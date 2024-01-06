Отбывшие дисквалификации за допинг Лашманова, Каниськина и Кирдяпкин стали тренерами сборной России по легкой атлетике

Теги спортивная ходьба сборная России сборная России жен Ольга Каниськина Сергей Кирдяпкин Елена Лашманова Легкая атлетика

Отбывшие дисквалификации за допинг спортивные ходоки стали тренерами сборной России.

Елена Лашманова, Ольга Каниськина и Сергей Кирдяпкин вошли в состав сборной России по легкой атлетике на 2024 год как тренеры группы выносливости.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы, имеющиеся в распоряжении агентства.

Лашманова отбывала дисквалификации за допинг в 2014-2016 и 2021-2023 годах, также ее лишили олимпийского золота Лондона-2012.

Кирдяпкин из-за дисквалификации за допинг и аннулирования результатов лишился золота Олимпиады-2012, Каниськина – серебра тех же Игр.

36 комментариев
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И в Думу
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+43
Россия своих не бросает. Особенно если они допингисты и прикрывают государственную систему допинга
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-2
+39
Ответ андрэ
И в Думу
И в доверенных лица путина на выборах
+34
-4
+30
Ответ Донован хозяин НБА
Россия своих не бросает. Особенно если они допингисты и прикрывают государственную систему допинга
А если кто-то кристально чист, то зачем он вообще нужен? За честностью, там и мнение свое может прорезаться, не говоря уж о том, что приказы выполняет не так бесприкословно...
+14
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+13
Мы не переживаем за репутацию. Ну, с кем не бывает?
+14
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Классика
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Но при этом государственная поддержка допинга - это миф, придуманный врагами.
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Ответ андрэ
И в Думу
Символичные назначения для страны, которая декларирует борьбу с допингом.
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Это такой жест. Типа, клали мы с прибором на вас, на ваши представления о репутации, на ваши ха-ха ценности.
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Своих не бросаем. Даже если они вот так вот попались. Жизнь ничему не учит. Будущие холуи путина
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Противно читать такие новости
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Нужно их тренера Чегина назначить руководителем РусАДА, либо альтернативной международной организации под рабочим названием альтер-ВАДА. Нужно больше ада😂
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Ответ Oleg65
Комментарий скрыт
Если работодатель заботится о том, как выглядит в глазах общественности и перед международными коллегами, то он не примет на работу таких свободных людей.
Вывод-либо работодатель плюет на свою репутацию, либо это поощрение допингистам за их молчание о том, кто давал допинг и о прочих ответственных лицах. Либо всё вместе
+6
0
+6
Не, ребята и девчата, это гойда однозначная! Кому, как не неоднократно (!) пойманным на допинге, готовить атлетофф к Играм престарелых президентов (ИПП)? А ведь в 25-м и ЗИПП (Зимние ИПП) будут. Надо Дьяченко, или как там Олимпийского чемпиона на территории Басманного суда зовут, подтягивать в тренерский цех из депутатского
+6
0
+6
Россия-рай для допингистов.
+5
-1
+4
Отбывшие дисквалификации за допинг спортивные ходоки стали тренерами группы выносливости.

))) 0))) 00)))))))
+3
0
+3
Ну так батя ихний Чёгин до сих пор в авторитете.
+2
0
+2
Опыт передадут. Отличный выбор!
+2
0
+2
Каниськин
этож понимаете, смешно
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0
+2
Ответ sintenced
Но при этом государственная поддержка допинга - это миф, придуманный врагами.
Сейчас вам патриоты пояснят , что это все заговор США и вообще вон на Испанию посмотрите
+1
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Эти спецы многому научат...
+1
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Ответ Хреновый Воронеж
Россия-рай для допингистов.
И уголовников.
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Перспективные тренеры и результаты отличные будут
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В этой новости ужасно всё.
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своих не бросаем 🤣
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Ответ Олег Кузнецов
Символичные назначения для страны, которая декларирует борьбу с допингом.
так дискву отбыли - все по закону. или не?
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Ответ Олег Кузнецов
Символичные назначения для страны, которая декларирует борьбу с допингом.
это другое
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Ответ андрэ
И в Думу
в МИД
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Герои нашего времени. Своих не бросаем. Мутко и Нагорных не дадут соврать.
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А такая сборная еще существует?
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