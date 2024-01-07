Панарин набрал 1+1 с «Монреалем» и стал 2-й звездой матча. У него 55 очков в 38 играх
Артемий Панарин набрал 1+1 с «Монреалем» и стал 2-й звездой матча.
«Рейнджерс» уступили «Канадиенс» (3:4 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.
В активе россиянина 55 (25+30) очков в 38 играх в текущем сезоне. Он делит 3-е место в гонке бомбардиров лиги.
Сегодня Панарин (24:09, 4:37 – в большинстве, «0») нанес 8 бросков в створ и 1 мимо. Также сделал 1 блок и допустил 1 потерю. Свой буллит в послематчевой серии не реализовал.
Кросби в 32 сезон 19/20 матчей 41 шайб 16 передач 31 очков 47., 1,14 коэф за игру.
Малкин в 32 сезон 18/19 матчей 68 шайб 21 передач 51 . 72 очка , 1, 06 очка за игру .
П. Кейн в 32 сезон 20/21 матчей 56 шайб 15 передач 51. 66 очков . 1.18 очка за игру
Быстрые руки!
Тёма молодец (уж в какой раз повторяю, от души))
Грецки в 32 года. Сезон 92/93: 45 игр 16 шайб 49 передач 65 очков. 1.44 очка за игру
Мессье в 32 сезон 1992-93 игр 75 шайб 25 передач 66 очков 91 . 1.21 очка за игру.
Ягр в 32 сезон 2002-03 :75 игр 36 шайб 41 передач 77 очков. 1.03 очка за игру.
Фрэнсис в 32 сезон 1993-94 : 82 игр 27 шайб 66 передач 93 очков. 1.13 очка за игу .
Панарин в 32 года идет лучше Грецки в 32.