Евгения Медведева: «Спортсмены – это люди, которые матерятся как сапожники. Невозможно дойти до ЧМ и Игр с отношением: «Упала на попку? Как жаль»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева рассказала, почему стала больше раскрываться в медиапространстве.

«Немного начала раскрываться, потому что в жизни я абсолютно другой человек. Когда со мной знакомились, говорили: «Слушай, ты такая классная, оказывается! На телеке ты вообще другая». В какой-то момент начала думать, что пора чуть-чуть раскрываться.

Спортивная дисциплина в жизни не особо-то и присутствует. Кстати, спортсмены – это люди, которые матерятся как сапожники. Потому что невозможно дойти до чемпионата мира и Олимпиады с отношением: «Упала на попку? Как жаль, в следующий раз получится», – сказала двукратная чемпионка мира в собственном ютуб-шоу «БеС комментариев».

Материалы по теме

90 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Е...С
Не думаю, что все матерятся. Если с детства Медведева только такие слова и слышала, это не значит, что это норма.
Тутберидзе же сама в интервью рассказывала, что без мата не может вести тренировки. 😂
+32
-6
+26
Ответ несахар
Не думаю, что стоит всех под одну гребенку. Если сама Женя матерится как сапожник, это не значит что все спортсмены такие. И да, выругаться разок при неудаче, после падения об лёд, при болевом ощущение или когда тренировка не ладится например, это может каждый, вот в это поверю, в этом нет ничего ненормального. Но это не то же самое что материться как сапожник, путать не надо.
Ну у нее явно есть опыт общения с разними спортсменами, наверное, она больше об этом знает.
+26
-4
+22
Ответ Е...С
Не думаю, что все матерятся. Если с детства Медведева только такие слова и слышала, это не значит, что это норма.
Если тренеры матерятся, не скрывая своих эмоций на соревнованиях, то уж спортсмены и подавно. Сколько видео в сети можно найти.
+24
-3
+21
Не думаю, что стоит всех под одну гребенку. Если сама Женя матерится как сапожник, это не значит что все спортсмены такие. И да, выругаться разок при неудаче, после падения об лёд, при болевом ощущение или когда тренировка не ладится например, это может каждый, вот в это поверю, в этом нет ничего ненормального. Но это не то же самое что материться как сапожник, путать не надо.
+48
-28
+20
На самом деле на спортсменов часто вешают ярлыки, какими они должны быть, поэтому в момент проявления каких-то ярких человеческих эмоций возникает хейт. Хотя они имеею на это право не меньше, чем другие публичные личности.
+22
-4
+18
Зайдите в любую школу, дети вам такой мастер-класс по урокам великого русского покажут, что кровь из ушей пойдёт😆 К тому же Траньков, Ягудин, Плющенко прекрасно демонстрируют, что некоторые спортсмены у нас откровенное хамло.
+22
-4
+18
Подозревала. Но всё равно испытала шок, когда Мишина на олимпиаде "нихера не поняла".
+25
-8
+17
Александра Трусова во время своей знаменитой истерики на Олимпиаде всё-таки обошлась без мата. Ругала всех и вся, негодовала, но корректными словами.
+17
-2
+15
Ответ Алексей Токарев
Аня Щербакова дошла, и везде победила.
А кто сказал, что она не матерится?))))
+13
0
+13
Ответ Железная Леди
А тренеры тоже матеряться? Есть с кем сравнить: Тутберидзе и Орсер. как они?
Иногда даже на стартах видно, как тренеры матерятся
+14
-1
+13
Ужас, в комментариях все такие с нимбом что ли?)
Ни за что не поверю, что вы в культурный шок все впадаете, когда слышите мат
+21
-8
+13
Ответ Железная Леди
А тренеры тоже матеряться? Есть с кем сравнить: Тутберидзе и Орсер. как они?
Тутберидзе точно, она сама об этом рассказывала. Вернее жаловалась, что из-за камер не может материться на своих спортсменок.
+17
-5
+12
Ответ Ir2019
Это вообще не норма. Очень жаль, что дети с детства это слышат и считают, что по другому никак нельзя.
Ну уж, как есть. Вы бы Виннер послушали...
+14
-2
+12
Ответ Е...С
Не думаю, что все матерятся. Если с детства Медведева только такие слова и слышала, это не значит, что это норма.
А Вы по губам читать умеете? Когда показывают тренеров за бортиком во время ошибок их спорстменов, весь словарный запас по ненормативной лексике можно за один вечер восполнить. Какой же Вы наивный человек))
+14
-2
+12
Зачем обобщать? Всё зависит от человека. Бывают ситуации, когда выругаться хочется, а есть люди, которые на нём разговаривают.
+17
-6
+11
всех спортсменов под 1 гребёнку причесала - все матерщинники, по её словам..
А она хорошая, не такая как в телике
+26
-15
+11
Спортсмены тоже люди с эмоциями.
Поэтому охотно верю
+13
-4
+9
Когда такие физические и эмоциональные перегрузки это понятно. Спорт высоких достижений на пределе возможностей.
+11
-2
+9
Особенно, когда главный тренер матом разговаривает. На каком языке тогда должны общаться воспитанники? )))
+11
-2
+9
Ответ Rina
Иногда даже на стартах видно, как тренеры матерятся
Легко прочитать по губам, например у Дайнеко, когда у Пети не получается прыжок
+8
0
+8
Ответ NecoArc
Александра Трусова во время своей знаменитой истерики на Олимпиаде всё-таки обошлась без мата. Ругала всех и вся, негодовала, но корректными словами.
Саша даже не обзывала никого и никак. "Так нельзя", " вы все знали", "никогда больше не выйду на лед", " ненавижу фк". Вот и все, что Саша тогда говорила, потеряв контроль.

Культурная девушка из культурной семьи.
+10
-3
+7
Ответ Утренняя Аврора
Нет, давайте будем мат на мате в семьях, в школах, университетах, на улице , на ледовых площадках и рингах. Выдавать это за норму это абсурд. Мы, что такая матерная нация? Самим то не противно. Я не против иногда крепкого словца, но надо знать где и когда. Уж точно не перед тысячной аудиторией.
Такого количества матов, как в русском языке, я не слышала ни в турецком, ни в английском 😄 Так что, думаю, да, так и есть))
+8
-1
+7
Ответ Е...С
Не думаю, что все матерятся. Если с детства Медведева только такие слова и слышала, это не значит, что это норма.
А она гоаорила, что только такие слова слышала? Или вы слышите то, что вам хочется.
+8
-3
+5
Ответ Anneta28
Матерятся только в Хрустальном. Не слышала никогда мат ни от кого - ни от плюшенковских, ни от мишинских, ни от москвинских.
не смешите, даже во время прокатов по губам видно как матерятся и сами фигуристы и их тренеры, не только из хрустального
+5
0
+5
Ответ kiro_lo
Ужас, в комментариях все такие с нимбом что ли?) Ни за что не поверю, что вы в культурный шок все впадаете, когда слышите мат
Одно дело выругаться с досады, другое - когда у тебя мат для связки слов, потому что словарный запас детсадовца с задержкой речевого развития.

"Крепкое слово, вовремя сказанное, облегчает душу. Частая ругань лишает ругательство смысла. Примечание: ругань не сделает карты хорошими, а ветер попутным (а ребро на лутце Медведевой - правильным)". Джек Лондон.
+6
-1
+5
Ответ Ковид 07.10.52
Раскрыться , значит надо материться и все скажут классная. Я ее правильно понял?
Это обобщили журналисты, на самом деле эти слова не здесь были сказаны
+7
-3
+4
Ответ Howard Norfolk
,Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной сволочью, Ф.Раневскач.
Да хватит уже везде эту цитату пихать.
+6
-2
+4
Это зависит от того, в какой семье ты воспитывался. Те у кого в семье не матерятся, даже во время страшного падения материться не будут. Но сейчас таких семей все меньше, потому что сейчас даже популярных песен без мата не так уж и много, да в школах тенденция на мат и невоспитанность, по принципу бери от жизни всё.
+7
-3
+4
Ответ Елена Спирина
Ну уж, как есть. Вы бы Виннер послушали...
Даже результат не оправдывает мат в отношении детей.
+4
0
+4
Ответ Алексей Токарев
Этери. https://www.sport-express.ru/figure-skating/news/tutberidze-o-scherbakovoy-ni-razu-ne-slyshala-durnogo-slova-ot-nee-za-vse-vremya-1872746/?ysclid=lqkqh8r8wa834011817
Это не про мат, а про споры с тренером, оскорбления и обвинения.
+4
0
+4
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий