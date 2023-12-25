Солистка группы «Аигел» репостнула видео с номером Валиевой: «😍😍😍»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Певица Айгель Гайсина отреагировала на выступление Камилы Валиевой.

В показательном номере на чемпионате России фигуристка выступила под песню «Пыяла» группы «Аигел», которая набрала популярность после выхода сериала «Слово пацана».

«😍😍😍», – отреагировала Гайсина, репостнув видео с прокатом Валиевой.

Ну как без «Слова пацана» в фигурке? Камила Валиева с главной песней года и в трениках

Материалы по теме

28 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вот это новость 🙀🙀🙀
+25
-1
+24
Ответ Александр Сачков
Новость дня...
Новость дна.
+27
-7
+20
Спасибо Айгель, что так резко увеличила интерес к татарской культуре
+25
-6
+19
Ответ Capitan Flint
Классная песня, но уже стала надоедать немного. Из каждого утюга ее уже слышно .
Прикольно, я вроде в социуме живу, в крупном городе. Ни разу не слышал.
+17
-2
+15
Классная песня, но уже стала надоедать немного. Из каждого утюга ее уже слышно .
+17
-4
+13
Ну это не удивительно, когда Камила катает какую-то музыку, или тему, авторы всегда этому рады. Камилу отмечали и Внучка Пикассо, и Рихтер, и Дженна Ортега.
+13
-3
+10
Новость дня...
+12
-4
+8
Кому как не Камиле выступать по Аигел, тут все логично :)
+10
-4
+6
вершина журналисткой работы, золотой глобус автору
+6
-1
+5
Ответ Ceasus
Комментарий скрыт
А в чем сепаратизм?
+7
-2
+5
Я ее понимаю. Номер действительно получился обалденный, как и песня. Пересматриваю и пересматриваю.
+8
-3
+5
А если бы певицеа ещё, что то написала,кроме смайликов, это был бы новость дня.....
+4
-1
+3
Ответ Марсель Объелся
Спасибо Айгель, что так резко увеличила интерес к татарской культуре
Это Слову пацана надо спасибо сказать. Если бы не взяли песню для сериала, то широкий круг так и не узнал бы о ней)
+3
0
+3
Безусловно, это событие года!
+3
0
+3
Я пыталась смотреть интервью Айгель у Дудя, не смогла, какая же она…неумная, мягко говоря
+2
-1
+1
А все говорят, что музыканты не просматривают спортсменов ⛸️👍
+2
-1
+1
А если ещё сделать показалку на злободневную сейчас тему «голой вечеринки», вообще море репостов будет). Не благодарите...
+9
-8
+1
Ответ Capitan Flint
Классная песня, но уже стала надоедать немного. Из каждого утюга ее уже слышно .
Это да)
Сколько раз замечал - понравилась песня, наслушался её и потом в голове сама по себе играет)
0
0
0
Ответ Фира Фасхутдинова
А если ещё сделать показалку на злободневную сейчас тему «голой вечеринки», вообще море репостов будет). Не благодарите...
Не талантливая фигуристка хоть обнаженной катать будет, все равно просмотров не наберет, и репостить её никто не будет, мир устал от вульгарности.
+1
-1
0
Ответ Gemma157
Это Слову пацана надо спасибо сказать. Если бы не взяли песню для сериала, то широкий круг так и не узнал бы о ней)
Вы имеете в виду про аигел? Так то и до сериала многие знали и слушали, есть несколько зачётных треков. P.S. Не смотрел сериал, но его реклама из каждого утюга так задолбала, что точно смотреть не буду, песня классная, особенно когда накуренный слушаешь.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий