Панарин набрал 1+1 с «Монреалем» и стал 2-й звездой матча. У него 55 очков в 38 играх

Артемий Панарин набрал 1+1 с «Монреалем» и стал 2-й звездой матча.

«Рейнджерс» уступили «Канадиенс» (3:4 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.

В активе россиянина 55 (25+30) очков в 38 играх в текущем сезоне. Он делит 3-е место в гонке бомбардиров лиги.

Сегодня Панарин (24:09, 4:37 – в большинстве, «0») нанес 8 бросков в створ и 1 мимо. Также сделал 1 блок и допустил 1 потерю. Свой буллит в послематчевой серии не реализовал.