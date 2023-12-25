СКА выиграл 3 из 4 матчей у «Динамо» в сезоне КХЛ

Теги СКА КХЛ Динамо Роман Ротенберг Никита Серебряков Михаил Воробьев Хоккей

СКА обыграл «Динамо» в третий раз в сезоне КХЛ.

Команда под руководством Романа Ротенберга победила со счетом 3:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

В составе СКА две шайбы забросил нападающий Михаил Воробьев. Вратарь Никита Серебряков отразил 29 бросков из 31.

СКА выиграл три из четырех матчей у московского клуба в нынешнем сезоне.

СКА располагается на четвертой позиции в таблице Западной конференции, набрав 57 баллов в 43 матчах.

«Динамо» находится на второй строчке в конференции, имея в активе 62 очка в 44 играх.

19 комментариев
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А где коммент, что вся страна болела за Динамо?
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Обидно, но нужно признать ска выиграло по делу.
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Какая-то Кудашевская безнадега и безволее . Такое ощущение , что Кудашев до сих пор зарплату в СКА получает))
Начали за здравие, а дальше как говорил Ларионов -болото
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СКА с отличной игрой и заслуженной победой!
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Красавцы!
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а чего здесь удивительного,это уже закономерность,и заранее было ясно кто победитель....
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Ответ Роман 79
Ска клиент Торпедо в этом сезоне. Две из трёх игр выше на голову по игре! Молодёжь торпедо громят олигархов.
А олигархи Динамо сливаются молодежи СКА.
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Ответ Otto Kretschmer
А олигархи Динамо сливаются молодежи СКА.
Ски олигархее) с таким бюджетом и составом быть не первым - это признак слабого тренера. Сравни торпедо с бюджетом почти в три раза меньше и с тренером профессором и ску с Иозе марино, посмотревшим 800 матчей. Идут вровень, в личных встречах торпедо на голову сильнее. Сравнивать объективные данные.
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Роман Гвардиола гений тактической мысли
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Большинство не дали ничего сделать. Это пик формы или системная система?
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Ответ Серёжа Новиков
А где коммент, что вся страна болела за Динамо?
Потерпи немного, будет
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Ответ Серёжа Новиков
А где коммент, что вся страна болела за Динамо?
Проиграете приходите хахах)
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Ответ Роман 79
Ска клиент Торпедо в этом сезоне. Две из трёх игр выше на голову по игре! Молодёжь торпедо громят олигархов.
ПИсали в углу 2 периода торпедовцы
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Ответ Михаил Курилов
ПИсали в углу 2 периода торпедовцы
Не, вы смотрели какую то другую игру. 2 и 3 период полностью за торпедо. Тут без вариантов, внимательно смотрите игру.
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