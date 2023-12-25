💥 Медведев победил в голосовании «Лучший спортсмен России-2023» на Sports.ru, Махачев – третий

Теги Ян Непомнящий Артемий Панарин Никита Кучеров Александр Головин Даниил Медведев Анна Вяхирева Александр Большунов Климент Колесников Ислам Махачев Евгения Чикунова Теннис

Sports.ru подвел итоги выборов «Лучший спортсмен России-2023», где проголосовали 8779 человек.

Пользователи выбрали трех лучших спортсменов из шорт-листа редакции (там было 25 человек). Вам нужно было выбрать минимум 3 спортсменов и расставить их в виде рейтинга. За 1-е место в каждой заполненной анкете спортсмен получал три очка, за 2-е – два, за 3-е – одно.

Первое место с большим отрывом – у теннисиста Даниила Медведева, который в уходящем году выиграл пять турниров, включая два «Мастерса», и дошел до финала US Open.

На втором – хоккеист Никита Кучеров, лучший бомбардир регулярки НХЛ прямо сейчас.

На третьем – звезда смешанных единоборств Ислам Махачев – первый после Хабиба россиянин, который стал лучшим бойцом UFC вне зависимости от весовых категорий.

Топ-10

1. Даниил Медведев (теннис) – 13352 очка

2. Никита Кучеров (хоккей) – 7085

3. Ислам Махачев (MMA) – 5798

4. Александр Головин (футбол) – 5481

5. Александр Большунов (лыжи) – 2667

6. Анна Вяхирева (гандбол) – 2263

7. Артемий Панарин (хоккей) – 2101

8. Евгения Чикунова (плавание) – 1842

9. Ян Непомнящий (шахматы) – 1416

10. Климент Колесников (плавание) – 1117

💥 2937 пользователей поставили на первое место Даниила Медведева, 1287 – Ислама Махачева, 1016 – Никиту Кучерова, 784 – Александра Головина, 299 – Анну Вяхиреву, 220 – Евгению Чикунову, 183 – Артемия Панарина, 134 – Магомеда Collapse Халилова и Софью Акатьеву, 129 – Яна Непомнящего, 102 – Игоря Акинфеева, 100 – Климента Колесникова и т.д.

💥 65.2% пользователей включили Даниила Медведева в свои анкеты, 40.7% – Никиту Кучерова, 32.5% – Александра Головина, 28.7% – Ислама Махачева, 14.7% – Артемия Панарина, 14.3% – Александра Большунова и Анну Вяхиреву, 11.7% – Евгению Чикунову, 5.3% – Игоря Акинфеева, 4.6% – Софью Акатьеву, 4.0% – Заурбека Сидакова, 6.3% – Магомеда Collapse Халилова, 3.9% – Сергея Бобровского, 3.3% – Далера Кузяева и Инала Тасоева и т.д.

Полные итоги голосования «100 лучших спортсменов в истории России»

19 комментариев
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нет фигуристки в топ10 - спасибо и на том...
+35
-2
+33
Даня Медведев - по праву лучший спортсмен в 2023 году!!! Стабильно играл весь год, брал титулы!!! БРАВО!!!
👏👏
+13
-1
+12
У меня Вяхирева была третьей.
Уникальный игрок, как и первые два в списке.
+7
-1
+6
Ответ Александр
нет фигуристки в топ10 - спасибо и на том...
А откуда им взяться, если единственная кандидатка от домохозяек свою главную победу одержала в 2022 году, а не в 2023-м.
+6
0
+6
Все кавказцы что ли за своего проголосовали? В каком месте это вообще спорт? Шоу подобное реслингу, таким макаром можно медиафутболистов в лучшие спортсмены выдвигать
+9
-8
+1
интересно. Даня и Никита - лучшие спортсмены на протяжении нескольких лет. но конкретно в этом году первый не брал шлемов, а второй вылетел из первого раунда кубка Стэнли.
Головин - красавец и единственный российский лидер в клубе топ-5. но трофеев с Монако не брал.
Махачев - первый боец из России, ставший первым вне зависимости от весовой категории.
и почему же за него так мало проголосовали?..
+2
-1
+1
Большунов заслужил место в первой тройке. Уникальный лыжник, равных в мире ему нет.
+2
-1
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Комментарий удален модератором
Очень недооценивают достижения Махачева. Жаль!
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Думаю Медведев самая нераздражающая альтернатива для тех, кто голосовал за победу другого спортсмена
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Махачёва бы на второе место поставил, всё таки два самых ярких перформанса в году совершили Медведев и он.
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Ответ Кокич
А откуда им взяться, если единственная кандидатка от домохозяек свою главную победу одержала в 2022 году, а не в 2023-м.
ну... "журналисты" спортса, видно, слишком переоценили значимость чр по фк... спасибо за их проф.непригодность, в этом вопросе...
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Ответ Benjamin
Все кавказцы что ли за своего проголосовали? В каком месте это вообще спорт? Шоу подобное реслингу, таким макаром можно медиафутболистов в лучшие спортсмены выдвигать
ты очень ограниченный)
+1
-1
0
Ответ Назар Игорь
Большунов заслужил место в первой тройке. Уникальный лыжник, равных в мире ему нет.
Чемпионат мира по лыжам был без нас, увы, а Медведев сражается среди всех сильнейших. Тип он неприятный, но первое место заслужено
+1
-1
0
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