1,588 млн человек оформили Fan ID. 275,5 тысячи – дети до 14 лет

РПЛ опубликовала данные о количестве людей, оформивших Fan ID.

Лига опубликовала отчет по итогам первых 18 туров сезона-2023/24. Согласно приведенным данным, по состоянию на сегодняшний день Fan ID получили 1,588 миллиона человек.

Обладателями карты болельщика стали 275,5 тысячи детей в возрасте до 14 лет. Всего в период с июня по декабрь 2023 года было оформлено более 620 тысяч карт.

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