Зарема Салихова: «За 2 года в «Спартаке» я выиграла все, что было возможно. После отстранения мечта о победах в еврокубках стала несбыточной»
Зарема Салихова ответила на вопрос о возможном возвращении в футбол.
– Хотели бы вы вернуться в футбол?
– Если бы я хотела заниматься футболом, то никогда не оставила бы «Спартак». За два года в клубе я выиграла все, что было возможно на тот момент: серебро и Кубок России.
После международного отстранения российских клубов моя мечта о победах в европейских соревнованиях стала несбыточной. А без мечты футболом нельзя заниматься, – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
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Мы тебя Зарема никогда не забудем!
Лошадь - ага, ты привез...
Перечислила какие-то непонятные трофеи.