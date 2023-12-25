«Где Кубок, клоунито?» – «У меня их 2, нищета, а твои где?» Смолов повздорил с болельщиком в соцсети

Федор Смолов повздорил с болельщиком в соцсети.

Нападающий « » опубликовал в соцсети 3 снимка, на которых он изображен с сигарой, а также проводит время со своей супругой – Кариной Истоминой.

«Когда на вечер отвлекся от Доты», – подписал фотографии футболист.

В комментариях Смолов вступил в перепалку с одним из болельщиков.

Подписчик: «Где Кубок, клоунито?»

Смолов: «У меня их 2, нищета, а твои где?»

Подписчик: «Сейчас бы кошельком ########### (выпендриваться – Sports.ru) на вопрос про обещанный Кубок»

: «Ну чего сразу обижаешься-то?! 😅»

Подписчик: «А где обида? Я тебе вопрос задал про Кубок в твоем стиле, а ты мне про нищету. Обиделся тут, по ходу, только ты».

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