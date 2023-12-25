💥 Медведев победил в голосовании «Лучший спортсмен России-2023» на Sports.ru, Махачев – третий
Sports.ru подвел итоги выборов «Лучший спортсмен России-2023», где проголосовали 8779 человек.
Пользователи выбрали трех лучших спортсменов из шорт-листа редакции (там было 25 человек). Вам нужно было выбрать минимум 3 спортсменов и расставить их в виде рейтинга. За 1-е место в каждой заполненной анкете спортсмен получал три очка, за 2-е – два, за 3-е – одно.
Первое место с большим отрывом – у теннисиста Даниила Медведева, который в уходящем году выиграл пять турниров, включая два «Мастерса», и дошел до финала US Open.
На втором – хоккеист Никита Кучеров, лучший бомбардир регулярки НХЛ прямо сейчас.
На третьем – звезда смешанных единоборств Ислам Махачев – первый после Хабиба россиянин, который стал лучшим бойцом UFC вне зависимости от весовых категорий.
Топ-10
1. Даниил Медведев (теннис) – 13352 очка
2. Никита Кучеров (хоккей) – 7085
3. Ислам Махачев (MMA) – 5798
4. Александр Головин (футбол) – 5481
5. Александр Большунов (лыжи) – 2667
6. Анна Вяхирева (гандбол) – 2263
7. Артемий Панарин (хоккей) – 2101
8. Евгения Чикунова (плавание) – 1842
9. Ян Непомнящий (шахматы) – 1416
10. Климент Колесников (плавание) – 1117
💥 2937 пользователей поставили на первое место Даниила Медведева, 1287 – Ислама Махачева, 1016 – Никиту Кучерова, 784 – Александра Головина, 299 – Анну Вяхиреву, 220 – Евгению Чикунову, 183 – Артемия Панарина, 134 – Магомеда Collapse Халилова и Софью Акатьеву, 129 – Яна Непомнящего, 102 – Игоря Акинфеева, 100 – Климента Колесникова и т.д.
💥 65.2% пользователей включили Даниила Медведева в свои анкеты, 40.7% – Никиту Кучерова, 32.5% – Александра Головина, 28.7% – Ислама Махачева, 14.7% – Артемия Панарина, 14.3% – Александра Большунова и Анну Вяхиреву, 11.7% – Евгению Чикунову, 5.3% – Игоря Акинфеева, 4.6% – Софью Акатьеву, 4.0% – Заурбека Сидакова, 6.3% – Магомеда Collapse Халилова, 3.9% – Сергея Бобровского, 3.3% – Далера Кузяева и Инала Тасоева и т.д.
Полные итоги голосования «100 лучших спортсменов в истории России»
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Уникальный игрок, как и первые два в списке.
Головин - красавец и единственный российский лидер в клубе топ-5. но трофеев с Монако не брал.
Махачев - первый боец из России, ставший первым вне зависимости от весовой категории.
и почему же за него так мало проголосовали?..