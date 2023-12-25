ЦСКА проиграл 4-й матч подряд. «Салават Юлаев» отыгрался вшестером на 59:21 и победил в овертайме – дубль сделал Ливо

Теги Салават Юлаев ЦСКА Сергей Федоров видео КХЛ Джош Ливо Хоккей

ЦСКА проиграл четвертый матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Сергея Федорова уступила «Салавату Юлаеву» (3:4 ОТ) в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Клуб из Башкортостана уступал со счетом 2:3 и в формате «6 на 5» перевел игру в овертайм на отметке 59:21 в третьем периоде – шайбу забросил нападающий Джош Ливо.

В начале овертайма главный тренер «Салавата» Виктор Козлов заменил вратаря на четвертого полевого игрока – и команда одержала победу, забив в формате «4 на 3». На 57-й секунде дополнительного периода дубль сделал Ливо.

Это четвертое поражение подряд для ЦСКА. Команда ранее уступила «Локомотиву» (1:2 ОТ), СКА (2:6) и московскому «Динамо» (1:4).

21 комментарий
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Молодцы наши ребята, терпеЛиво играли весь матч, где то везло, но выиграть такой матч дорогого стоит. Игра по накалу была уровня плей офф. С победой команду и всех болельщиков СЮ!!!
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Салават с победой!
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Ответ DiMaXFCZP
Комментарий скрыт
не на тех лошадок ставишь
+10
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Вратаря снять в овертайме и забить ЦСКА ну мееед)) федорова укатали его же оружием
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+6
Ответ DiMaXFCZP
Комментарий скрыт
так это ж СЮ)) как говорят комментаторы Камбэк Камбэкович)))
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Держись Федоров
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Ливо просто красавчик💚
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Салават в порядке😎🤙
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А дальше СКА, Северсталь и Спартак...
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Здорово Хорошая игра, адреналиновая. Тем ценнее победа. Поздравления!
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Нестеров опытный защ и так отдал шайбу.
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Добро пожаловать в Уфу..
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К сожалению, Федорову пора отдыхать
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Ответ MarkAntoniy
Непонятно, где отстегнулись те стальные яйца, которые были у ЦСКА два последних сезона ... Абсолютно бесхребетная команда , не способная " терпеть", переламывать, как это было совсем недавно. Играют как из под палки, больше мучаются. В меньшинстве вообще беззащитные как дети. П.С Ждем резюме тренера :" Это поражение сделает нас сильнее..."
можешь посмотреть ниже... они подошли ЛИВО... яйца нынче дорогие.
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Теперь посмотрите на яйца ЛИВО...
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Федотов пропустил от Салавата в допвремя точно такой же гол , как в прошлой игре так же в допвремя в игре с Локомотивом от Шалунова - в левый ближний угол !
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Нестеров позорище, а не капитан!
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Салават проявил характер. Прям любо-дорого посмотреть🇧🇷
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