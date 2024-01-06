«ПСЖ» лоббировал вручение «Золотого мяча»-2021 Месси. Бывший главред France Football годами получал подарки от парижан, а сейчас работает в клубе (Le Monde)
«ПСЖ», возможно, пытался лоббировать вручение «Золотого мяча»-2021 Лионелю Месси.
Французские газеты Mediapart и Le Monde опубликовали материалы о судебном расследовании, начатое прокуратурой Парижа в 2022 году в отношении «ПСЖ» и его президента Насера Аль-Хелаифи. В результате расследования были предъявлены обвинения шести фигурантам, один из которых – Жан-Марсьяль Риб, бывший директор по связям с общественностью «ПСЖ». Ранее сообщалось, что Риб в числе прочих мог быть замешан в возможном уклонении клуба от уплаты налогов и взносов при трансфере Неймара из «Барселоны» в 2017-м.
По данным расследования Mediapart и Le Monde, «ПСЖ» якобы лоббировал вручение «Золотого мяча»-2021 Месси, который перешел к парижанам летом 2021-го. Аргентинцу вручили награду 29 ноября 2021-го.
«ПСЖ» делал это через контакты с Паскалем Ферре, занимавшим пост главного редактора France Football (журнала, отвечающего за вручение «Золотого мяча») в тот момент. Сейчас Ферре является пресс-атташе «ПСЖ».
Несмотря на напряженность между «ПСЖ» и группой L’Equipe, владеющей France Football, Риб пытался сгладить ситуацию, чтобы сохранить хорошие отношения. Утверждается, что бывший директор по связям с общественностью парижан заявлял Ферре, что Месси – подходящий кандидат на получение «Золотого мяча», «потому что он выиграл Кубок Америки». После этого разговора Ферре посещал вип-ложу на матче «ПСЖ».
В течение нескольких лет Ферре получал подарки от парижан: журналиста и его друзей приглашали на «Парк де Пренс», полностью отплачивали полеты в Катар бизнес-классом. При этом он написал несколько положительных статей о Катаре в преддверии чемпионата мира 2022 года.
Отмечается, что при голосовании за победителя «Золотого мяча»-2021 Ферре отдал голос за Роберта Левандовского, а Месси, сейчас выступающего за «Интер Майами», поставил на второе место.
«ПСЖ» мог уклониться от уплаты налогов при трансфере Неймара из «Барсы». С клуба могли взыскать до 224 млн евро, но французские чиновники помогли избежать выплат (Mediapart)
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Кто в эту желтуху вообще поверит?)
А первое место отдал ещё и Левандовски.....
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Похоже, да.
От габона может голосовать журналист работающий на ESPN.
Как например Шака Хислоп, который голосовал от Тринидада и Тобаго, при этом работая на американском ESPN.
Возможно, ввиду иного часового пояса, вы не очень много матчей посмотрели КА. Забрать трофей в этом турнире очень непросто. Аргентина сама долгое время не могла ничего с этим поделать
Вот его профиль в инсте: @atilavx и его страница под ником @futeousaudia, и он каждый раз обсирает Месси под постами в инсте ( там в комментариях 433, brfootball, Transfrmrkt и тд), и восхваляет своего кумира Криша, так что неудивительно:)
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Да никто не сомневался, что тупые текст новости до конца не дочитают.
Ну и в вообще за ПСЖ годами играли Неймар и Мбаппе, а они платили подарки этому главреду, чтобы отдать ЗМ игроку Барселоны, а не своим звёздам? То ли шейхи тупые, то ли те, кто придумал эту новость. Ну и те, кто не дочитал.