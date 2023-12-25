1,535 млн зрителей посетили матчи первой части сезона РПЛ. У «Зенита» лучшая средняя посещаемость – 26 913 человек

Более 1,5 миллиона зрителей посетили матчи первой части сезона Мир РПЛ.

Лига опубликовала отчет по итогам первых 18 туров сезона-2023/24. Общая посещаемость матчей составила 1,535 млн человек. Это на 102 тысячи больше, чем в первой части сезона-2022/23, когда система Fan ID действовала на 5 стадионах.

Средняя посещаемость игр составила 10 665 человек.

Самым посещаемым клубом по итогам 18 туров стал « » – на его игры ходили в среднем 26 913 человек. Второе место по этому показателю занял « » (22 831), третье – « » (14 936). Худшая средняя посещаемость у « » – 3728 человек.

При этом худшую заполняемость трибун показал « » – при вместимости стадиона в 45 000 человек средняя посещаемость матчей этого клуба составила 4411 зрителей.

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