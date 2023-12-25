Агент Жафярова и Евсеева про Билялетдинова: «Решил, что лучше замордовать пацанов, чем дать им развиваться. Выносить все в прессу – не моя инициатива»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов Шуми Бабаев КХЛ Дамир Жафяров Чемпионат.com Никита Евсеев Хоккей

Шуми Бабаев заявил, что Зинэтула Билялетдинов не дает игрокам развиваться.

Агент форварда Дамира Жафярова и защитника Никиты Евсеева подал иск в КХЛ на разрыв контрактов с «Ак Барсом» по причине «дискриминации».

«Дело в том, что в этом клубе все решения касаемо хоккея принимает единственный человек, поэтому никакого движения нет.

Он решил, что лучше замордовать пацанов, чем дать им развиваться.

Кстати, выносить все это в прессу – не моя инициатива. Мы планировали решить вопрос тихо и в спокойном ключе, но в итоге все появилось в СМИ», – сказал агент Шуми Бабаев.

12 комментариев
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Бабаев думает только о своём кошельке. Это шарлатан и жулик.
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так не хотел чтобы это просочилось в прессе,что нараздавал всем интервью по этому поводу
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Бегом беги к своему другану Шевченко, рассказывать какие все плохие, а ты один хороший.
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При Биллялетдинове даже такой талант как Панарин гнил в четвертом звене! Это ж каким надо быть профи, чтобы не разглядеть ВТОРОГО !!! На данный момент самого дорого хоккеиста в Мире!😅
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Ответ александр красноярский
Бил всегда так делал это в крови у любого жителя Татарстана ни себе и не людям .
Но он москвич
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А почём он?
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Цыган 🤡😎
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Ответ ivan555navi
Можно как угодно относится к Ш.Бабаеву, но, то что он рвёт попу за своих клиентов, это факт и, думаю, игроки это ценят, так что без работы Шуми не останется.
Чью попу?
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Ответ Booligan
Но он москвич
Он татарин и это все говорит за себя и тем более он старый татарин
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Ответ slava2011
При Биллялетдинове даже такой талант как Панарин гнил в четвертом звене! Это ж каким надо быть профи, чтобы не разглядеть ВТОРОГО !!! На данный момент самого дорого хоккеиста в Мире!😅
знаток ты конечно аховый)))Панарин был в Ак Барсе при Крикунове и было ему всего 19-20лет,Билла не было в клубе,а что скажешь на то что Овечкина именно Билл поднял в свое время,тот с благодарностью об этом вспоминает и ещё очень много игроков которые обязаны Биллу карьерой,кроме Бабаева никто на него бочку не катит
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