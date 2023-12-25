Ивич о бомбардировках Югославии: «Бывало, снарядов столько – ночью казалось, что на улице день. Это шрам на нашем сердце, большая несправедливость. Хочется верить, что мир начал меняться к лучшему»

Теги премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Политика Чемпионат.com Футбол

Владимир Ивич рассказал о жизни в Белграде во время бомбардировок.

«То, что случилось с моей страной, – большая несправедливость. Я никогда этого не забуду. Много плохих вещей произошло в прошлом. Я был частью этого. В 1999 году я несколько месяцев жил под обстрелами в Белграде. Это была война могущественной НАТО с одной небольшой страной. Но сербы могут гордиться тем периодом.

Я не буду обсуждать политику, но мы гордые люди. Уверен, что мы были на правильной стороне истории. Хотя я понимаю, что у каждого своя история, что она может быть рассказана по-разному. Сейчас мне 47 лет, я понимаю многие вещи после того, что случилось. Но мне хочется верить, что мир начал меняться в лучшую сторону. Мы знаем, что сейчас происходит в мире, и очень важно, в какую сторону это развернется в ближайшие годы.

Это было страшно, опасно и странно. Бомбы же прилетали не только по местам нахождения военных, но и по обычным зданиям, по посольствам. Однажды разбомбили посольство Китая. Я это прекрасно запомнил, потому что это был мой день рождения. Я отмечал его в ресторане, а в здание посольства в пятистах метрах прилетела бомба. Никогда не смогу это забыть.

Бывало так, что бомбежка начиналась в два ночи и заканчивалась под утро. И при этом снарядов было столько, что ночью казалось, что на улице день, ― настолько было светло. Это шрам на нашем сердце. Уверен, если сейчас найти людей, которые принимали решения обо всем этом, и спросить их, зачем они это делали, то им станет стыдно за самих себя», – сказал главный тренер «Краснодара».

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99 комментариев
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Ответ Н.Ф.
Пора уже sports’у как-нибудь затащить в новости начавшийся сербский майданчик.
Да, в Белграде сейчас просто торжество либерализма: правительственные здания атакует движение "Сербия против насилия")))
+62
-10
+52
Ответ ERNST
Ну, конечно же, а то что сербы устроили геноцид других народов в Югославии, он тактично умолчал. И весь мир должен был спокойно на это лицезреть, ах, какой же НАТО плохой, что не позволил сербам истребить других.
Ага, одни сербы злодеи, а все остальные народы бывшей Югославии белые и пушистые, конечно
+37
-9
+28
Пора уже sports’у как-нибудь затащить в новости начавшийся сербский майданчик.
+31
-7
+24
Ответ ERNST
Ну, конечно же, а то что сербы устроили геноцид других народов в Югославии, он тактично умолчал. И весь мир должен был спокойно на это лицезреть, ах, какой же НАТО плохой, что не позволил сербам истребить других.
Геноцид кого? Косовской мафии, которая теперь европейский лидер по наркотраффику, торговле оружием и и человеческими органами?
+29
-12
+17
все империи болезненно распадаются
+20
-3
+17
Бомбы бывают разные:
https://goo.su/zwnaTM
+22
-7
+15
Ответ Николай Бойко
Ага, одни сербы злодеи, а все остальные народы бывшей Югославии белые и пушистые, конечно
Удивительно, что и в постСССР, и в бывшей Югославии у малых народов принято истово ненавидеть титульную нацию и обвинять её во всех своих бедах даже сегодня. То ли комплексы, то ли ещё что, но феномен любопытный
+20
-6
+14
"Сербы могут гордиться тем периодом. Уверен, что мы были на правильной стороне истории"
Похоже, он уже забыл, что сами сербы сдали своего президента в Гаагу в результате "бульдозерной революции"
+13
0
+13
Вяликая омеркианская демократия, уничтожавшая сотни тысяч невинных людей
+38
-28
+10
"патриоты" рассказывая в очередной про демократию, почему то забывают рассказать про добряков сербов и их массовые этнические чистки длиной в 10 лет. Сейчас же сербы спокойно ездят в злую Европу на заработки и учебу, чёт не видно толп братушек к нам!
+25
-15
+10
Ответ rude.
Без паники. Сейчас нам всем объяснят что сегодняшние события - "это другое".
Объяснят, что США оплот демократии, а Россия кровавый мордор
+22
-15
+7
Ответ Сергей Фетисов
Да не чего не меняется.Сейчас в Сербии опять революцию совершают,руками сербов.Западу надо чтобы сербы забыли бомбардировки Сербии и вступили в НАТО.Япония же не вспоминает кто сбросил на них атомную бомбу.У них виновата Россия.
Интересно почему так...
Может потому что Россия отжала японские территории?
Американцы в 24 году уходят с последней военной базы на Окинаве, которая бы им очень сейчас пригодилась, к слову. Но уговор есть уговор. Американцы с нуля за свои деньги создали новую технологичную японскую армию, высвободив японцам возможность для вливания в НТП, родив таким образом "японское экономическое чудо".
Почему они должны не любить американцев? Благодаря ним они фактически живут ХХII веке, если не ХХIII.
+8
-2
+6
Вроде 47 лет человеку и он думает, что этим людям может быть стыдно?) Какой наивный
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+6
Ответ Не знаю что такое Требл
Комментарий скрыт
Ты бы книгу в руки взял или людей умных послушал
+10
-4
+6
Ответ Не знаю что такое Требл
Ну нужно было устраивать геноцид в центре Европы. Сербы сами напросились. 7 лет шел хаос до того, как коалиция решила успокоить любителей погеноцидить - сербиков.
Никто не устраивал геноциды, это была гражданская война внутри одного государства (сербы не одни там убивали, если что), в которую решили вклиниться, устроив "гуманитарную"интервенцию, из собственной выгоды страны НАТО. То же самое было во время российской гражданки, когда армии соседних государств непонятно что забыли в пылающей России
+8
-2
+6
Эти "гордые люди" сами сдали Милошевича ..
+5
0
+5
Ответ Н.Ф.
Пора уже sports’у как-нибудь затащить в новости начавшийся сербский майданчик.
А что там интересного ? Все это видели в Беларуси. Результат будет такой же.
+5
0
+5
Ответ rude.
Комментарий скрыт
"за печеньки"
+5
0
+5
Ответ Оригинальный Ник
Никто не устраивал геноциды, это была гражданская война внутри одного государства (сербы не одни там убивали, если что), в которую решили вклиниться, устроив "гуманитарную"интервенцию, из собственной выгоды страны НАТО. То же самое было во время российской гражданки, когда армии соседних государств непонятно что забыли в пылающей России
на удивление, после именно этой гуманитарной интервенции гражданская война таки закончилась. В Ливии, Ираке, Афганистане не сработало, а конкретно тут, как бы цинично не звучало, интервенция в каком-то смысле удалась... (не обсуждаю ее справедливость и оправданность)
+5
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+4
Мир начал меняться?
+6
-2
+4
Ответ And-Rover
А как тогда объяснить отсутствие на суде арестованных натовских деятелей, которые отдавали приказ сбрасывать обедненный уран? Вроде и война, а наказание понесла лишь одна сторона. Давай, просвети объективно. Если удастся.
Опять истории про уран... Это обычный металл для производства снарядов и бомб в США, с ним постоянно взаимодействуют военные США, сколько можно эту чушь заливать. Поэтому когда начинаются подобные разговоры, даже нет желания дискутировать на тему судов, так как оппонент и так ясен.
+8
-4
+4
Ответ Direct free kick
Вяликая омеркианская демократия, уничтожавшая сотни тысяч невинных людей
Хватит этих дешевых оправданий - десятки миллионов !
+4
-1
+3
Это другое! Это демократия ребят
+23
-20
+3
Ответ Сергей Фетисов
У нас тоже какае-то часть учится в Европе и Америке.У сербов как я понимаю вообще проблем с этим нет,но не половина,приврал.
вся сербская экономика завязана на западной Европе, они прекрасно себя чувствуют торгуя с ней. И граждане выбирают ту самую Европу для различного взаимодействия, а не РФ!
+3
0
+3
Ответ rdyabin@icloud.com
Все мы знаем, в 1999-ом убийства мирных сербов бомбардировками нато это было ДРУГОЕ. Демократические бомбы падали
Ну, так бывает, сначала ты бомбишь кого-то, потом бомбят тебя, Третий закон Ньютона, проклятого англосакса(((
+4
-1
+3
Ответ Сергей Фетисов
Да не чего не меняется.Сейчас в Сербии опять революцию совершают,руками сербов.Западу надо чтобы сербы забыли бомбардировки Сербии и вступили в НАТО.Япония же не вспоминает кто сбросил на них атомную бомбу.У них виновата Россия.
🤡, половина сербов работает и учится в Европейских странах, чего ты эти факты не рассказываешь, наверное, тоже Америка их туда направляет.
+5
-2
+3
Да не чего не меняется.Сейчас в Сербии опять революцию совершают,руками сербов.Западу надо чтобы сербы забыли бомбардировки Сербии и вступили в НАТО.Япония же не вспоминает кто сбросил на них атомную бомбу.У них виновата Россия.
+18
-15
+3
Ответ Оригинальный Ник
Удивительно, что и в постСССР, и в бывшей Югославии у малых народов принято истово ненавидеть титульную нацию и обвинять её во всех своих бедах даже сегодня. То ли комплексы, то ли ещё что, но феномен любопытный
В точку. Я называю это комплексом мелкодержавных шовинистов
+9
-6
+3
Ответ Н.Ф.
Пора уже sports’у как-нибудь затащить в новости начавшийся сербский майданчик.
да какой там майданчик, фанаты придут и всех разгонят))
+6
-4
+2
Кстати, можно вспомнить, что после тех событий Путин поздравил с победой лидера тех сил, которые скинули Милошевича и сдали его в международный трибунал.
+4
-2
+2
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