Начало – 14.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета».
Старт-лист
2. Тамара Дербушева – 0,05
3. Анастасия Гореева – 0,10
4. Ирина Казакевич – 0,15
5. Наталия Шевченко – 0,25
6. Анастасия Зырянова – 0,30
7. Лариса Куклина – 0,31
8. Анастасия Шевченко – 0,40
9. Наталья Гербулова – 0,40
10. Анастасия Батманова – 0,43
11. Анастасия Егорова – 0,54
12. Алина Кудисова – 1,01
13. Виктория Сливко – 1,04
14. Елизавета Каплина – 1,14
15. Екатерина Носкова – 1,14
16. Анна Сола (Беларусь) – 1,14
Полный старт-лист – на сайте Союза биатлонистов России.