«Шалимов научил Смолова обрабатывать мяч вперед – Федор стал лучшим бомбардиром РПЛ». Ахмедов о форварде

Одил Ахмедов рассказал, чему Игорь Шалимов научил Федора Смолова.

– и – в чем отличия тренеров «Краснодара»?

– Мне было проще работать с Кононовым, потому что понял его требования и тактику.

С Шалимовым было очень тяжело, но благодаря ему стал лучшим бомбардиром (в сезоне-2015/16 Смолов забил 20, в сезоне-2016/17 – 18 голов – Sports.ru). Шалимов научил его простым вещам: обрабатывать мяч вперед – Смолов стал забивать.

– «Кокорин – талантливейший игрок. Увы, его подвели характер и дисциплина». А что скажете о Смолове?

– Похожие игроки, но Смолов контролировал эмоции. Он более профессиональный футболист, – сказал бывший хавбек «Анжи» и « » Ахмедов.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам