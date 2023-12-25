НБА. «Нью-Йорк» – «Милуоки», «Денвер» против «Голден Стэйт», «Лейкерс» сыграют с «Бостоном» и другие матчи

Сегодня в традиционный рождественский день НБА состоятся 5 матчей.

В 20:00 по мск начнется встреча « » – « », в 22:30 в борьбу вступят « » и « ».

Также в программе дня матчи « » – «Бостон», «Майами» – «Филадельфия» и «Финикс» – «Даллас».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.