«Ман Сити» лидирует в клубном рейтинге УЕФА, «Бавария» и «Реал» – в топ-3. «Зенит» – 78-й, «Локо» – 104-й, «Спартак» – 107-й, «Краснодар» – 109-й
УЕФА обновил рейтинги европейских клубов и стран.
В рейтинге национальных ассоциаций за последние 5 лет лидирует Англия. Места в топ-5 также занимают Испания, Италия, Германия и Франция. Россия располагается на 29-й строчке.
При подсчете рейтинга национальных ассоциаций учитываются результаты всех клубов страны в еврокубках. Он используется для определения числа представителей ассоциации в международных турнирах на будущий сезон.
Первая десятка клубного рейтинга выглядит следующим образом:
1. «Манчестер Сити»
2. «Бавария»
3. «Реал»
4. «ПСЖ»
5. «Ливерпуль»
6. «Интер»
7. «РБ Лейпциг»
8. «Челси»
9. «Манчестер Юнайтед»
10. «Рома».
«Барселона» занимает 12-е место, «Атлетико» – 13-е, «Ювентус» – 16-е, «Наполи» – 17-е, «Арсенал» – 21-е, «Милан» – 33-е. «Зенит» находится на 78-й строчке – наивысшей среди российских клубов. «Локомотив» занимает 104-ю позицию, «Спартак» – 107-ю, «Краснодар» – 109-ю.
ЦСКА расположился на 206-м месте, «Сочи» и «Рубин» разделили 322-е, «Ростов» стал 324-м, «Динамо» – 325-м, тульский «Арсенал» – 326-м.
Клубные коэффициенты считаются на основании результатов клубов в еврокубках за последние пять сезонов. Рейтинг определяет посев клубов при жеребьевке в соревнованиях под эгидой УЕФА.
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Челси два года назад ЛЧ брал
Юнайтед тоже по ЛЕ за пять лет далеко доходил
что не так?