Клубы и участники Мир РПЛ заплатили 4,805 млн рублей штрафов за 18 туров

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Динамо Москва Ахмат КДК РФС Краснодар деньги Футбол

В Мир РПЛ заплатили 4,805 миллиона рублей в виде штрафов за 18 туров.

Российская Премьер‑лига опубликовала отчет по итогам первой части сезона‑2023/24.

Совокупная сумма штрафов после 18 туров составила 4,805 миллиона рублей, 61% от суммы – клубные штрафы, 39% - личные.

Средняя сумма штрафов по туру составила 266 944 рубля, средняя сумма штрафов по команде – 303 313 рублей.

Наибольшая совокупная сумма штрафов на данный момент у «Ахмата» – 600 тысяч рублей, наименьшая у «Крыльев Советов» – 20 тысяч.

Больше всего штрафов было выписано после 16‑го тура: 460 тысяч – клубные штрафы, 340 тысяч – личные штрафы игроков и официальных лиц клубов за дисциплинарные нарушения.

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4 комментария
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"Может договоримся, начальник?"
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Судьи и организаторы штрафов не платили, поди.
Наоборот даже.
Прибыльное дело, однако
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Это меньше 100 суторминок
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очень посредственная информация от РФС Мир РПЛ. так как эта сумма да и любая другая не закладывалась в бюджете лиги,так куда или кому или на что уйдут эти 5 млн рублей собранные штрафами клубов ? Новость была бы более информативной и приятной , если бы в конце этой новости добавили,что все эти деньги пойдут на развитие футбола или детских школ или благотворительность
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