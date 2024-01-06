Бартон призвал убрать с ТВ двух экс-футболисток и сравнил их с серийными убийцами: «Инклюзивность – это куча дерьма». Канал осудил Джоуи, он ответил: «Мне все равно. Мы сыты по горло воукизмом»

Джоуи Бартон сравнил с серийными убийцами двух экс-футболисток, работающих на ТВ.

Бартон двух женщин-экспертов на ТВ. Канал осудил слова Джоуи, экс-игрок «Сити» ответил: «Заткнитесь, гребаные идиоты. Я пытался быть вежливым, но вы не слушали»

В пятницу бывший игрок « » и « » опубликовал твит о бывших футболистках и Люси Уорд, выступающих на телевидении в качестве экспертов. Бартон сравнил их с серийными убийцами Фредом и Роуз Уэст, которые в течение 20 лет убили 12 молодых женщин и девушек.

«Как она [Алуко] вообще может говорить о мужском футболе? Она даже не может как следует ударить по мячу.

Ваше освещение матча накануне опустило игру на новый уровень. Эни Алуко и Люси Уорд – Фред и Роуз Уэст в мире футбольного телевидения.

Уберите их из мужского футбола, с ТВ. Они там только для галочки. DEI (Diversity, equity, and inclusion, разнообразие, справедливость и инклюзивность – Sports.ru) – это куча дерьма. Все это из-за чепухи с BLM / Джорджем Флойдом. Отменяйте меня, мне все равно», – написал Бартон.

Телеканал ITV выступил с заявлением, в котором назвал заявления Бартона «постыдными и подлыми». Однако бывший футболист в грубой форме ответил на заявление канала.

«Заткнитесь, гребаные идиоты. Держите их подальше от телевидения. Они портят игру каждому из нас. Вот что происходит, когда вы пропихиваете недостаточно квалифицированных, неподготовленных людей по квотам.

Отныне я буду называть их всех серийными убийцами. В каждом видео, которое вы, ублюдки, выпустите.

Я же сказал, что мне все равно. Мы все сыты по горло вашим бредом с DEI, воукизмом (усиленное внимание к вопросам, касающимся социальной, расовой и половой справедливости – Sports.ru).

Надеюсь, что все, кто согласен со мной, будут приходить в ваши соцсети каждый раз, когда вы навязываете нам эту чушь. Я пытался быть вежливым, но вы не слушали», – написал .

«Женщины не должны говорить о мужском футболе. Это другая игра». Как же поджег Джоуи Бартон 🔥

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