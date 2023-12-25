ЦСКА проиграл 4-й матч подряд. «Салават Юлаев» отыгрался вшестером на 59:21 и победил в овертайме – дубль сделал Ливо

ЦСКА проиграл четвертый матч подряд в КХЛ.

Команда тренера уступила « » (3:4 ОТ) в овертайме в матче Фонбет чемпионата .

Клуб из Башкортостана уступал со счетом 2:3 и в формате «6 на 5» перевел игру в овертайм на отметке 59:21 в третьем периоде – шайбу забросил нападающий .

В начале овертайма главный тренер «Салавата» Виктор Козлов заменил вратаря на четвертого полевого игрока – и команда одержала победу, забив в формате «4 на 3». На 57-й секунде дополнительного периода дубль сделал Ливо.

Это четвертое поражение подряд для ЦСКА. Команда ранее уступила «Локомотиву» (1:2 ОТ), СКА (2:6) и московскому «Динамо» (1:4).