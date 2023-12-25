«Ак Барс» о Жафярове и Евсееве: «Всецело доверяем Билялетдинову, опираясь на его опыт, в том числе в развитии хоккеистов»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов Шуми Бабаев КХЛ Дамир Жафяров Никита Евсеев Хоккей

«Ак Барс» встал на сторону Зинэтулы Билялетдинова после заявлений Шуми Бабаева.

Агент форварда Дамира Жафярова и защитника Никиты Евсеева подал иск в КХЛ на разрыв контрактов с «Ак Барсом» по причине «дискриминации».

«В понедельник, 25 декабря 2023 года, в СМИ появилась информация о заявлении представителя нападающего «Ак Барса» Дамира Жафярова в адрес КХЛ с требованием расторгнуть действующий односторонний контракт с клубом.

В настоящее время «Ак Барс» не располагает официальной информацией об этом требовании – обращений в клуб не поступало ни со стороны лиги, ни со стороны игрока.

Поскольку речь идет о юридическом процессе и обвинениях клуба в нарушении норм регламента, хоккейный клуб «Ак Барс» не считал возможным публично комментировать неподтвержденные публикации в СМИ и в целом сопровождать разбирательство, пока оно не завершено.

Однако позднее представитель игрока Шуми Бабаев выступил с публичными заявлениями, обвинив главного тренера «Ак Барса» Зинэтулу Билялетдинова в «убийстве» хоккеистов Дамира Жафярова и Никиты Евсеева, представителем которых является господин Бабаев.

Решение вывести обсуждение контрактных обязательств работников клуба перед работодателем в публичную сферу вынуждает ответить следующее.

Хоккейный клуб «Ак Барс» не приветствует публичное обсуждение подобных ситуаций, которые в любом случае разрешаются не на страницах СМИ, а в личных встречах со всеми сторонами.

Хоккейный клуб «Ак Барс» категорически осуждает попытку разделить ответственность между руководством и тренерским штабом клуба.

Главный тренер «Ак Барса» – один из главных людей в нашей организации, определяющий игру команды, ее состав и направление развития.

Мы всецело доверяем Зинэтуле Билялетдинову в этих вопросах, опираясь на его многолетний опыт, в том числе в развитии хоккеистов», – говорится в заявлении клуба.

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Что на данный момент известно:
1.У Жафярова есть право на запрет обмена без его согласия.
2.Куда хочет обменять Ак Барс, туда не хочет Жафяров, а куда хочет Жафяров, туда не хочет Ак Барс.
Тут нет дискриминации, просто сложный случай.
+9
-2
+7
Действительно, письмо Зины 2.0, тогда нас ограбили, интересно что в этот раз будет
+6
0
+6
Шуми такой Шуми))))
+1
0
+1
Слив от хк "АК барс" засчитан!
+2
-1
+1
Бабаев любит повоевать. То с Авангардом, то теперь с Ак Барсом
+1
0
+1
Походу сезон у команды в этом году планируется не долгий. Зря они подписались за пенсионера
+1
-1
0
то есть теперь если в состав не попадаешь можно в суд подать? интересно интересно, я конечно не юрист но если такой прецедент случится то это жопа будет полная
0
0
0
Бабаев не вытянет против Билла.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий