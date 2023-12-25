СКА выиграл 3 из 4 матчей у «Динамо» в сезоне КХЛ
СКА обыграл «Динамо» в третий раз в сезоне КХЛ.
Команда под руководством Романа Ротенберга победила со счетом 3:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
В составе СКА две шайбы забросил нападающий Михаил Воробьев. Вратарь Никита Серебряков отразил 29 бросков из 31.
СКА выиграл три из четырех матчей у московского клуба в нынешнем сезоне.
СКА располагается на четвертой позиции в таблице Западной конференции, набрав 57 баллов в 43 матчах.
«Динамо» находится на второй строчке в конференции, имея в активе 62 очка в 44 играх.
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Начали за здравие, а дальше как говорил Ларионов -болото