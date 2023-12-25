Зарема Салихова: «За 2 года в «Спартаке» я выиграла все, что было возможно. После отстранения мечта о победах в еврокубках стала несбыточной»

Зарема Салихова ответила на вопрос о возможном возвращении в футбол.

– Хотели бы вы вернуться в футбол?

– Если бы я хотела заниматься футболом, то никогда не оставила бы «Спартак». За два года в клубе я выиграла все, что было возможно на тот момент: серебро и Кубок России.

После международного отстранения российских клубов моя мечта о победах в европейских соревнованиях стала несбыточной. А без мечты футболом нельзя заниматься, – сказала супруга бывшего владельца « » Леонида Федуна.

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