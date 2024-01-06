«Тур де Ски». Амундсен, Шанава, Деннестад, Шаппа, Валнес, Ниенге, Пеллегрино, Поромаа, Халварссон выступят в классическом масс-старте на 15 км
6 января на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме пройдет мужской классический масс-старт.
6-й этап
Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины
15 км, масс-старт, классический стиль
Начало – 17.25 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».
Старт-лист
1. Харальд Амундсен (Норвегия)
2. Люка Шанава (Франция)
3. Хенрик Деннестад (Норвегия)
4. Жюль Шаппа (Франция)
5. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)
6. Эрик Валнес (Норвегия)
7. Уго Лапалю (Франция)
8. Антуан Сир (Канада)
9. Фридрих Мох (Германия)
10. Бида Кли (Швейцария)
11. Эдвин Ангер (Швеция)
12. Федерико Пеллегрино (Италия)
13. Матс Вильям Йенссен (Норвегия)
14. Йенс Бурман (Швеция)
15. Мика Фермойлен (Австрия)
16. Пол Гульберг (Норвегия)
17. Ян Томас Йенссен (Норвегия)...
20. Вильям Поромаа (Швеция)
21. Калле Халварссон (Швеция)...
23. Пертту Хювяринен (Финляндия)
Полный старт-лист – на сайте FIS.
Расписание трансляций «Тур де Ски»-2023/24