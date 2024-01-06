Бартон призвал убрать с ТВ двух экс-футболисток и сравнил их с серийными убийцами: «Инклюзивность – это куча дерьма». Канал осудил Джоуи, он ответил: «Мне все равно. Мы сыты по горло воукизмом»

Теги Ньюкасл Манчестер Сити Джоуи Бартон премьер-лига Англия телевидение женский футбол Эниола Алуко соцсети брань контент Футбол

Джоуи Бартон сравнил с серийными убийцами двух экс-футболисток, работающих на ТВ.

Бартон  двух женщин-экспертов на ТВ. Канал осудил слова Джоуи, экс-игрок «Сити» ответил: «Заткнитесь, гребаные идиоты. Я пытался быть вежливым, но вы не слушали»

 

В пятницу бывший игрок «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» опубликовал твит о бывших футболистках Эниоле Алуко и Люси Уорд, выступающих на телевидении в качестве экспертов. Бартон сравнил их с серийными убийцами Фредом и Роуз Уэст, которые в течение 20 лет убили 12 молодых женщин и девушек.

«Как она [Алуко] вообще может говорить о мужском футболе? Она даже не может как следует ударить по мячу.

Ваше освещение матча накануне опустило игру на новый уровень. Эни Алуко и Люси Уорд – Фред и Роуз Уэст в мире футбольного телевидения.

Уберите их из мужского футбола, с ТВ. Они там только для галочки. DEI (Diversity, equity, and inclusion, разнообразие, справедливость и инклюзивность – Sports.ru) – это куча дерьма. Все это из-за чепухи с BLM / Джорджем Флойдом. Отменяйте меня, мне все равно», – написал Бартон.

Телеканал ITV выступил с заявлением, в котором назвал заявления Бартона «постыдными и подлыми». Однако бывший футболист в грубой форме ответил на заявление канала.

«Заткнитесь, гребаные идиоты. Держите их подальше от телевидения. Они портят игру каждому из нас. Вот что происходит, когда вы пропихиваете недостаточно квалифицированных, неподготовленных людей по квотам.

Отныне я буду называть их всех серийными убийцами. В каждом видео, которое вы, ублюдки, выпустите.

Я же сказал, что мне все равно. Мы все сыты по горло вашим бредом с DEI, воукизмом (усиленное внимание к вопросам, касающимся социальной, расовой и половой справедливости – Sports.ru).

Надеюсь, что все, кто согласен со мной, будут приходить в ваши соцсети каждый раз, когда вы навязываете нам эту чушь. Я пытался быть вежливым, но вы не слушали», – написал Бартон.

«Женщины не должны говорить о мужском футболе. Это другая игра». Как же поджег Джоуи Бартон 🔥

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69 комментариев
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Бартону респект. Хоть кто-то не боится там говорить правду.
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посмотрел кто эти женщины

у одной 100+ матчей за женскую сборную Англии

вторая комментирует уже 16 лет

вряд ли они так уж плохи в понимании футбола, и уж точно сравнение с убийцами - через край

посмотрел кто такой Бартон

публично сопереживает брату севшему на дофига за убийство

няшка
+54
-21
+33
Ещё недавно Бартона тут НЕНАВИДЕЛИ, но теперь он станет КРУТЯШКОЙ)
+32
-10
+22
Обожаю раздел "Ещё по теме" под статьёй, очень помогает с дополнением образа героя:

"Бартон заявил, что его брат, убивший 18-летнего ледорубом на почве расизма, «потерял 17 лет жизни» за участие в «сраной драке»"
+16
-3
+13
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Комментарий скрыт
нельзя было не подлизнуть, понимаю.
+17
-4
+13
"Она даже не может как следует ударить по мячу."
МОСТОВОЙ? ЭТО ТЫ?
+14
-3
+11
Интересно, из-за какой такой инклюзивности, BLM и прочего на матч ТВ в студии посде матча частенько сидит Губерниев, а сами матчи частенько комментирует Жора Черданцев
+10
-3
+7
Ответ Savardus
нельзя было не подлизнуть, понимаю.
ты посмотри на его аватар! там язык уже давно сточен 😁
+7
-1
+6
Ответ Dexter Morgan
Бартону респект. Хоть кто-то не боится там говорить правду.
Я вот уважаю наших правдорубов: Степанову, Широкова, Третьяка, Вяльбе. Скажут -как отрежут!
+6
-2
+4
Это он Матч ТВ ещё не видел. Там вообще психушка
+6
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нет, а что, в Англии бывшие футболисты закончились, которые хотели бы стать экспертами на ТВ и адекватно анализировать матчи? ничего против женского футбола не имею, но это вообще другая галактика по уровню. с таким же успехом можно какого-нибудь любителя из 15 дивизиона привлечь - понимание футбола будет примерно на том же уровне (а то и выше). Бартон, конечно, за словом в карман не полез, но в чем он не прав?
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с другой стороны, если бы чувак этого не писал, то его твиттер читала бы только его кошка

а так столько внимания
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Ответ Путин - герой Росии
Ещё недавно Бартона тут НЕНАВИДЕЛИ, но теперь он станет КРУТЯШКОЙ)
ну его ненавидели когда он сигаретой в глаз одноклубнику тыкал. А когда озвучивает то, о чем все думают, но бояться сказать - уважение ессесно.
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Ответ LaffyTaffy
Комментарий скрыт
Подъехали защитники здравого смысла? Вам, с таким отношением к получаемом информации, не стоит читать что-то сложнее букваря
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Здесь, как раз, не вижу неуместного феминизма. Дело в профессионализме, если понимает футбол, может внятно свое мнение высказать и это интересно зрителю, то пол не важен.
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Куча людей вокруг футбола, которые в нем особо не разбираются, некоторые эксперты даже матчи тупо смотрят. Я, в целом, против квот на женщин, мужчин, трансов и тд, но тут тупо докопался до телочек, тем более бывших футболисток.
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Если девки реально не соответствуют уровню комментирования в Великобритании , то я не могу не согласиться с этим мужиком ,это по сути блат.
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Перспективная новость
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Ответ Vadim Medvedev
многие футболисты спиваются после карьеры, этот кажется тоже
Бартон трезв как мало кто в современном мире
+2
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+1
Сказал то, с чем согласны многие, но озвучивать не могут
+5
-4
+1
Глас вопиющего в пустыне. В Манчестере хотят построить жилой комплекс специально для педов.Мне порой даже интересно, архитекторы этого бреда охватившего запад понимают что через пару поколений это просто закончится. Некому будет с перьями в жопе ходить
+2
-1
+1
Ответ Kasztelan
Обожаю раздел "Ещё по теме" под статьёй, очень помогает с дополнением образа героя: "Бартон заявил, что его брат, убивший 18-летнего ледорубом на почве расизма, «потерял 17 лет жизни» за участие в «сраной драке»"
"Бартон заявил: Эни Алуко и Люси Уорд – как мой брат в мире футбольного телевидения."
+3
-2
+1
Красавчик! На Матч ТВ то же самое, кстати! Эту концепцию внедрила в свое время небезызвестная Тина Канделаки. Выглядит всё это отвратительно, на самом деле.
+2
-1
+1
Ответ Eden Hazard
ну его ненавидели когда он сигаретой в глаз одноклубнику тыкал. А когда озвучивает то, о чем все думают, но бояться сказать - уважение ессесно.
Типичный спортс) Ничего нового
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Уровень интеллигента британца понятен по тому что он апеллирует сразу же к полу, а например просто не о уровне знаниях футбола, возможно эти девушки и в действительности ничего не знают о футболе, тогда и всю свою претензию нужно выстроить на том, что о футболе вам пытаются рассказать люди которые в нем ничего не понимают. Но тогда и ряд именитых в бывшем топовых мужских игроков попадают под такую категорию. Но Бартон сразу же переходит на пол, не понятно почему, каким образом это что то может решать. Особенно в такой сфере интертеймент где, ну просто не плохо бы иметь девушку на экране, в том же BCS Кейт Абдо великолепно справляется со своей работой. Конечно все эти либеральные тренды теперь очень популярны, но так же популярно и просто бомбить по любому поводу, вот для Джоуи Бартона уже существование женщин это воукизм
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"Она даже не может как следует ударить по мячу"

А.Мостовой вошёл в чат ©
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" Они там только для галочки ". Это правда. Остальное вода.
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Ответ Segden
Меня кстати тоже они бесят иногда.. У кого нибудь ещё такое было - что она прямо бесит? И она это чувствует и наслаждается этим что она меня бесит.
Для того и бесит. Им нравится
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Ответ Luneville
Типичный спортс) Ничего нового
Вы абсолютно правы - поддерживаю!
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Ответ savik-A.M.
Воукизм - это что связанное с воуками ?))
там в скобках расширофка
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