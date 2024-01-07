Панарин набрал 1+1 с «Монреалем» и стал 2-й звездой матча. У него 55 очков в 38 играх

Теги Рейнджерс Монреаль НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин набрал 1+1 с «Монреалем» и стал 2-й звездой матча.

«Рейнджерс» уступили «Канадиенс» (3:4 Б) в регулярном чемпионате НХЛ. 

В активе россиянина 55 (25+30) очков в 38 играх в текущем сезоне. Он делит 3-е место в гонке бомбардиров лиги. 

Сегодня Панарин (24:09, 4:37 – в большинстве, «0») нанес 8 бросков в створ и 1 мимо. Также сделал 1 блок и допустил 1 потерю. Свой буллит в послематчевой серии не реализовал. 

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Панарин в 32 сезон 23/24 матчей 38 шайб 25 передач 30 очков 55 , 1, 45 коэф за игру.

Кросби в 32 сезон 19/20 матчей 41 шайб 16 передач 31 очков 47., 1,14 коэф за игру.

Малкин в 32 сезон 18/19 матчей 68 шайб 21 передач 51 . 72 очка , 1, 06 очка за игру .

П. Кейн в 32 сезон 20/21 матчей 56 шайб 15 передач 51. 66 очков . 1.18 очка за игру
+5
-1
+4
Трочек хорош в этом сезоне ( играя вместе с Панариным), выглядит даже лучше, чем Зибанежад в этом сезоне.
+2
0
+2
Интересно было бы посмотреть на уровне НХЛ на Панарина в тройке с Дадоновым.
+1
0
+1
Гол конечно супер! Красавчек
+1
0
+1
Хлебушек печёт!
Быстрые руки!
+1
0
+1
Артемий молодчик!
+1
0
+1
Ответ Stenort
Интересно было бы посмотреть на уровне НХЛ на Панарина в тройке с Дадоновым.
А зачем? Ему и так норм, очки исправно набирает. Ещё с Тарасенко их поставить вместе) от добра добра не ищут.
+1
0
+1
Почти достали Монреаль после 0:3 при активном участии Панарина. Немного не хватило дожать. Но +очко тоже хорошо.
Тёма молодец (уж в какой раз повторяю, от души))
0
0
0
Панарин в 32 сезон 23/24 матчей 38 шайб 25 передач 30 очков 55 , 1, 45 коэф за игру.

Грецки в 32 года. Сезон 92/93: 45 игр 16 шайб 49 передач 65 очков. 1.44 очка за игру

Мессье в 32 сезон 1992-93 игр 75 шайб 25 передач 66 очков 91 . 1.21 очка за игру.

Ягр в 32 сезон 2002-03 :75 игр 36 шайб 41 передач 77 очков. 1.03 очка за игру.

Фрэнсис в 32 сезон 1993-94 : 82 игр 27 шайб 66 передач 93 очков. 1.13 очка за игу .

Панарин в 32 года идет лучше Грецки в 32.
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий