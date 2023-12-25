Агент Жафярова и Евсеева про Билялетдинова: «Решил, что лучше замордовать пацанов, чем дать им развиваться. Выносить все в прессу – не моя инициатива»
Шуми Бабаев заявил, что Зинэтула Билялетдинов не дает игрокам развиваться.
Агент форварда Дамира Жафярова и защитника Никиты Евсеева подал иск в КХЛ на разрыв контрактов с «Ак Барсом» по причине «дискриминации».
«Дело в том, что в этом клубе все решения касаемо хоккея принимает единственный человек, поэтому никакого движения нет.
Он решил, что лучше замордовать пацанов, чем дать им развиваться.
Кстати, выносить все это в прессу – не моя инициатива. Мы планировали решить вопрос тихо и в спокойном ключе, но в итоге все появилось в СМИ», – сказал агент Шуми Бабаев.