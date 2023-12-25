«Шалимов научил Смолова обрабатывать мяч вперед – Федор стал лучшим бомбардиром РПЛ». Ахмедов о форварде
Одил Ахмедов рассказал, чему Игорь Шалимов научил Федора Смолова.
– Игорь Шалимов и Олег Кононов – в чем отличия тренеров «Краснодара»?
– Мне было проще работать с Кононовым, потому что понял его требования и тактику.
С Шалимовым было очень тяжело, но благодаря ему Федор Смолов стал лучшим бомбардиром РПЛ (в сезоне-2015/16 Смолов забил 20, в сезоне-2016/17 – 18 голов – Sports.ru). Шалимов научил его простым вещам: обрабатывать мяч вперед – Смолов стал забивать.
– «Кокорин – талантливейший игрок. Увы, его подвели характер и дисциплина». А что скажете о Смолове?
– Похожие игроки, но Смолов контролировал эмоции. Он более профессиональный футболист, – сказал бывший хавбек «Анжи» и «Краснодара» Ахмедов.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
Федя до Шалимова обрабатывал мяч в зад
Посмотрел кстати стату. Получается, что Шалимов пришёл в начале апреля 16 и тогда Смолов забил аж 13 мячей в 9 турах, но только забивал он Уралу, КС,Уфе, Анжи(8,9,12,13 место)
Я очень скептически отношусь к тренерским талантам Шалимова, достаточно послушать его «разборы» Спартака при Тедеско. Даже смешно было от осознания того факта, что формально у них одна и та же тренерская лицензия