Гюлер – в старте «Реала» на матч с «Арандиной». Хавбек еще не играл после летнего трансфера

Теги Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании Арандина Арда Гюлер Футбол

Арда Гюлер дебютирует за «Реал» в матче против «Арандины».

Полузащитник попал в стартовый состав на игру Кубка Испании.

18-летний турок, летом приобретенный у «Фенербахче», из-за проблем со здоровьем еще не играл за новую команду, хотя несколько раз был в заявке.

Матч «Реала» против «Арандины» начнется в 23:30 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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12 комментариев
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Ну наконец-то! Успехов и здоровья!
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Начало положено
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Удачи сегодня!
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Учитывая состояние газона на домашнем для Арандины поле, что-то у меня... нехорошее предчувствие.
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Ответ дамьен
Че все так ждут его? Он пока обычный турецкий шкодник.
Ну наверное потому что он талантище с неординарным мышлением и дриблингом. Конечно рано петь дифирамбы, но то, как он играл за Фенербахче, причем в столь юном возрасте - поражает.
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