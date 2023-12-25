«Где Кубок, клоунито?» – «У меня их 2, нищета, а твои где?» Смолов повздорил с болельщиком в соцсети
Федор Смолов повздорил с болельщиком в соцсети.
Нападающий «Динамо» опубликовал в соцсети 3 снимка, на которых он изображен с сигарой, а также проводит время со своей супругой – Кариной Истоминой.
«Когда на вечер отвлекся от Доты», – подписал фотографии футболист.
В комментариях Смолов вступил в перепалку с одним из болельщиков.
Подписчик: «Где Кубок, клоунито?»
Смолов: «У меня их 2, нищета, а твои где?»
Подписчик: «Сейчас бы кошельком ########### (выпендриваться – Sports.ru) на вопрос про обещанный Кубок»
Смолов: «Ну чего сразу обижаешься-то?! 😅»
Подписчик: «А где обида? Я тебе вопрос задал про Кубок в твоем стиле, а ты мне про нищету. Обиделся тут, по ходу, только ты».
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Ну и Федя- то благотворительность, то, глупые огрызки.
Общались два Овна (или кто они там по гороскопу?)