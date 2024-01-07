Василевский 2-й раз в сезоне пропустил 6 шайб за матч. У него 20 сэйвов после 26 бросков «Бостона»

Теги Бостон Тампа-Бэй НХЛ Андрей Василевский Хоккей

Андрей Василевский 2-й раз в сезоне пропустил 6 шайб за матч.

«Бостон» обыграл «Тампу» (7:3) в регулярном чемпионате НХЛ. Шестую шайбу «Брюинс» забросили в пустые ворота. 

Российский вратарь отразил 20 бросков из 26. Он пропустил 6 шайб во 2-й игре в этом сезоне, впервые – от «Далласа» в декабре. 

В 18 матчах в этом сезоне у Василевского 9 побед при 89,5% сэйвов. В среднем за 60 минут он пропускает 3,01 шайбы. 

5 комментариев
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Ответ smiakishev
Вася плох
Вся команда кроме Кучерова пока не блещет
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Вася плох
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Впереди четыре домашних игры подряд, может, получше станет...
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Ответ Stenort
Вся команда кроме Кучерова пока не блещет
кроме Кучерова и Хедмана
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Ответ Einfach Safari
кроме Кучерова и Хедмана
Жаль, что у Хэдмэна кошка ломается, когда на воротах никого нет
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