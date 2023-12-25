💥 Медведев победил в голосовании «Лучший спортсмен России-2023» на Sports.ru, Махачев – третий

Sports.ru подвел итоги выборов «Лучший спортсмен России-2023», где проголосовали 8779 человек.

Пользователи выбрали трех лучших спортсменов из шорт-листа редакции (там было 25 человек). Вам нужно было выбрать минимум 3 спортсменов и расставить их в виде рейтинга. За 1-е место в каждой заполненной анкете спортсмен получал три очка, за 2-е – два, за 3-е – одно.

Первое место с большим отрывом – у теннисиста Даниила Медведева, который в уходящем году выиграл пять турниров, включая два «Мастерса», и дошел до финала US Open.

На втором – хоккеист Никита Кучеров, лучший бомбардир регулярки НХЛ прямо сейчас.

На третьем – звезда смешанных единоборств Ислам Махачев – первый после Хабиба россиянин, который стал лучшим бойцом UFC вне зависимости от весовых категорий.

Топ-10

1. (теннис) – 13352 очка

2. (хоккей) – 7085

3. (MMA) – 5798

4. (футбол) – 5481

5. Александр Большунов (лыжи) – 2667

6. Анна Вяхирева (гандбол) – 2263

7. (хоккей) – 2101

8. Евгения Чикунова (плавание) – 1842

9. Ян Непомнящий (шахматы) – 1416

10. Климент Колесников (плавание) – 1117

💥 2937 пользователей поставили на первое место Даниила Медведева, 1287 – Ислама Махачева, 1016 – Никиту Кучерова, 784 – Александра Головина, 299 – Анну Вяхиреву, 220 – Евгению Чикунову, 183 – Артемия Панарина, 134 – Магомеда Collapse Халилова и Софью Акатьеву, 129 – Яна Непомнящего, 102 – Игоря Акинфеева, 100 – Климента Колесникова и т.д.

💥 65.2% пользователей включили Даниила Медведева в свои анкеты, 40.7% – Никиту Кучерова, 32.5% – Александра Головина, 28.7% – Ислама Махачева, 14.7% – Артемия Панарина, 14.3% – Александра Большунова и Анну Вяхиреву, 11.7% – Евгению Чикунову, 5.3% – Игоря Акинфеева, 4.6% – Софью Акатьеву, 4.0% – Заурбека Сидакова, 6.3% – Магомеда Collapse Халилова, 3.9% – Сергея Бобровского, 3.3% – Далера Кузяева и Инала Тасоева и т.д.

Полные итоги голосования «100 лучших спортсменов в истории России»