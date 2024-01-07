Саудовские клубы не смогут зимой совершать такие покупки, как летом 2023-го. PIF ввел лимиты на трансферы

Саудовские клубы не смогут этой зимой тратить столько денег, сколько летом.

Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF), финансирующий четыре ведущих клуба (« », « », « » и « »), ввел лимиты на трансферы, сообщает As.

Без его поддержки команды не смогут заключать особо крупные сделки. Каждый клуб сам будет решать, укреплять ли состав в январе, однако любая покупка должна будет соответствовать ряду строгих требований.

Летом 2023 года команды из Саудовской Аравии потратили на новичков 875,4 млн долларов. Это второй результат в мире.

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