Клубы и участники Мир РПЛ заплатили 4,805 млн рублей штрафов за 18 туров

В Мир РПЛ заплатили 4,805 миллиона рублей в виде штрафов за 18 туров.

Российская Премьер‑лига опубликовала отчет по итогам первой части сезона‑2023/24.

Совокупная сумма штрафов после 18 туров составила 4,805 миллиона рублей, 61% от суммы – клубные штрафы, 39% - личные.

Средняя сумма штрафов по туру составила 266 944 рубля, средняя сумма штрафов по команде – 303 313 рублей.

Наибольшая совокупная сумма штрафов на данный момент у « » – 600 тысяч рублей, наименьшая у « » – 20 тысяч.

Больше всего штрафов было выписано после 16‑го тура: 460 тысяч – клубные штрафы, 340 тысяч – личные штрафы игроков и официальных лиц клубов за дисциплинарные нарушения.

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