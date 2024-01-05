Кубок Содружества. Гонка преследования. Каюмова стартует первой, Дербушева – 2-й, Гореева – 3-й, Казакевич – 4-й, Наталия Шевченко – 5-й

Теги сборная России жен результаты сборная Беларуси жен Лариса Куклина гонка преследования (жен) Наталья Гербулова Виктория Сливко Тамара Дербушева (Воронина) Анна Сола Анастасия Егорова Ирина Казакевич Елизавета Каплина Екатерина Носкова (Мошкова) Валерия Каюмова (Васнецова) Анастасия Шевченко Анастасия Батманова Наталия Шевченко (Мекрюкова) Алина Кудисова Анастасия Зырянова Кубок Содружества Биатлон

6 января на этапе Кубка Содружества в Раубичах пройдет женская гонка преследования.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2023/24

3-й этап

Раубичи, Беларусь

Женщины

Гонка преследования

Начало – 14.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета».

Старт-лист

1. Валерия Каюмова

2. Тамара Дербушева – 0,05

3. Анастасия Гореева – 0,10

4. Ирина Казакевич – 0,15

5. Наталия Шевченко – 0,25

6. Анастасия Зырянова – 0,30

7. Лариса Куклина – 0,31

8. Анастасия Шевченко – 0,40

9. Наталья Гербулова – 0,40

10. Анастасия Батманова – 0,43

11. Анастасия Егорова – 0,54

12. Алина Кудисова – 1,01

13. Виктория Сливко – 1,04

14. Елизавета Каплина – 1,14

15. Екатерина Носкова – 1,14

16. Анна Сола (Беларусь) – 1,14

Полный старт-лист – на сайте Союза биатлонистов России.

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