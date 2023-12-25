«Ман Сити» лидирует в клубном рейтинге УЕФА, «Бавария» и «Реал» – в топ-3. «Зенит» – 78-й, «Локо» – 104-й, «Спартак» – 107-й, «Краснодар» – 109-й

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Бавария ПСЖ Ростов Рубин Интер Рома Милан Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Ювентус Манчестер Сити премьер-лига Россия премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Атлетико лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига УЕФА Арсенал рейтинги Динамо Москва Наполи Арсенал Тула Краснодар РБ Лейпциг Сочи Футбол

УЕФА обновил рейтинги европейских клубов и стран.

В рейтинге национальных ассоциаций за последние 5 лет лидирует Англия. Места в топ-5 также занимают Испания, Италия, Германия и Франция. Россия располагается на 29-й строчке. 

При подсчете рейтинга национальных ассоциаций учитываются результаты всех клубов страны в еврокубках. Он используется для определения числа представителей ассоциации в международных турнирах на будущий сезон.

Первая десятка клубного рейтинга выглядит следующим образом:

1. «Манчестер Сити»

2. «Бавария»

3. «Реал»

4. «ПСЖ»

5. «Ливерпуль»

6. «Интер»

7. «РБ Лейпциг»

8. «Челси»

9. «Манчестер Юнайтед»

10. «Рома». 

«Барселона» занимает 12-е место, «Атлетико» – 13-е, «Ювентус» – 16-е, «Наполи» – 17-е, «Арсенал» – 21-е, «Милан» – 33-е. «Зенит» находится на 78-й строчке – наивысшей среди российских клубов. «Локомотив» занимает 104-ю позицию, «Спартак» – 107-ю, «Краснодар» – 109-ю.

ЦСКА расположился на 206-м месте, «Сочи» и «Рубин» разделили 322-е, «Ростов» стал 324-м, «Динамо» – 325-м, тульский «Арсенал» – 326-м. 

Клубные коэффициенты считаются на основании результатов клубов в еврокубках за последние пять сезонов. Рейтинг определяет посев клубов при жеребьевке в соревнованиях под эгидой УЕФА.

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49 комментариев
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как мю попал в первую десятку?
+27
-7
+20
Ответ Вячеслав Припузов
В любом случае нашим клубам ничего не светит, по крайней мере на будущий сезон
капитан очевидность снова в деле
+19
-1
+18
Ответ Ramin Mamedov
интересно, когда начнут нормально считать этот рейтинг? почему Рома, которая уже лет 5 не играет в группе ЛЧ входит в топ-10, обыгрывая ноунеймов в Лиге Конференций и Лиге Европы? неужели нельзя сделать нормальный рейтинг?
сделайте, в чём проблема
+9
-1
+8
Ответ Зизуха
как мю попал в первую десятку?
Полуфинал ЛЕ 2020, финал ЛЕ 2021.
+6
0
+6
Ответ Зизуха
как мю попал в первую десятку?
Математика.
+7
-2
+5
Ответ Ramin Mamedov
интересно, когда начнут нормально считать этот рейтинг? почему Рома, которая уже лет 5 не играет в группе ЛЧ входит в топ-10, обыгрывая ноунеймов в Лиге Конференций и Лиге Европы? неужели нельзя сделать нормальный рейтинг?
А почему к примеру Виктория плезень, которая играет 5 лет в ЛЧ и занимает там 4е место должна быть выше Ромы , которая доходит до 1/4й в ЛЕ каждый сезон. Нормальный подсчет у этого рейтинга
+4
0
+4
Хм… Но если верить некоторым чиновникам, то 78-я команда должна была регулярно бороться за попадание в полуфинал ЛЧ..
+6
-3
+3
Ответ Vikeif
А что позор ЛЧ делает на 4 месте? МЮ и Челси в топ 10? Серьезно?
Позорно не уметь читать то что написано чёрным по белому и задавать глупые вопросы. "Клубные коэффициенты считаются на основании результатов клубов в еврокубках за последние пять сезонов."
+3
0
+3
Ответ Tigo_Volchara93
Моя любимая Рома на 10 месте…. Очень приятно такое видеть, но у меня вопрос, кааааак? 😳😳😳
как как? два еврокубковых финала за цикл
+2
0
+2
Ответ Зизуха
как мю попал в первую десятку?
за финал ле
+1
0
+1
Ответ Имя Фамилия
Почему в 2021-м баварии насыпали больше очков, чем ПСЖ, который вышвырнул их из ЛЧ?
https://www.uefa.com/nationalassociations/uefarankings/club/about/
+1
0
+1
Справедливо, приятно видеть Лейпциг в 10-ке, надо подтягиваться Дортмунду.
+1
0
+1
Ответ Vikeif
А что позор ЛЧ делает на 4 месте? МЮ и Челси в топ 10? Серьезно?
А чем здесь проблема? Челси ЛЧ взял, МЮ недавно в финал ЛЕ выходил. Сейчас сгорит сезон 19/20 и свалятся вниз оба. Нормальный рейтинг, чем-то теннисный напоминает, разве что только в теннисе за 5 сезонов не считают
+1
0
+1
Ответ Человек1991
Сити , Барселона , ПСЖ , Интер , Арсенал , Бавария , Ливерпуль , Ювентус , Наполи , Астон Вилла, Дортмунд , Жирона, Реал, Атлетико, Милан , Тоттенхэм.
Ты просто перечислил клубы, которые знаешь? Маловато...
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Ответ old folk
Рома на 10-м звучит как анекдот. Неужели ЛЕ и ЛК так много стоят?
для коэффициентов да
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Ответ Человек1991
Зенит, Краснодар , Спартак , ЦСКА по силе игры в топ 50 клубов Мира, поэтому они должны участвовать в СуперЛиге )
Да что ты такое употребляешь?💊
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Ответ Стахович
Лол.Почему Бавария выше Реала,который каждый год минимум в полуфинале ЛЧ?
иди на сайт уефа чекать правила
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Ответ Стахович
Лол.Почему Бавария выше Реала,который каждый год минимум в полуфинале ЛЧ?
А ты просто посмотри как команды играют в ЛЧ, посчитай баллы и поймешь, почему так. Но только не за последние 5 сезонов, а еще глубже копни
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Ответ Стахович
Лол.Почему Бавария выше Реала,который каждый год минимум в полуфинале ЛЧ?
Бавария не проигрывает в групповых этапах и тоже доходит как минимум до 1/4й
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Ответ Otto Kretschmer
Справедливо, приятно видеть Лейпциг в 10-ке, надо подтягиваться Дортмунду.
Дортмунд видать как раз на 11 месте, а авторам спортс ру плевать пишут про скам всякий
0
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Ответ Vikeif
А что позор ЛЧ делает на 4 месте? МЮ и Челси в топ 10? Серьезно?
да, а что несерьёзного?
Челси два года назад ЛЧ брал
Юнайтед тоже по ЛЕ за пять лет далеко доходил
что не так?
+2
-2
0
Ответ QWertY
Нужно что то делать с коэффициентами за победы в ЛЕ и ЛК. С нынешними кэффами выходит, что убогая Рома, которая вечно занимает 6е места в Серии А, в топ 10, а Атлетико всегда тусующийся в плоффе ЛЧ -13й
В прошлом сезоне особенно Атлетико покорил плэй офф
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Ответ Зизуха
как мю попал в первую десятку?
новости нужно читать, а не по заголовку судить
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Ответ Иван Чеховъ
Умники из уефа дают за ЛЕ столько же баллов сколько и за ЛЧ
За ЛЧ есть бонусы. Например если ты попадаешь в группу, то тебе начисляют как за 2 победы. Также бонус за плэй офф в каждом раунде
0
0
0
Ответ Зизуха
как мю попал в первую десятку?
Умники из уефа дают за ЛЕ столько же баллов сколько и за ЛЧ
+2
-2
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Ответ Родя Раскольников
Математика.
за счёт ле
+1
-1
0
Ответ Вячеслав Припузов
В любом случае нашим клубам ничего не светит, по крайней мере на будущий сезон
Дааа?!
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Ответ stubborn89
мю)
что?
0
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Спартаковцы придут и скажут, что это опять Левада/ВЦИОМ ангажированные😂
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