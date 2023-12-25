СКА выиграл 3 из 4 матчей у «Динамо» в сезоне КХЛ

СКА обыграл «Динамо» в третий раз в сезоне КХЛ.

Команда под руководством победила со счетом 3:2 в матче Фонбет чемпионата .

В составе СКА две шайбы забросил нападающий . Вратарь отразил 29 бросков из 31.

выиграл три из четырех матчей у московского клуба в нынешнем сезоне.

СКА располагается на четвертой позиции в таблице Западной конференции, набрав 57 баллов в 43 матчах.

«Динамо» находится на второй строчке в конференции, имея в активе 62 очка в 44 играх.