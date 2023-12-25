Клубы и участники Мир РПЛ заплатили 4,805 млн рублей штрафов за 18 туров
В Мир РПЛ заплатили 4,805 миллиона рублей в виде штрафов за 18 туров.
Российская Премьер‑лига опубликовала отчет по итогам первой части сезона‑2023/24.
Совокупная сумма штрафов после 18 туров составила 4,805 миллиона рублей, 61% от суммы – клубные штрафы, 39% - личные.
Средняя сумма штрафов по туру составила 266 944 рубля, средняя сумма штрафов по команде – 303 313 рублей.
Наибольшая совокупная сумма штрафов на данный момент у «Ахмата» – 600 тысяч рублей, наименьшая у «Крыльев Советов» – 20 тысяч.
Больше всего штрафов было выписано после 16‑го тура: 460 тысяч – клубные штрафы, 340 тысяч – личные штрафы игроков и официальных лиц клубов за дисциплинарные нарушения.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
Наоборот даже.
Прибыльное дело, однако