Солистка группы «Аигел» репостнула видео с номером Валиевой: «😍😍😍»

Певица Айгель Гайсина отреагировала на выступление Камилы Валиевой.

В показательном номере на чемпионате России фигуристка выступила под песню «Пыяла» группы «Аигел», которая набрала популярность после выхода сериала «Слово пацана».

«😍😍😍», – отреагировала Гайсина, репостнув видео с прокатом Валиевой.

Ну как без «Слова пацана» в фигурке? Камила Валиева с главной песней года и в трениках