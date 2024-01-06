Гюлер – в старте «Реала» на матч с «Арандиной». Хавбек еще не играл после летнего трансфера

Арда Гюлер дебютирует за «Реал» в матче против «Арандины».

Полузащитник попал в стартовый состав на игру Кубка Испании.

18-летний турок, летом приобретенный у «Фенербахче», из-за проблем со здоровьем еще не играл за новую команду, хотя несколько раз был в заявке.

Матч « » против «Арандины» начнется в 23:30 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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