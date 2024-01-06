«ПСЖ», возможно, пытался лоббировать вручение «Золотого мяча»-2021 Лионелю Месси.

Французские газеты Mediapart и Le Monde опубликовали материалы о судебном расследовании, начатое прокуратурой Парижа в 2022 году в отношении «ПСЖ» и его президента Насера Аль-Хелаифи. В результате расследования были предъявлены обвинения шести фигурантам, один из которых – Жан-Марсьяль Риб, бывший директор по связям с общественностью «ПСЖ». Ранее сообщалось, что Риб в числе прочих мог быть замешан в возможном уклонении клуба от уплаты налогов и взносов при трансфере Неймара из «Барселоны» в 2017-м.

По данным расследования Mediapart и Le Monde, «ПСЖ» якобы лоббировал вручение «Золотого мяча»-2021 Месси, который перешел к парижанам летом 2021-го. Аргентинцу вручили награду 29 ноября 2021-го.

«ПСЖ» делал это через контакты с Паскалем Ферре, занимавшим пост главного редактора France Football (журнала, отвечающего за вручение «Золотого мяча») в тот момент. Сейчас Ферре является пресс-атташе «ПСЖ».

Несмотря на напряженность между «ПСЖ» и группой L’Equipe, владеющей France Football, Риб пытался сгладить ситуацию, чтобы сохранить хорошие отношения. Утверждается, что бывший директор по связям с общественностью парижан заявлял Ферре, что Месси – подходящий кандидат на получение «Золотого мяча», «потому что он выиграл Кубок Америки». После этого разговора Ферре посещал вип-ложу на матче «ПСЖ».

В течение нескольких лет Ферре получал подарки от парижан: журналиста и его друзей приглашали на «Парк де Пренс», полностью отплачивали полеты в Катар бизнес-классом. При этом он написал несколько положительных статей о Катаре в преддверии чемпионата мира 2022 года.

Отмечается, что при голосовании за победителя «Золотого мяча»-2021 Ферре отдал голос за Роберта Левандовского, а , сейчас выступающего за « », поставил на второе место.

«ПСЖ» мог уклониться от уплаты налогов при трансфере Неймара из «Барсы». С клуба могли взыскать до 224 млн евро, но французские чиновники помогли избежать выплат (Mediapart)

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