Елена Вайцеховская: «Мотивация Трусовой всегда заключалась в том, чтобы быть первой. Попробуйте ответить: в чем Саша может быть первой сейчас?»

Теги сборная России Елена Вайцеховская женское катание Яна Рудковская Александра Трусова Фигурное катание

Елена Вайцеховская поделилась мнением о возможном возвращении Трусовой в спорт.

«Итак, Трусова: да или все-таки нет?

Мне кажется, однозначного ответа на этот вопрос не существует, и вот почему: с точки зрения физических качеств, очень многих, начиная со строения тела, Саша способна быть конкурентоспособной на льду еще очень долго. Добавить ОФП, чуть подснять вес, и восстановить желаемое количество четверных вообще не должно оказаться проблемой.

Мне кажется, Яна Рудковская это очень хорошо понимает. И при каждом удобном случае как бы подводит Сашу к мысли: «Ты можешь. Как смог в свое время Евгений Плющенко».

Сравнение не думаю, что случайно. Евгений в те свои годы был, возможно, единственным, кто мог — и смог. Трусова — тот же вариант. Другую девочку с четверными, кто способен протащить прыжки через пубертат, не потеряв их по пути, я, наверное, не назову.

Но есть одно большое «НО»: главная мотивация Саши всегда заключалась в том, чтобы быть первой. Не по месту на пьедестале, а по факту свершения. Она и была. С лутцем, с тулупом, с флипом, с двумя четверными в программе, с тремя, с четырьмя...

Сейчас Трусова сколько угодно может повторять, что победа на Олимпиаде была главной целью ее жизни, но изначально она куда как сильнее хотела быть на этой Олимпиаде девочкой, которая первой в мире сделает в программе пять четверных. Что и сделала. Гораздо более эффектно, нежели Юдзуру Ханю столь же вожделенный четверной аксель.

Никому не могло прийти в голову, что этого не хватит для победы, но это уже другая тема.

А теперь попробуйте ответить: в чем Саша может быть первой сейчас? Выступить еще на одних Играх и добиться триумфа после того, как первый блин вышел комом? До нее это гораздо эффектнее сделала Алена Савченко. Выиграть Олимпиаду с четверным прыжком или двумя? Эта ниша занята Аней Щербаковой с двумя флипами. С тремя квадами и тройным акселем? Тоже зафиксировано — Камилой Валиевой в командном турнире.

Так что главный вопрос здесь не в том, сможет Трусова, или нет. А в том, чтобы отыскать спусковой крючок, способный заставить Сашу захотеть сделать то, чего сейчас хотим от нее мы», – написала Вайцеховская. 

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21 комментарий
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Какой пустой и при этом пафосный графоманский текст. Это её кто-то ещё в печатном издании держал?
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Смог бы Плющенко продолжать соревноваться, когда вместо ЧЕ, ЧМ, ГП и ОИ ему бы предложили внутренние соревнования, неизвестно. В случае Трусовой её лишили возможности даже закончить ОИ-сезон, когда бы она сама захотела.
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Саше остаётся только петь.
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штатный психолог однако)... теперь долго еще всякую фигню будут печатать... до следующих соревнований...
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Может Саша будет делать то, что она хочет, а не престарелые аналитички?
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А мне кажется, Вайц тут во многом права..
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Вайц и Рудковская возомнили, что они очень хорошо понимают психологию Трусовой, а с фигурным катанием давно на ты. И могут определять мотивацию как какую.-нибудь комбинацию.
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"Никому не могло прийти в голову, что этого не хватит для победы".Никому не могло прийти в голову, что кто-то в состоянии приблизиться к Валиевой. Единственной надеждой Трусовой было попасть в командый турнир.
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Я бы посмотрела на новую Сашку на соревнованиях, но мне даже представить сложно какая должна быть проделана работа для выхода на старые кондиции пусть даже и не пиковые. А просто так шаляй-валяй выходить, думаю нет смысла.
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Текст не осилил, кто-нибудь может объяснить вкратце, что она хотела сказать?
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Вайц в этой статье назвала Глейха лучшим постановщиком за Дориана Грейя и саму эту постановку лучшей. Так вроде Э.Т тоже учавствовала. Даже фотки были совместные. Тёть Лена не знает, или может за время перелёта что- то случилось? Может её подменили!
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"Другую девочку с четверными, кто способен протащить прыжки через пубертат, не потеряв их по пути, я, наверное, не назову."
Давай я подскажу - она еще олимпиаду выиграла почти в 18 и махала вам Бин Дунь Дунем из Кика)))
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и действительно на ЧМ не пустили
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Яна Рудковская конечно знатный специалист
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Ответ Анна Беляева
Да отвяжитесь вы уже от бедной Трусовой! Свои планы Саша в каком-то интервью года за полтора до олимпиады озвучила: пару лет после олимпийских игр покататься в шоу, потом семья, дети, кухня. Ей сейчас по тем ее планам гораздо важнее найти будущего мужа, чем восстанавливать квады.
Вообще-то Саша всегда говорила, что хочет соревноваться до 22 лет, т.е. пройти два олимпийских цикла.
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