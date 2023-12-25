Зарема Салихова: «За 2 года в «Спартаке» я выиграла все, что было возможно. После отстранения мечта о победах в еврокубках стала несбыточной»

Теги Спартак премьер-лига Россия Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова ответила на вопрос о возможном возвращении в футбол.

– Хотели бы вы вернуться в футбол?

– Если бы я хотела заниматься футболом, то никогда не оставила бы «Спартак». За два года в клубе я выиграла все, что было возможно на тот момент: серебро и Кубок России.

После международного отстранения российских клубов моя мечта о победах в европейских соревнованиях стала несбыточной. А без мечты футболом нельзя заниматься, – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна. 

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96 комментариев
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На какой позиции играла?
+151
-1
+150
Ответ Beast
На какой позиции играла?
Нижний опорник
+116
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+114
И тут Остапа в юбке понесло...
+61
-4
+57
Всё, что можно, Карл! Всё что можно!!!🤣🤣🤣
+41
-2
+39
Ответ Beast
На какой позиции играла?
Воротами
+40
-2
+38
Ответ Beast
На какой позиции играла?
коленно-локтевой
+37
-1
+36
Ответ Beast
На какой позиции играла?
Правый ротераль
+36
-1
+35
Спортс, добавьте к новости тег "Ахахаха"
+33
-2
+31
Ответ Tun
Нижний опорник
Под нападающим.
+27
0
+27
Она выиграла? Да ещё всё, что можно? ПХАХАХАХАХАХАХАХ
+26
-5
+21
Ответ Beast
На какой позиции играла?
69
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-1
+20
Можно понять, человек пришел в никчёмный Спартак, за два года выиграл все что можно в футболе, потом наступила профессиональная деформация, не к чему стремиться.
Мы тебя Зарема никогда не забудем!
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-Я вам дрова привез!!!
Лошадь - ага, ты привез...
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0
+16
что за пюре в голове сожительницы Федуна? )))
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-2
+12
ФНЛ не брала, не считается
+13
-2
+11
Гвордиола: ориентируюсь на Зарему и Спартак!
+11
-1
+10
Ответ artpal
ФНЛ не брала, не считается
Согласен.
Перечислила какие-то непонятные трофеи.
+9
0
+9
Ууу как всё запущено, мания величия у неё уже
+12
-3
+9
Ответ Tun
Нижний опорник
коленный либеро
+9
0
+9
До прихода Заремы Спартак был чемпионом)
+9
-1
+8
Ответ Beast
На какой позиции играла?
В маске Промеса, вот откуда его жест пошёл...
+6
0
+6
Ответ Omega-3
Заремиты, возрадуйтесь! Ваша повелительница проснулась!
уже достали ошейники и намордники, конечно
+6
0
+6
Заремиты, возрадуйтесь! Ваша повелительница проснулась!
+5
0
+5
Ответ Beast
На какой позиции играла?
Всем прокомментировавшим этот вопрос - респект за креатив, посмеялся, продлил себе жизнь 😅
+4
0
+4
Ответ Beast
На какой позиции играла?
сentre back
+4
0
+4
Ответ Гекдениз Кардениз
Правый ротераль
😄
+4
0
+4
Есть первый плюс нашего отстранения от еврокубков.
+5
-1
+4
Леонид Арнольдович, прошу Вас, объясните своей супруге что она позорит себя.
+4
0
+4
Ответ Beast
На какой позиции играла?
вРОТарь🤓
+3
0
+3
"За два года я взяла всё, что возможно!"
+3
0
+3
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