Шуми Бабаев: «Никаких вопросов к «Ак Барсу». Иск отправлен из-за отношения Билялетдинова к Жафярову и Евсееву. Он говорит по игрокам: «Пускай сидят»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов Шуми Бабаев КХЛ Дамир Жафяров Никита Евсеев Хоккей

Шуми Бабаев заявил о дискриминации Дамира Жафярова и Никиты Евсеева.

Агент форварда Дамира Жафярова и защитника Никиты Евсеева подал иск в КХЛ на разрыв контрактов с «Ак Барсом» по причине «дискриминации».

«Это правда, что мы подали иск в дисциплинарный комитет. Причина одна: отношение главного тренера «Ак Барса» к Жафярову и Евсееву.

В данном случае у нас нет никаких вопросов к клубу. Он не имеет к этому никакого отношения. Наш иск направлен из-за отношения тренера к этим двум игрокам.

Повторюсь: у меня нет никаких вопросов к руководству казанского клуба.

Они доверили полномочия по принятию всех решений одному человеку. А он говорит по обоим игрокам: «Пускай сидят». Вот и все.

Нас это не устраивает. Это дискриминация конкретных людей по определенным мотивам. На заседании [КХЛ] я эти мотивы озвучу.

Вы же сами все видите. Евсеев должен играть в КХЛ, но где он сейчас находится?

По Жафярову главный тренер еще в сентябре сказал, что не знает, как его использовать, и он до сих пор не играет», – сказал агент Шуми Бабаев.

11 комментариев
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так хочется,чтобы ты понял ,что ты не агент ))Отправь своих клиентов в НХЛ . которым ты грозил и обещал при обмене из Торпедо .С удовольствием наблюдаю ,за твоим балобольством .Дамира жаль .Но это его выбор .
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смех да и только,а чего иск к клубу то,раз претензии исключительно к Биллу?)))подал бы иск на Билла)))более никчемного агента нет в лиге,вот сейчас останется Жафяров в клубе и как он с партнерами,с тренерами будет общаться,как им в глаза смотреть,отошьют ведь его как чушпана))))
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Ответ Персональные данные Номер 67327384
Пускай сидят, целее будут. Интересно, а ведь Евсеев в прошлом ПО с Авангардом целый матч зарешал на пересменках
Либо Евсеев потерял квалификацию, либо Билл в прошлом году был тренером номинально и команда играла так как умеют игроки, а не по методичкам прошлого века
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Билялетдинов и Ак Барс это единое целое , и скорее бабайку с его клиентами сошлют раз и навсегда, закрыв ему кормушку
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М-да, это не агент, а вредитель. Мне вот интересно, а если комитет не примет твоих доводов, посчитая, что ты просто разводишь всех, как потом парням с партнёрами по команде общаться?
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Понятно ,что о продолжении карьеры в Ак Барсе со спортивной и моральной точки зрения у этих игроков нет шансов и возможностей и чем быстрее сменят АК Барс на любой другой клуб , тем лучше для их будущего ,только в следующий раз уже наверно будут умнее при подписании контрактов !
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Ответ продавец-пипец
А с чего бы партнёрам на Жафярова злится??? Логическую цепочку сможешь выстроить, или так, за метлой своей не следишь?
Судя по нику, ты в коллективе пипец какой… с логикой у тебя самого нескладухи. Отошьют, и фамилия Дамирке не поможет)))).
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Ответ sharfey
Судя по нику, ты в коллективе пипец какой… с логикой у тебя самого нескладухи. Отошьют, и фамилия Дамирке не поможет)))).
Во ты специалист!По нику определяешь!Сходи на базар, мозг себе купи !
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Ответ продавец-пипец
Во ты специалист!По нику определяешь!Сходи на базар, мозг себе купи !
Базар…продавец…пипец))))). Иди урюк свой продавай
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