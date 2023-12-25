Солистка группы «Аигел» репостнула видео с номером Валиевой: «😍😍😍»
Певица Айгель Гайсина отреагировала на выступление Камилы Валиевой.
В показательном номере на чемпионате России фигуристка выступила под песню «Пыяла» группы «Аигел», которая набрала популярность после выхода сериала «Слово пацана».
«😍😍😍», – отреагировала Гайсина, репостнув видео с прокатом Валиевой.
Ну как без «Слова пацана» в фигурке? Камила Валиева с главной песней года и в трениках
Сколько раз замечал - понравилась песня, наслушался её и потом в голове сама по себе играет)