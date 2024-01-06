«Тур де Ски». Амундсен, Шанава, Деннестад, Шаппа, Валнес, Ниенге, Пеллегрино, Поромаа, Халварссон выступят в классическом масс-старте на 15 км

Теги результаты лыжные гонки Тур де Ски сборная Норвегии сборная Швеции сборная Италии сборная Австрии сборная Канады сборная Швейцарии масс-старт Пол Гульберг сборная Франции Калле Халварссон Федерико Пеллегрино Мартин Левстрем Ниенге Йенс Бурман Люка Шанава Харальд Амундсен Ян Томас Йенссен Эрик Валнес Жюль Шаппа Фридрих Мох Пертту Хювяринен Вильям Поромаа Уго Лапалю Антуан Сир Мика Фермойлен Эдвин Ангер Хенрик Деннестад Матс Вильям Йенссен Лыжи

6 января на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме пройдет мужской классический масс-старт.

«Тур де Ски»

6-й этап

Валь-ди-Фьемме, Италия

Мужчины

15 км, масс-старт, классический стиль

Начало – 17.25 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Харальд Амундсен (Норвегия)

2. Люка Шанава (Франция)

3. Хенрик Деннестад (Норвегия)

4. Жюль Шаппа (Франция)

5. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)

6. Эрик Валнес (Норвегия)

7. Уго Лапалю (Франция)

8. Антуан Сир (Канада)

9. Фридрих Мох (Германия)

10. Бида Кли (Швейцария)

11. Эдвин Ангер (Швеция)

12. Федерико Пеллегрино (Италия)

13. Матс Вильям Йенссен (Норвегия)

14. Йенс Бурман (Швеция)

15. Мика Фермойлен (Австрия)

16. Пол Гульберг (Норвегия)

17. Ян Томас Йенссен (Норвегия)...

20. Вильям Поромаа (Швеция)

21. Калле Халварссон (Швеция)...

23. Пертту Хювяринен (Финляндия)

Полный старт-лист – на сайте FIS. 

Расписание трансляций «Тур де Ски»-2023/24 

 

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