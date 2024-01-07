Василевский 2-й раз в сезоне пропустил 6 шайб за матч. У него 20 сэйвов после 26 бросков «Бостона»

Андрей Василевский 2-й раз в сезоне пропустил 6 шайб за матч.

« » обыграл « » (7:3) в регулярном чемпионате . Шестую шайбу «Брюинс» забросили в пустые ворота.

Российский вратарь отразил 20 бросков из 26. Он пропустил 6 шайб во 2-й игре в этом сезоне, впервые – от «Далласа» в декабре.

В 18 матчах в этом сезоне у Василевского 9 побед при 89,5% сэйвов. В среднем за 60 минут он пропускает 3,01 шайбы.