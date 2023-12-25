Шуми Бабаев: «Никаких вопросов к «Ак Барсу». Иск отправлен из-за отношения Билялетдинова к Жафярову и Евсееву. Он говорит по игрокам: «Пускай сидят»

Шуми Бабаев заявил о дискриминации Дамира Жафярова и Никиты Евсеева.

Агент форварда и защитника Никиты Евсеева подал иск в КХЛ на разрыв контрактов с « » по причине «дискриминации».

«Это правда, что мы подали иск в дисциплинарный комитет. Причина одна: отношение главного тренера «Ак Барса» к Жафярову и Евсееву.

В данном случае у нас нет никаких вопросов к клубу. Он не имеет к этому никакого отношения. Наш иск направлен из-за отношения тренера к этим двум игрокам.

Повторюсь: у меня нет никаких вопросов к руководству казанского клуба.

Они доверили полномочия по принятию всех решений одному человеку. А он говорит по обоим игрокам: «Пускай сидят». Вот и все.

Нас это не устраивает. Это дискриминация конкретных людей по определенным мотивам. На заседании [КХЛ] я эти мотивы озвучу.

Вы же сами все видите. Евсеев должен играть в КХЛ, но где он сейчас находится?

По Жафярову главный тренер еще в сентябре сказал, что не знает, как его использовать, и он до сих пор не играет», – сказал агент Шуми Бабаев.