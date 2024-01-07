Саудовские клубы не смогут зимой совершать такие покупки, как летом 2023-го. PIF ввел лимиты на трансферы
Саудовские клубы не смогут этой зимой тратить столько денег, сколько летом.
Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF), финансирующий четыре ведущих клуба («Аль-Хилаль», «Аль-Наср», «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли»), ввел лимиты на трансферы, сообщает As.
Без его поддержки команды не смогут заключать особо крупные сделки. Каждый клуб сам будет решать, укреплять ли состав в январе, однако любая покупка должна будет соответствовать ряду строгих требований.
Летом 2023 года команды из Саудовской Аравии потратили на новичков 875,4 млн долларов. Это второй результат в мире.
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Даже Роналду на доманшей арене с трудом продает около половины билетов.А большинство команд играют при посещаемости уровня подвала ФНЛ.
Молодые арабы нынче не те, что были еще 20 лет назад, им просто громкий бренд сам по себе уже не продать.Они видят, что эти пенсы пешком двигаются по полю и кроме денег никому ничего не нужно.Вот народ и бысро перестал ходить на этот дом престарелых на обеденой прогулке
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Аль-Ахли 17/18 16500 23/24 17500
Иттихад 17/18 16000 23/24 19500
Аль Наср 17/18 7000 23/24 20000 (ок эффект Роналду пока еще работает, но он и выкладывается в отличии от остальных легов и то на Роналду уже нет аншлагов).
Тут не нужно заканчивать Мехмат МГУ, чтобы посчитать, что это все пустая трата денег и лавочку скоро свернут.
А если серьезно, то будет даже обидно, если это не стратегия, нацеленная на качество трансферов, вместо покупки немотивированных стареющих звезд за овердофига бабла, а просто шейхи наигрались. Больно уж быстро. Хотя послушать, что фанатки сладкого фрукта будут рассказывать, если проект все же сдуется, будет весьма занимательно.
успеть бы скинуть Салаха за дюну золота..