Юрист «Спартака» о возможной экстрадиции Промеса: «Этот вопрос не стоит. Приговор не вступил в силу, а находится в апелляционном обжаловании»

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес Футбол

В «Спартаке» оценили вероятность экстрадиции Квинси Промеса в Нидерланды из ОАЭ.

Ранее появилась информация, что Промес может быть экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды на основании соответствующего договора между странами. Футболист «Спартака» опубликовал в соцсетях видео из Дубая, где он праздновал день рождения. 

Напомним, на родине Промесу предъявлены обвинения в организации провоза двух партий кокаина весом в 650 и 720 кг, перехваченных в Антверпене в 2020 году. Кроме того, прошлым летом Квинси был заочно приговорен к 18 месяцам тюрьмы за нападение с ножом на родственника – впоследствии он обжаловал решение суда.

– Грозит ли Квинси Промесу экстрадиция в случае, если прокуратура Нидерландов проинформирует власти ОАЭ о нахождении футболиста на территории страны?

– Приговор по делу Квинси Промеса не вступил в силу, а находится в апелляционном обжаловании. Вопрос об экстрадиции футболиста из ОАЭ в Нидерланды не стоит, – сказала юрист «Спартака» Татьяна Завьялова.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

32 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Штаны Габора Кирая
Комментарий удален модератором
То ли дело наши кб. Сначала «нет приговора суда», теперь «приговор на апелляции», а потом будем говорить «ну и что, что вступил в законную силу, мы гейропейские суды не признаем, Антоха молодец, пусть играет».
+23
-9
+14
Хорошо, что наш юрист образование не в Оренбурге получал
+12
-5
+7
Ответ СССР цэ европа! - скакал?
Галанцам с европ заняться что ли нечем? Есть же сбитый Боинг июль-2014, взрыв "Северного потока" наконец. Или специально переводят стрелки на никому не нужного футболёра?
Ну да, в Нидерландах ведь только одно дело одновременно вести могут, вот выбрали Промеса, надо же как-то Всемирный заговор против Спартака поддерживать, а то ещё расслабятся и какой-нибудь кубок России опять возьмут
+9
-5
+4
Промес ещё и на сборы поедет туда же.
+2
0
+2
Сразу видно разбирающегося в деле человека, а не желтушные издания по типу Тина тв и комментаторов из парадной
+4
-2
+2
Ответ Spartakus1984
Я просто тебе задал вопрос.Чего хочешь ты?ТЫ же ссылаешься на правильный Запад,и что Россия ему должна подчиняться.
«Правильный запад и Россия должна ему подчиняться».

И опять демагогия. Переводить совершенно бытовое преступление Промеса, в плоскость «Кто кому должен подчиняться» - уровень Ростовского, право слово. Правильно, давайте любых нарушителей закона у себя коллекционировать, зато западу не подчиняемся, суверенитетЪ.
+2
0
+2
Ответ Luneville
Отныне нужно считать матчи Спартака и Оренбурга - зековским дерби
Зековским дерби можно считать любую бухую драку одного пацанчика с другим, ведь когда твоя жизнь зависит от плана, от царского указа, от берестяной грамоты, от повести временных лет, от дикси, от денди, то очень сложно получить настоящую эссенцию свободы, и вынужденность и безыбезжность серпомолотового краснопопого пятилетнего срока ничем не отличается от мотания на зоне. И что я считаю, так это то, что нужно экспроприировать Промеса и строить бесплановое общество Мутаборов!!!
Я ВСЁ СКАЗАЛО!
+1
0
+1
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
В смысле? Его же всем спортсом признали виновным и приговорили к двум годам лишения свободы.
0
0
0
Ответ Вечно в бане
То ли дело наши кб. Сначала «нет приговора суда», теперь «приговор на апелляции», а потом будем говорить «ну и что, что вступил в законную силу, мы гейропейские суды не признаем, Антоха молодец, пусть играет».
Комментарий удален модератором
Ответ Штаны Габора Кирая
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Spartakus1984
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Динар
А раньше тогда почему не летал на сборы в ОАЭ?
Наверное апелляция не была подана тогда
+1
-1
0
Ответ Spartakus1984
Ответ не засчитан.
Да понятное дело, что любой человек будет пытаться смягчить любой приговор, наезд на него ведь не из-за того, что он апелляцию подал, а из-за того, что закон нарушил, причём серьёзно и без какой-нибудь невероятной причины
0
0
0
Ответ Бен Гаан
Вор должен сидеть в тюрьме
Гинер?
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий