«Шалимов научил Смолова обрабатывать мяч вперед – Федор стал лучшим бомбардиром РПЛ». Ахмедов о форварде

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Игорь Шалимов Александр Кокорин Олег Кононов Краснодар Одил Ахмедов Футбол

Одил Ахмедов рассказал, чему Игорь Шалимов научил Федора Смолова.

Игорь Шалимов и Олег Кононов – в чем отличия тренеров «Краснодара»?

– Мне было проще работать с Кононовым, потому что понял его требования и тактику.

С Шалимовым было очень тяжело, но благодаря ему Федор Смолов стал лучшим бомбардиром РПЛ (в сезоне-2015/16 Смолов забил 20, в сезоне-2016/17 – 18 голов – Sports.ru). Шалимов научил его простым вещам: обрабатывать мяч вперед – Смолов стал забивать.

– «Кокорин – талантливейший игрок. Увы, его подвели характер и дисциплина». А что скажете о Смолове?

– Похожие игроки, но Смолов контролировал эмоции. Он более профессиональный футболист, – сказал бывший хавбек «Анжи» и «Краснодара» Ахмедов.

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25 комментариев
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Ну хоть в 25 лет научили футболиста мяч обрабатывать.
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А Мостовой научил чеканить!
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А Шалимова учил сам Игорь Нетто.
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Жаль, что не научил бить пенальти...
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так и зопишем:
Федя до Шалимова обрабатывал мяч в зад
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Ответ Evincive
А Шалимова учил сам Игорь Нетто.
Игорь Александрович Нетто
+8
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+5
Ответ Владимир Дзяворук
Комментарий скрыт
А РПЛ давно смотрите?
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Ответ 100 тысяч кэшем Аренаса
А Мостовой научил чеканить!
осталось найти того кто этого клоунито учил паненке)
+6
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Шалимов мастер
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+2
Ответ bat90
Жаль, что не научил бить пенальти...
Марио Фернандеса?
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Ответ [ADO]
Существует отдельный чемпионат, где Смолов - лучший бомбардир. Просто нам трансляции не показывают.
Видимо, в Краснодаре лучшим бомбардиром был Марков
+2
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Ладно, Смолов был очень хорош 2 сезон и потом себя начал беречь под ЧМ и потерял ритм игры, но что это чушь? Игра Краснодар и Смолова в частности - это перекат с фланга на фланг. Из-за чего его и убирали из Краснодара, так как он вместо удара хотел отдать классный пас на фланг, чтобы потом ему вернули и он его опять вернул и тд.
Посмотрел кстати стату. Получается, что Шалимов пришёл в начале апреля 16 и тогда Смолов забил аж 13 мячей в 9 турах, но только забивал он Уралу, КС,Уфе, Анжи(8,9,12,13 место)
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Ответ bat90
Жаль, что не научил бить пенальти...
Федя умеет бить пенальти, а вот почему его никто не научил в ответственные моменты не быть .... (глупым, тщеславным, недалеким) - вопрос.
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Ответ Владимир Дзяворук
Комментарий скрыт
Родись обратно, узнаешь!
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Ответ леннорыч-абрамович
Ну хоть в 25 лет научили футболиста мяч обрабатывать.
Плохо, что ты в свои годы не понял о чем речь.
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Шалимов? Смолов уже в Урале стал другим. В Краснодаре продолжили использовать это, да и уровень партнеров стал выше, что пошло в плюс.
Я очень скептически отношусь к тренерским талантам Шалимова, достаточно послушать его «разборы» Спартака при Тедеско. Даже смешно было от осознания того факта, что формально у них одна и та же тренерская лицензия
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А кто паненку бить научил?
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А чему учили Смолова предыдущие 25 лет, вопрос?
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А до этого момента Смолов ни Шалимова, ни мяча, в глаза не видел.
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