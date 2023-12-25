Загитова выложила «кружок» с комиком Джабраиловым: «Наконец-то этот день настал. Посмотрите, кто у меня в гостях»
Алина Загитова выложила «кружок» с комиком Игорем Джабраиловым.
«Наконец-то этот день настал. Посмотрите, кто у меня в гостях», – сказала олимпийская чемпионка.
А, ой, это же другое.....
Ну и учиться то в двух ВУЗах она все таки когда нибудь будет?
Ну, хоть не полураздетая, уже хорошо.
Ничего плохого нет что Алина что то там делает с комиками в своем шоу. Но как вы стеновые и чудесатые за 6 лет всех достали!!! Поэтому и кушайте теперь стёб над ней, не обляпайтесь
А у кое кого 700 тыс. просмотров на ютубе. Как же так? Надо, надо не отставать, да, Алина? :)))
Только у нее получается настолько кринжово абсолютно ничем не уметь заниматься
И вообще, Загитова же вроде как в двух университетах учится, а сейчас разгар зимней сессии. И школа открывается вдобавок. А она всякой бесполезной мишурой занимается, лишь бы не забывали..
получается, Заги провела среди меня просветительскую работу, правда, думаю, что сразу же про него и забуду
А Джабраилова не знаю, где он играл или выступал?