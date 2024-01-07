Саудовские клубы не смогут зимой совершать такие покупки, как летом 2023-го. PIF ввел лимиты на трансферы

Теги трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Ахли Джидда Аль-Иттихад Джидда Футбол

Саудовские клубы не смогут этой зимой тратить столько денег, сколько летом.

Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF), финансирующий четыре ведущих клуба («Аль-Хилаль», «Аль-Наср», «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли»), ввел лимиты на трансферы, сообщает As.

Без его поддержки команды не смогут заключать особо крупные сделки. Каждый клуб сам будет решать, укреплять ли состав в январе, однако любая покупка должна будет соответствовать ряду строгих требований.

Летом 2023 года команды из Саудовской Аравии потратили на новичков 875,4 млн долларов. Это второй результат в мире.

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19 комментариев
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Мда, даже быстрее, чем в Китае. Ну в принципе, про это сразу говорили, что даже шейхи не будут просаживать ярды без какой-либо отдачи
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ПИФ паф и конец сказке!
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Да в этом и не было никакого толку.О каком вообще мировом пиаре и "soft power" может идти речь, если за исключением 2-3 команд все эти престарелые пенсионеры даже местных жителей не смогли заинтересовать?

Даже Роналду на доманшей арене с трудом продает около половины билетов.А большинство команд играют при посещаемости уровня подвала ФНЛ.

Молодые арабы нынче не те, что были еще 20 лет назад, им просто громкий бренд сам по себе уже не продать.Они видят, что эти пенсы пешком двигаются по полю и кроме денег никому ничего не нужно.Вот народ и бысро перестал ходить на этот дом престарелых на обеденой прогулке
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Ерунда это все. Также будут подписывать. Там уже на вход всякие Лёвы, Салахи.
Там уже на выход всякие Бензема, Фирмино и Хендерсон
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Слив пошёл?
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Саудовцы тоже умеют считать деньги. Видимо посчитали, почесали репу и поняли, что такими темпами от суверенного фонда скоро ничего не останется.
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ПИФ (фр. PIF, буквально: «нос») — имя собаки, главного героя французских детских рисованных комиксов.
©
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Ответ Marat_NJL
Роналду точно срубил немало бабла чисто от Аль-Насра, это А. Б - вдогонку получил бабла за то, что поторговал лицом и Сауды процентов на 99 проведут ЧМ. В - получил весьма странный и спорный (судя по реакции СМИ) но статусный приз лучшего бомбардира. Конечно, до меня очень странно, когда забивший на несколько мячей игрок из АПЛ и Бундеслиги уступает игроку из лиги 4 богатых команд и 14 условных «Химок», но факт есть факт. Вряд ли он останется недоволен
да никто его официально не считает лучшим бомбардиром года. за исключением спортс ру и его фанатов. отсюда и награда ему чисто от бывшего агента . ещё и умудрились прилепить сюда Марадону. хотели задеть этим честь Месси, а иначе мне не понять смысл.
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Кто успел, тот и съел.
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Ответ Pertinax Gandi
Саудовцы тоже умеют считать деньги. Видимо посчитали, почесали репу и поняли, что такими темпами от суверенного фонда скоро ничего не останется.
А тут и нечего считать.Смотрим доковидную посещаемость и сегодняшнюю.

Аль-Ахли 17/18 16500 23/24 17500
Иттихад 17/18 16000 23/24 19500
Аль Наср 17/18 7000 23/24 20000 (ок эффект Роналду пока еще работает, но он и выкладывается в отличии от остальных легов и то на Роналду уже нет аншлагов).

Тут не нужно заканчивать Мехмат МГУ, чтобы посчитать, что это все пустая трата денег и лавочку скоро свернут.
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Ответ Александр Северный
рональда будет недоволен. кто же тогда его клуб поведёт к чемпионству.нужны топовые подносчики снарядов. раз сам не могёт.
Роналду точно срубил немало бабла чисто от Аль-Насра, это А. Б - вдогонку получил бабла за то, что поторговал лицом и Сауды процентов на 99 проведут ЧМ. В - получил весьма странный и спорный (судя по реакции СМИ) но статусный приз лучшего бомбардира. Конечно, до меня очень странно, когда забивший на несколько мячей игрок из АПЛ и Бундеслиги уступает игроку из лиги 4 богатых команд и 14 условных «Химок», но факт есть факт. Вряд ли он останется недоволен
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Наигрался я в машинки.....
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Интересно, захотят ли сами игроки туда ехать. Вне футбола делать там нечего
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И это только один Хендерсон в проекте разочаровался, бгг.

А если серьезно, то будет даже обидно, если это не стратегия, нацеленная на качество трансферов, вместо покупки немотивированных стареющих звезд за овердофига бабла, а просто шейхи наигрались. Больно уж быстро. Хотя послушать, что фанатки сладкого фрукта будут рассказывать, если проект все же сдуется, будет весьма занимательно.
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Особо крупные трансферы не смогут совершать, а чисто за 40-45 лямов несколько трансферов каждая команда, не больше
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как и Китай наигрался уже?
успеть бы скинуть Салаха за дюну золота..
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Эх, Барса не успела скинуть Левандовски
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рональда будет недоволен. кто же тогда его клуб поведёт к чемпионству.нужны топовые подносчики снарядов. раз сам не могёт.
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