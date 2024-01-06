«Турне четырех трамплинов». 4-й этап. Ланишек, Крафт, Кобаяси, Веллингер, Херль, Линдвик выступят в первой попытке

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6 января в Бишофсхофене пройдет четвертый этап «Турне четырех трамплинов»..

Прыжки с трамплина

«Турне четырех трамплинов»

4-й этап

Бишофсхофен, Австрия

HS142

Начало первой попытки – 18.30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

4. Мариус Линдвик (Норвегия)

8. Даниэль Хубер (Австрия)

12. Петр Жила (Польша)

14. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия)

15. Давид Кубацки (Польша)

16. Штефан Ляйе (Германия)

17. Даниэль Андре Танде (Норвегия)

18. Карл Гайгер (Германия)

20. Михаэль Хайбек (Австрия)

22. Мануэль Феттнер (Австрия)

24. Пиус Пашке (Германия)

26. Тими Зайц (Словения)

28. Рен Никайдо (Япония)

29. Филипп Раймунд (Германия)

30. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия)

32. Камиль Стох (Польша)

34. Андреас Веллингер (Германия)

36. Ян Херль (Австрия)

38. Ловро Кос (Словения)

40. Петер Превц (Словения)

41. Симон Амманн (Швейцария)

42. Анже Ланишек (Словения)

44. Бенджамин Эствольд (Норвегия)

46. Клеменс Айгнер (Австрия)

48. Штефан Крафт (Австрия)

50. Рею Кобаяси (Япония) 

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