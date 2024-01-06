Отбывшие дисквалификации за допинг Лашманова, Каниськина и Кирдяпкин стали тренерами сборной России по легкой атлетике
Отбывшие дисквалификации за допинг спортивные ходоки стали тренерами сборной России.
Елена Лашманова, Ольга Каниськина и Сергей Кирдяпкин вошли в состав сборной России по легкой атлетике на 2024 год как тренеры группы выносливости.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы, имеющиеся в распоряжении агентства.
Лашманова отбывала дисквалификации за допинг в 2014-2016 и 2021-2023 годах, также ее лишили олимпийского золота Лондона-2012.
Кирдяпкин из-за дисквалификации за допинг и аннулирования результатов лишился золота Олимпиады-2012, Каниськина – серебра тех же Игр.
Вывод-либо работодатель плюет на свою репутацию, либо это поощрение допингистам за их молчание о том, кто давал допинг и о прочих ответственных лицах. Либо всё вместе
))) 0))) 00)))))))
этож понимаете, смешно