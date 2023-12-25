НБА. «Нью-Йорк» – «Милуоки», «Денвер» против «Голден Стэйт», «Лейкерс» сыграют с «Бостоном» и другие матчи
Сегодня в традиционный рождественский день НБА состоятся 5 матчей.
В 20:00 по мск начнется встреча «Нью-Йорк» – «Милуоки», в 22:30 в борьбу вступят «Денвер» и «Голден Стэйт».
Также в программе дня матчи «Лейкерс» – «Бостон», «Майами» – «Филадельфия» и «Финикс» – «Даллас».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 25 декабря, 20.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 25 декабря, 22.30, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 26 декабря, 01.00, «Crypto.com Arena»
- Дата проведения
- 26 декабря, 04.00, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 26 декабря, 06.30, «Footprint Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.