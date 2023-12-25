Загитова выложила «кружок» с комиком Джабраиловым: «Наконец-то этот день настал. Посмотрите, кто у меня в гостях»

Теги видео Алина Загитова Игорь Джабраилов Фигурное катание

Алина Загитова выложила «кружок» с комиком Игорем Джабраиловым.

«Наконец-то этот день настал. Посмотрите, кто у меня в гостях», – сказала олимпийская чемпионка.

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95 комментариев
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Ой, неужели с крутого 1 канала на непопулярный ютуб подалась, да еще с комиком? А как же "не такие" гости у Жени, сплошь все с ТНТ?
А, ой, это же другое.....

Ну и учиться то в двух ВУЗах она все таки когда нибудь будет?

Ну, хоть не полураздетая, уже хорошо.
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А что она с ним будет делать?
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Наконец-то ЧР закончился и пошли нормальные спортивные новости
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Сейчас местная группа переобуется и расскажет, какое шоу классное будет, даже ещё не видя его.
+47
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Какой-то грустный комик
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Зачем так манерничать, чтобы сказать одну обычную фразу? Надо гостя представить зрителям, а не себя любимую.
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Ответ Katerina Sunny
Сейчас местная группа переобуется и расскажет, какое шоу классное будет, даже ещё не видя его.
Ну, да, по мнение ее поклонников у кое кого и ютуб непопулярен, и гости какие то комики. А у Алины сразу комики правильными гостями станут. 100%
+34
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Ответ Arzu0203
Классно, несогласные в первых рядах, ещё даже поклонники не пришли, впереди планеты всей😂😂😂
Да никто бы не трогал вашу самими собими, если б вы не трогали других примерно всех. Сколько вы ее преподносите, как самую самую и все хотят как у нее? Говорите, что все просто пыль на ее обуви! Вы уже действующих спортсменов принижаете, что их смотрят только потому, что Алина там на соревнованиях влоги снимает, а без нее они никому не нужны. В своем глазу сначала бревно поищите, а потом уже предьявляйте.
Ничего плохого нет что Алина что то там делает с комиками в своем шоу. Но как вы стеновые и чудесатые за 6 лет всех достали!!! Поэтому и кушайте теперь стёб над ней, не обляпайтесь
+29
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Не удалось на действующих спортсменах попиарится. На сайте 1 канала всего максимум 20 тыс просмотров. А в комментариях женщины 40+ восхищаются. Кумиром не называет никто из спортсменов.
А у кое кого 700 тыс. просмотров на ютубе. Как же так? Надо, надо не отставать, да, Алина? :)))
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Товарища Джабраила из "Кавказской пленницы" знаю, а комика Джабраилова - нет.
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Ещё бы знать кто это, первый раз слышу.
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Ахах, по жизни у Жени на хвосте.
+29
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Как же Алина талантливо бесталанна.
Только у нее получается настолько кринжово абсолютно ничем не уметь заниматься
+26
-19
+7
Ответ Natalia Solomakha
Поймала себя на том, что блоги и вью от Загитовой на соревах мне стало интересно смотреть. Вроде, и Марфуша в тяжёлом люксе стайл, и какие-то курьёзы все время, но это реально интереснее, живее и смешнее (лично для меня, разумеется), чем у других, к слову, более образованных, фигуристов. Не застала их противостояние века с Медведевой, поэтому всегда относилась к Алине доброжелательно, девушка она очень красивая.
"Марфуша в тяжёлом люксе" - Это образ от первого канала. Алина свою роль отыгрывает блестяще, вот и вам стало интересно смотреть😏
+15
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+7
И что это за комик? Чем известен?
И вообще, Загитова же вроде как в двух университетах учится, а сейчас разгар зимней сессии. И школа открывается вдобавок. А она всякой бесполезной мишурой занимается, лишь бы не забывали..
+29
-22
+7
Ответ Беглый*
Какой-то грустный комик
Комики обычно такие. :)
+13
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+6
Ответ letochka
Ахах, по жизни у Жени на хвосте.
Как говорит АЗ .я не копирую я делаю что то свое ..Хотя своего ни чего нет .
+15
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+5
Ответ Ната555
А что она с ним будет делать?
И куда она его пригласила в гости
+9
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+5
Ответ Sincere
А чего так пафосно... на сегодняшний день Алинка могла бы порвать эфир, если бы на месте этого дяденьки сидел какой-нибудь Рузиль Минекаев, а так - ничего интересного)
а кто это, ну Рузиль?
+6
-1
+5
Ответ Ритт
Не удалось на действующих спортсменах попиарится. На сайте 1 канала всего максимум 20 тыс просмотров. А в комментариях женщины 40+ восхищаются. Кумиром не называет никто из спортсменов. А у кое кого 700 тыс. просмотров на ютубе. Как же так? Надо, надо не отставать, да, Алина? :)))
"попиарится" ? :)
+9
-4
+5
Ответ Gemma157
И что это за комик? Чем известен? И вообще, Загитова же вроде как в двух университетах учится, а сейчас разгар зимней сессии. И школа открывается вдобавок. А она всякой бесполезной мишурой занимается, лишь бы не забывали..
Повторяешься, исписалась вся 😅
+16
-11
+5
Ответ Фира Фасхутдинова
Если бы только она одна, тут желающих много прибежало расталкивая друг дружку)))
Забавные, даже жалко их, хотя нет не жалко...
+13
-8
+5
а я только из этой новости и узнал о существовании такого комика
получается, Заги провела среди меня просветительскую работу, правда, думаю, что сразу же про него и забуду
+7
-3
+4
Ответ Ольга Ив
Вот тут подумалось, если это будет её шоу (хотя похоже, что нет), представляете сколько просмотров второй фандом обеспечит. Это ж надо все посмотреть, ко всем словам придраться. Жекины 700 тыс. будет мелочью 😁
что то на 1 канале не обеспечили. Максимум 20 тысяч. А на ютубе просмотры будут за счет гостей.
+6
-2
+4
Ответ Иван Маунтбаттен
а кто это, ну Рузиль?
Симпотный актер из самого модного сериала, да еще и татарин)
+6
-2
+4
Хто ето?
+5
-1
+4
Этот человек вроде как получает высшее образование.вопрос. что это за образование такое,что человека слишком много видно в "кружочках",а не за партой. Что то в консерватории надо подправить..
+14
-10
+4
Ну наконец то закончились соревнования и можно спокойно заняться привычным делом. Обсуждать Загитову😂
+5
-2
+3
Ответ Pelageya_20
😂
Да-да. А я им вчера про Куприна... наивный:)
+7
-4
+3
Ответ Иван Маунтбаттен
а кто это, ну Рузиль?
Рузиииль? Вы серьёзно его не знаете? Рузиль, он же Маратик, главное лицо российского кино на данный момент. Суперстар.
А Джабраилова не знаю, где он играл или выступал?
+4
-1
+3
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