«Где Кубок, клоунито?» – «У меня их 2, нищета, а твои где?» Смолов повздорил с болельщиком в соцсети

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва соцсети контент Футбол

Федор Смолов повздорил с болельщиком в соцсети.

Нападающий «Динамо» опубликовал в соцсети 3 снимка, на которых он изображен с сигарой, а также проводит время со своей супругой – Кариной Истоминой.

«Когда на вечер отвлекся от Доты», – подписал фотографии футболист.

В комментариях Смолов вступил в перепалку с одним из болельщиков. 

Подписчик: «Где Кубок, клоунито?»

Смолов: «У меня их 2, нищета, а твои где?»

Подписчик: «Сейчас бы кошельком ########### (выпендриваться – Sports.ru) на вопрос про обещанный Кубок»

Смолов: «Ну чего сразу обижаешься-то?! 😅»

Подписчик: «А где обида? Я тебе вопрос задал про Кубок в твоем стиле, а ты мне про нищету. Обиделся тут, по ходу, только ты».

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35 комментариев
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рандомный подписчик за пару сообщений макнул в грязь новоиспеченного мужа московской белоснежки, в очередной раз доказано, что футболисты - неимоверно умные люди.
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Смолов всегда был мерзким самовлюбленным типом
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+38
И вот смысл читать типа Достоевского, Ремарка или кем там Федя ещё понтовался, типа весь такой начитанный и образованный, если ты даже диалог с подписчиком не можешь вывезти и сходу понтуешься своим материальным положением, потому что видимо больше нечем - если б не росфутбол с неадекватными зарплатами, такие Смоловы делали бы закладки в своих Саратовах или в лучшем случае еду развозили в рюкзаках, мозгов если не нажил к 34 почти годам, то шансов на дальнейшее развитие мало.
+36
-2
+34
развращают ,конечно, чрезмерно большие деньги, борзеют футболисты, ничего особо не представляя , играя при пустых трибунах, гос. корпорации разбаловали их ....
+18
-2
+16
Ответ Я всех их сделал
И вот смысл читать типа Достоевского, Ремарка или кем там Федя ещё понтовался, типа весь такой начитанный и образованный, если ты даже диалог с подписчиком не можешь вывезти и сходу понтуешься своим материальным положением, потому что видимо больше нечем - если б не росфутбол с неадекватными зарплатами, такие Смоловы делали бы закладки в своих Саратовах или в лучшем случае еду развозили в рюкзаках, мозгов если не нажил к 34 почти годам, то шансов на дальнейшее развитие мало.
Да понятно, что это всё созданный имидж, его агентом еленой болотовой, что он не такой, как все футболисты, а умный и интеллигентный 🤡, а по факту, мало, чем отличается от остальных. Обыкновенный понтярщик, а то что женился на наркоманке и алкоголичке тоже о многом говорит.
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+12
Ответ Pok_Toholo
Смолов всегда был мерзким самовлюбленным типом
После пенальти на чм, и дальнейшей его реакции на это полностью с тобой согласен
+13
-1
+12
Ответ Pok_Toholo
Смолов всегда был мерзким самовлюбленным типом
и при этом трофеев-то у него практически нет. Обещал кубок, теперь обижается за спрос)
+12
-5
+7
Ну здесь Смолова уничтожили однозначно. Гениально переиграл его подписчик)
+7
-3
+4
Нищий ум Смолова
+6
-2
+4
Вопрос был по-существу, а ответ нет.
+5
-1
+4
Ответ Антимосковский
рандомный подписчик за пару сообщений макнул в грязь новоиспеченного мужа московской белоснежки, в очередной раз доказано, что футболисты - неимоверно умные люди.
Болельщики Динамо, которые требуют от игроков титула, тоже те еще гении, надо заметить. Ну реально.
+6
-2
+4
Смолов,Кокорин! где кубок,#####??
+8
-5
+3
Клоунито даунито
+2
0
+2
Ответ Антимосковский
рандомный подписчик за пару сообщений макнул в грязь новоиспеченного мужа московской белоснежки, в очередной раз доказано, что футболисты - неимоверно умные люди.
В то же время Грилиш в интервью - " я обычный человек" .
+2
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+2
Кокорин, вот это звездище!
+1
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Болельщик по фактам раскидал) оба, конечно, неправы. Но, и правда, кичиться деньгами перед болельщиком, это ёс.

Ну и Федя- то благотворительность, то, глупые огрызки.
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Иш как Джордан полыхнул 🙂🔥
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Игра была равна -
Общались два Овна (или кто они там по гороскопу?)
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Российский футболист это диагноз)
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Надо было, как ван Перси, сразу про медаль премьер-лиги спрашивать
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Вообще-то, не два, а три.
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нет-нет, а в итоге расчехлили Федю))
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Какой же Федя "умный"
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Ответ semyonsemyonych
Смолова не защищаю, но как я понял, под "нищетой" он подразумевал не материальное положение. А вообще, эти двое стоят друг друга
А что можно подразумевать под словом нищета?
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