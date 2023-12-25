1,588 млн человек оформили Fan ID. 275,5 тысячи – дети до 14 лет
РПЛ опубликовала данные о количестве людей, оформивших Fan ID.
Лига опубликовала отчет по итогам первых 18 туров сезона-2023/24. Согласно приведенным данным, по состоянию на сегодняшний день Fan ID получили 1,588 миллиона человек.
Обладателями карты болельщика стали 275,5 тысячи детей в возрасте до 14 лет. Всего в период с июня по декабрь 2023 года было оформлено более 620 тысяч карт.
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и на стадион больше никогда в жизни не пойдут.
А по факту соберется ли эти 99 250 со всех 16 стадионов за тур?
Вам не приходило в голову, что народ может просто хочет посмотреть живой футбол, поболеть за любимую команду, а не поддерживать какие-то бессмысленные протесты?