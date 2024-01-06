Отбывшие дисквалификации за допинг Лашманова, Каниськина и Кирдяпкин стали тренерами сборной России по легкой атлетике

Отбывшие дисквалификации за допинг спортивные ходоки стали тренерами сборной России.

, и вошли в состав сборной России по легкой атлетике на 2024 год как тренеры группы выносливости.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы, имеющиеся в распоряжении агентства.

Лашманова отбывала дисквалификации за допинг в 2014-2016 и 2021-2023 годах, также ее лишили олимпийского золота Лондона-2012.

Кирдяпкин из-за дисквалификации за допинг и аннулирования результатов лишился золота Олимпиады-2012, Каниськина – серебра тех же Игр.