НБА. «Нью-Йорк» – «Милуоки», «Денвер» против «Голден Стэйт», «Лейкерс» сыграют с «Бостоном» и другие матчи

Теги результаты Бостон Даллас Денвер Голден Стэйт Лейкерс Майами Милуоки Нью-Йорк Филадельфия Финикс НБА Баскетбол

Сегодня в традиционный рождественский день НБА состоятся 5 матчей.

В 20:00 по мск начнется встреча «Нью-Йорк» – «Милуоки», в 22:30 в борьбу вступят «Денвер» и «Голден Стэйт».

Также в программе дня матчи «Лейкерс» – «Бостон», «Майами» – «Филадельфия» и «Финикс» – «Даллас».

НБА

Регулярный чемпионат

Нью-Йорк – Милуоки
Дата проведения
25 декабря, 20.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча

Денвер – Голден Стэйт
Дата проведения
25 декабря, 22.30, «Ball Arena»
Онлайн матча

Лейкерс – Бостон
Дата проведения
26 декабря, 01.00, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

Майами – Филадельфия
Дата проведения
26 декабря, 04.00, «FTX Arena»
Онлайн матча

Финикс – Даллас
Дата проведения
26 декабря, 06.30, «Footprint Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий
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Вот это день. Что ни матч, то вывеска для ПО. В конце не обошлось для матча ПИ))
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