Юрист «Спартака» о возможной экстрадиции Промеса: «Этот вопрос не стоит. Приговор не вступил в силу, а находится в апелляционном обжаловании»

В «Спартаке» оценили вероятность экстрадиции Квинси Промеса в Нидерланды из ОАЭ.

Ранее появилась информация, что Промес может быть экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды на основании соответствующего договора между странами. Футболист «Спартака» опубликовал в соцсетях видео из Дубая, где он праздновал день рождения.

Напомним, на родине Промесу предъявлены обвинения в организации провоза двух партий кокаина весом в 650 и 720 кг, перехваченных в Антверпене в 2020 году. Кроме того, прошлым летом Квинси был заочно приговорен к 18 месяцам тюрьмы за нападение с ножом на родственника – впоследствии он обжаловал решение суда.

– Грозит ли Квинси Промесу экстрадиция в случае, если прокуратура Нидерландов проинформирует власти ОАЭ о нахождении футболиста на территории страны?

– Приговор по делу Квинси Промеса не вступил в силу, а находится в апелляционном обжаловании. Вопрос об экстрадиции футболиста из ОАЭ в Нидерланды не стоит, – сказала юрист «Спартака» Татьяна Завьялова.

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