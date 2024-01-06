Юрист «Спартака» о возможной экстрадиции Промеса: «Этот вопрос не стоит. Приговор не вступил в силу, а находится в апелляционном обжаловании»
В «Спартаке» оценили вероятность экстрадиции Квинси Промеса в Нидерланды из ОАЭ.
Ранее появилась информация, что Промес может быть экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды на основании соответствующего договора между странами. Футболист «Спартака» опубликовал в соцсетях видео из Дубая, где он праздновал день рождения.
Напомним, на родине Промесу предъявлены обвинения в организации провоза двух партий кокаина весом в 650 и 720 кг, перехваченных в Антверпене в 2020 году. Кроме того, прошлым летом Квинси был заочно приговорен к 18 месяцам тюрьмы за нападение с ножом на родственника – впоследствии он обжаловал решение суда.
– Грозит ли Квинси Промесу экстрадиция в случае, если прокуратура Нидерландов проинформирует власти ОАЭ о нахождении футболиста на территории страны?
– Приговор по делу Квинси Промеса не вступил в силу, а находится в апелляционном обжаловании. Вопрос об экстрадиции футболиста из ОАЭ в Нидерланды не стоит, – сказала юрист «Спартака» Татьяна Завьялова.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
И опять демагогия. Переводить совершенно бытовое преступление Промеса, в плоскость «Кто кому должен подчиняться» - уровень Ростовского, право слово. Правильно, давайте любых нарушителей закона у себя коллекционировать, зато западу не подчиняемся, суверенитетЪ.
Я ВСЁ СКАЗАЛО!