«ПСЖ» лоббировал вручение «Золотого мяча»-2021 Месси. Бывший главред France Football годами получал подарки от парижан, а сейчас работает в клубе (Le Monde)

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Золотой мяч Роберт Левандовски Нассер Аль-Хелайфи Интер Майами Футбол

«ПСЖ», возможно, пытался лоббировать вручение «Золотого мяча»-2021 Лионелю Месси.

Французские газеты Mediapart и Le Monde опубликовали материалы о судебном расследовании, начатое прокуратурой Парижа в 2022 году в отношении «ПСЖ» и его президента Насера Аль-Хелаифи. В результате расследования были предъявлены обвинения шести фигурантам, один из которых – Жан-Марсьяль Риб, бывший директор по связям с общественностью «ПСЖ». Ранее сообщалось, что Риб в числе прочих мог быть замешан в возможном уклонении клуба от уплаты налогов и взносов при трансфере Неймара из «Барселоны» в 2017-м.

По данным расследования Mediapart и Le Monde, «ПСЖ» якобы лоббировал вручение «Золотого мяча»-2021 Месси, который перешел к парижанам летом 2021-го. Аргентинцу вручили награду 29 ноября 2021-го.

«ПСЖ» делал это через контакты с Паскалем Ферре, занимавшим пост главного редактора France Football (журнала, отвечающего за вручение «Золотого мяча») в тот момент. Сейчас Ферре является пресс-атташе «ПСЖ».

Несмотря на напряженность между «ПСЖ» и группой L’Equipe, владеющей France Football, Риб пытался сгладить ситуацию, чтобы сохранить хорошие отношения. Утверждается, что бывший директор по связям с общественностью парижан заявлял Ферре, что Месси – подходящий кандидат на получение «Золотого мяча», «потому что он выиграл Кубок Америки». После этого разговора Ферре посещал вип-ложу на матче «ПСЖ».

В течение нескольких лет Ферре получал подарки от парижан: журналиста и его друзей приглашали на «Парк де Пренс», полностью отплачивали полеты в Катар бизнес-классом. При этом он написал несколько положительных статей о Катаре в преддверии чемпионата мира 2022 года.

Отмечается, что при голосовании за победителя «Золотого мяча»-2021 Ферре отдал голос за Роберта Левандовского, а Месси, сейчас выступающего за «Интер Майами», поставил на второе место.

«ПСЖ» мог уклониться от уплаты налогов при трансфере Неймара из «Барсы». С клуба могли взыскать до 224 млн евро, но французские чиновники помогли избежать выплат (Mediapart)

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118 комментариев
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и как главред влияет на выбор, если голосуют тренеры, игроки и журналисты?
+120
-50
+70
Ответ Гусеконь
и как главред влияет на выбор, если голосуют тренеры, игроки и журналисты?
А в Катар на бизнес-джетах его за красивые глаза и общую неподкупность катали.
+75
-19
+56
Т.е. он лоббировал вручение Месси,а сам проголосовал за Левандовски?
Кто в эту желтуху вообще поверит?)
+85
-33
+52
Ответ Гусеконь
и как главред влияет на выбор, если голосуют тренеры, игроки и журналисты?
ты не понимаешь, свидетели несправедливых золотых мячей сейчас все объяснят 😃
+57
-33
+24
последний абзац говорит о многом спортс как всегда накинуть
+27
-8
+19
Бред. Мбаппе ушел бы в Реал уже давно и бесплатно если бы такое было.

А первое место отдал ещё и Левандовски.....
+18
-7
+11
так голоса отдавали журналисты
+17
-7
+10
Как лоббировал, если поставил Месси на 2-ое место? Не стыкуется как-то.
+19
-9
+10
Ответ БилльХансен
А в Катар на бизнес-джетах его за красивые глаза и общую неподкупность катали.
Отмечается, что при голосовании за победителя «Золотого мяча»-2021 Ферре отдал голос за Роберта Левандовского, а Месси, сейчас выступающего за «Интер Майами», поставил на второе место.
---------------
Похоже, да.
+12
-4
+8
По такой логике Интер Майами лоббировал вручение ЗМ-2023?))))
+19
-14
+5
Ответ Eden Hazard
Комментарий скрыт
5? а чего не 15?)))
+4
0
+4
ну это не сенсация,все же понимают что владельцы ПСЖ тот мячик подарили Месси.
+8
-4
+4
Ну вот новость для фанатов Роналду. От души повеселятся.
+13
-9
+4
Месси мало того, что в футбол играет как сверхразум, так ещё и все мировые структуры под колпаком держит. Не человек, а шайтан...
+13
-10
+3
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Расскажу как он может повлиять. Это не значит, что так было. Но раз Вы задаетесь таким вопросом, то объясню, что это сделать очень несложно. Он может позвонить, допустим, в федерацию футбола Габона и сказать им: «ребята, тут такая ситуация, нужно создать немного интригу, чтобы зрителям было поинтереснее. Не могли бы вы проголосовать за футболиста М?». Вы думаете всем так принципиально, кого выбрать лучшим игроком мира? Нет. Так что со сговорчивыми, а таких очень много, можно простым разговором попросить отдать голос за нужного кандидата.
А причем тут федерация футбола Габона?😂
От габона может голосовать журналист работающий на ESPN.
Как например Шака Хислоп, который голосовал от Тринидада и Тобаго, при этом работая на американском ESPN.
+3
0
+3
Ответ Гусеконь
и как главред влияет на выбор, если голосуют тренеры, игроки и журналисты?
И журналисты
+6
-3
+3
Ответ Гунджабар Кыхдыкбылдыев
Т.е. он лоббировал вручение Месси,а сам проголосовал за Левандовски? Кто в эту желтуху вообще поверит?)
Артемка и прочая шушера)
+4
-1
+3
Ответ Дядя Артем
а кто то сомневался в этом?
Среди дурачков никто не сомневался. У них так не принято.
+5
-2
+3
Ответ ShadyL
ага, аж 9й попытки выиграл второсортную копу и дежурно слился на ранней стадии лч. люди на копе не раз до этого блистали не хуже, но даже в топ 10 не попадали
Второсортная Копа только в вашей голове. Победитель Копы в лице великолепной Аргентины разбили чемпиона Европы в пух и прах. Хотя ЧЕ тоже сложнейший турнир.
Возможно, ввиду иного часового пояса, вы не очень много матчей посмотрели КА. Забрать трофей в этом турнире очень непросто. Аргентина сама долгое время не могла ничего с этим поделать
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Ответ Геннадий Тимченко
так он же не совсем дурак - других агитировал, а сам поставил "вторым"... Забавно вышло с ЗМ 2020 - после позорного проигрыша от Баварии 2:8, в которой пеший опробовал роль "невидимки на поле" (которую он потом регулярно показывал в матчах плей-офф ЛЧ за ПСЖ) функционерам стало ясно, что вручение Месси ЗМ в этом году обернется грандиозным позором, поэтому приняли решение - вручить ЗМ расстоеному поражением Месси в следующем году, а в 2020 никому не вручать, чтобы у пешего было ощущение, что награда ему вручена по совокупности двух сезонов🤬
Ну ты хотя бы проверял, что пишешь, а то выглядишь глупо. ФФ объявил об отмене ЗМ 2020 23 июля 2020 года, а Барселона проиграла Баварии 14 августа 2020 года.
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Ответ Геннадий Тимченко
так он же не совсем дурак - других агитировал, а сам поставил "вторым"... Забавно вышло с ЗМ 2020 - после позорного проигрыша от Баварии 2:8, в которой пеший опробовал роль "невидимки на поле" (которую он потом регулярно показывал в матчах плей-офф ЛЧ за ПСЖ) функционерам стало ясно, что вручение Месси ЗМ в этом году обернется грандиозным позором, поэтому приняли решение - вручить ЗМ расстоеному поражением Месси в следующем году, а в 2020 никому не вручать, чтобы у пешего было ощущение, что награда ему вручена по совокупности двух сезонов🤬
Господи как же мне жалко вас !!
+3
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+2
Ответ ShadyL
ага, аж 9й попытки выиграл второсортную копу и дежурно слился на ранней стадии лч. люди на копе не раз до этого блистали не хуже, но даже в топ 10 не попадали
Ривалдо и Роналдо получали ЗМ за Копу в 1997 и 1999,🤡
+3
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Течёт фляга у людей
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Ответ Zidan GOAT
Комментарий удален модератором
читай до конца
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2021 год Месси : 43 гола , 20 голевых передач , 20 предголевых пасов , номер 1 в мире по этой общей статистике. Аргентина взяла Кубок Америки 2021 обыграв в финале Бразилию на 100 тысячной Маракане, Месси был лучшим игроком турнира , 4 гола 5 голевых, также Месси в 2021 году лучший бомбардир Ла Лиги - 30 голов.
+14
-12
+2
Ответ CHELSEA_2008
Я, как болельщик Месси считаю, что хоть наш Лео и занял в чемпионате 3 место, получил 6 мячей от Баварии в том сезоне и был вышвырнут из ЛЧ уже в 1/8 грандом ПСЖ, но всё же свой Золотой мяч получил заслужено!
Барселона в том сезоне не играла с Баварией.
+3
-2
+1
Ответ Геннадий Тимченко
решение принимается по итогам года - всё, что внутри: промежуточное... ещё расскажи, что Месси в том матче был лучшим и почти решил исход матча👏👏👏
Ты что несешь? У тебя явно проблемы. В ЧС таких, как ты.
+1
0
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Эту новость опубликовал персофан Роналду в своем профиле ( где на него подписаны млн Криштилюбителей) и теперь спортс для срача...

Вот его профиль в инсте: @atilavx и его страница под ником @futeousaudia, и он каждый раз обсирает Месси под постами в инсте ( там в комментариях 433, brfootball, Transfrmrkt и тд), и восхваляет своего кумира Криша, так что неудивительно:)
+15
-14
+1
Ответ Бацька
Так за 2021 к Месси вопросов не было, он был тогда лучшим в Европе по гол+пас. Вопросы были за 2020, когда Лева все выйграл, но ему не вручили. Но в 2021 Лева не был даже вторым. Зачем опять раздувать тему с каким-то главредом?
Левандовски был первым по гол+пас, это можно легко проверить. Причём и за сезон и за год.
+3
-2
+1
Ответ Штаны Габора Кирая
Кто-то сомневался? Мемси - футболист-фейк, все его награды/трофеи - с привкусом известной субстанции. Тащили как могли сына фифы, пока он разгуливал в центре поля, "анализируя ситуацию".
Отмечается, что при голосовании за победителя «Золотого мяча»-2021 Ферре отдал голос за Роберта Левандовского, а Месси, сейчас выступающего за «Интер Майами», поставил на второе место.
----------------
Да никто не сомневался, что тупые текст новости до конца не дочитают.

Ну и в вообще за ПСЖ годами играли Неймар и Мбаппе, а они платили подарки этому главреду, чтобы отдать ЗМ игроку Барселоны, а не своим звёздам? То ли шейхи тупые, то ли те, кто придумал эту новость. Ну и те, кто не дочитал.
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