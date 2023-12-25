«Ак Барс» о Жафярове и Евсееве: «Всецело доверяем Билялетдинову, опираясь на его опыт, в том числе в развитии хоккеистов»
«Ак Барс» встал на сторону Зинэтулы Билялетдинова после заявлений Шуми Бабаева.
Агент форварда Дамира Жафярова и защитника Никиты Евсеева подал иск в КХЛ на разрыв контрактов с «Ак Барсом» по причине «дискриминации».
«В понедельник, 25 декабря 2023 года, в СМИ появилась информация о заявлении представителя нападающего «Ак Барса» Дамира Жафярова в адрес КХЛ с требованием расторгнуть действующий односторонний контракт с клубом.
В настоящее время «Ак Барс» не располагает официальной информацией об этом требовании – обращений в клуб не поступало ни со стороны лиги, ни со стороны игрока.
Поскольку речь идет о юридическом процессе и обвинениях клуба в нарушении норм регламента, хоккейный клуб «Ак Барс» не считал возможным публично комментировать неподтвержденные публикации в СМИ и в целом сопровождать разбирательство, пока оно не завершено.
Однако позднее представитель игрока Шуми Бабаев выступил с публичными заявлениями, обвинив главного тренера «Ак Барса» Зинэтулу Билялетдинова в «убийстве» хоккеистов Дамира Жафярова и Никиты Евсеева, представителем которых является господин Бабаев.
Решение вывести обсуждение контрактных обязательств работников клуба перед работодателем в публичную сферу вынуждает ответить следующее.
Хоккейный клуб «Ак Барс» не приветствует публичное обсуждение подобных ситуаций, которые в любом случае разрешаются не на страницах СМИ, а в личных встречах со всеми сторонами.
Хоккейный клуб «Ак Барс» категорически осуждает попытку разделить ответственность между руководством и тренерским штабом клуба.
Главный тренер «Ак Барса» – один из главных людей в нашей организации, определяющий игру команды, ее состав и направление развития.
Мы всецело доверяем Зинэтуле Билялетдинову в этих вопросах, опираясь на его многолетний опыт, в том числе в развитии хоккеистов», – говорится в заявлении клуба.
1.У Жафярова есть право на запрет обмена без его согласия.
2.Куда хочет обменять Ак Барс, туда не хочет Жафяров, а куда хочет Жафяров, туда не хочет Ак Барс.
Тут нет дискриминации, просто сложный случай.