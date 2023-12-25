1,588 млн человек оформили Fan ID. 275,5 тысячи – дети до 14 лет

Теги премьер-лига Россия болельщики Fan ID Футбол

РПЛ опубликовала данные о количестве людей, оформивших Fan ID.

Лига опубликовала отчет по итогам первых 18 туров сезона-2023/24. Согласно приведенным данным, по состоянию на сегодняшний день Fan ID получили 1,588 миллиона человек. 

Обладателями карты болельщика стали 275,5 тысячи детей в возрасте до 14 лет. Всего в период с июня по декабрь 2023 года было оформлено более 620 тысяч карт. 

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56 комментариев
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Эти данные РПЛ такие же "правдоподобные" как опросы ВЦИОМ, а цель в разы завышенных цифр в том, чтобы сломить волю "отказников"
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Дети до 14 самая опасная категория граждан
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Возможно , но верится с трудом, особенно в Оренбурге, Грозном, Сочи , Казани и Нижнем Новгороде.., да и по Европейским чемпионатам самая низкая посещаемость , зато по контрактам впереди планеты всей, только в России может быть такое, чудеса ...
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Главное, что олдовые фанаты из принципа не оформили
и на стадион больше никогда в жизни не пойдут.
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-5
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Ты их видишь?А они есть
+12
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+9
Ответ Человек_Легенда
Так по такой статистике 1 588 000 / 16 = 99250 болельщиков может быть на каждом матче каждые выходные. А по факту соберется ли эти 99 250 со всех 16 стадионов за тур?
Каждый тур собирает меньше 100 тыс. зрителей
+9
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+9
Ответ Человек_Легенда
Так по такой статистике 1 588 000 / 16 = 99250 болельщиков может быть на каждом матче каждые выходные. А по факту соберется ли эти 99 250 со всех 16 стадионов за тур?
Только на 8, а не на 16
+8
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+8
Так по такой статистике 1 588 000 / 16 = 99250 болельщиков может быть на каждом матче каждые выходные.

А по факту соберется ли эти 99 250 со всех 16 стадионов за тур?
+9
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+6
Ответ Cristiano Ronaldo
Ребята, а реально как они смогли столько набрать, при таком сопротивлении масштабном?
"Уникальная акция, только сегодня, вам бесплатный билет на матч — только надо оформить FAN ID". Мне от универа каждую неделю прилетали мольбы посетить матч Динамо или ЦСКА, видимо у них совсем дела плохи.
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Это в районе 1% населения страны. Довольно маленькая цифра..
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Идут бараны в ряд! Бьют барабаны! Кожу на них дают - Сами бараны!
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Ответ несахар
Эти данные РПЛ такие же "правдоподобные" как опросы ВЦИОМ, а цель в разы завышенных цифр в том, чтобы сломить волю "отказников"
Судя по всему, отказники те ещё крепкие орешки.
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Получившие фан-айди, они как голубые. Вроде бы их и много, но среди моих знакомых их нет))
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Ответ Cristiano Ronaldo
Ребята, а реально как они смогли столько набрать, при таком сопротивлении масштабном?
Сколько много, 1% от жителей страны оформили?
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А мы нет
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По разнарядке, как обычно, небось
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Ответ CaSpeR-13
думать не твой конек
Конечно да нечего сказать, начинается детский сад с оскорбленияями собеседников)
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Ответ Егор Добрый
Комментарий удален модератором
А в чем прогиб, можно подробнее?
Вам не приходило в голову, что народ может просто хочет посмотреть живой футбол, поболеть за любимую команду, а не поддерживать какие-то бессмысленные протесты?
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Ответ Cristiano Ronaldo
Ребята, а реально как они смогли столько набрать, при таком сопротивлении масштабном?
Ну... У меня друг когда-то на трибуне вместе со мной заряжал "Нам не нужен фан айди", а в итоге оформил - хочу, говорит, хоть иногда ходить. Я даже не собираюсь - как-то переболел атмосферой стадиона, сейчас этого не хочется совершенно, перед теликом больше нравится. Но со временем всё равно всё больше и больше людей будут оформлять
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Ответ Lindeman
Дети до 14 самая опасная категория граждан
если верить нашумевшему сериалу это действительно так)
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Ответ Ярик01
Сколько много, 1% от жителей страны оформили?
А сколько процентов жителей страны до этого ходили на футбол? 2 или 3?
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Ответ несахар
Эти данные РПЛ такие же "правдоподобные" как опросы ВЦИОМ, а цель в разы завышенных цифр в том, чтобы сломить волю "отказников"
Почему сразу завышенные? Тут что, слишком большое число на 13 городов РПЛ что ли? Кто-то из оформивших один раз на стадион пришел, кто-то - два.. А еще следует учесть, что в этой статистике часть - бюджетники, которые на стадион и не ходят
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Ответ Человек_Легенда
Так по такой статистике 1 588 000 / 16 = 99250 болельщиков может быть на каждом матче каждые выходные. А по факту соберется ли эти 99 250 со всех 16 стадионов за тур?
Каждый оформивший фан айди ведь на каждый матч должен приходить, да? И между прочим, матчей 8 в каждом туре
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Ответ d.xoxlov
Только на 8, а не на 16
Можно считать, что половина непришедших - непостоянные посетители))
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Ответ Mario Rodriguez
По разнарядке, как обычно, небось
как и выборы президента
+3
-2
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Ответ Mario Rodriguez
По разнарядке, как обычно, небось
По-другому никак же. злые ФСБ нагнали массовку и под страхом расстрела
+7
-6
+1
Ну а толку от этих циферок нарисованных? На стадионах мы явно всю настоящую картину видим кромешная тишина, превратили стадионы в театры, в каком-то из матчей вообще интершум со стадионов англии включали, позорники)
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Дети до 14 самая опасная категория граждан
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Ответ Ярик01
Сколько много, 1% от жителей страны оформили?
Всё равно много, если в цифрах измерять
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Ответ Shuller18
А в чем прогиб, можно подробнее? Вам не приходило в голову, что народ может просто хочет посмотреть живой футбол, поболеть за любимую команду, а не поддерживать какие-то бессмысленные протесты?
Ты видимо профан и не понимаешь зачем и для чего фануйди делают. если смотришь европейский футбол Германия или Италия (транслируют по матч ТВ, если нет других подписок) какая там атмосфера и никто никого не убивает на стадионах! если и есть разборки,то за пределами арены. а у нас до чего дошло?? ну был я на Зените мамочки с детишками и люди далеки от футбола едят хот доги и гробовая тишина. мне блевотно было смотреть такой футбол при такой атмосфере. понятно что вас достаточно,кто за фануйди,но адекватный болельщик на которого захотело государство надеть ошейник ушел со стадионов. Я лучше пивка в баре и по телеку с фанами посмотрю игру любимой команды,чем прогибаться ради идиотской инициативы!
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