1,535 млн зрителей посетили матчи первой части сезона РПЛ. У «Зенита» лучшая средняя посещаемость – 26 913 человек
Более 1,5 миллиона зрителей посетили матчи первой части сезона Мир РПЛ.
Лига опубликовала отчет по итогам первых 18 туров сезона-2023/24. Общая посещаемость матчей составила 1,535 млн человек. Это на 102 тысячи больше, чем в первой части сезона-2022/23, когда система Fan ID действовала на 5 стадионах.
Средняя посещаемость игр составила 10 665 человек.
Самым посещаемым клубом по итогам 18 туров стал «Зенит» – на его игры ходили в среднем 26 913 человек. Второе место по этому показателю занял «Краснодар» (22 831), третье – «Спартак» (14 936). Худшая средняя посещаемость у «Оренбурга» – 3728 человек.
При этом худшую заполняемость трибун показал «Сочи» – при вместимости стадиона в 45 000 человек средняя посещаемость матчей этого клуба составила 4411 зрителей.
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Во второй половине сезона должны выйти на отметку тысяч 12, а если борьба за чемпионство не ослабнет, то может и поболее.
На «Зенит» тогда пришли 297 тыщ, а на «Спартак» 282 тыщи.
«Краснодар» тогда был на десятом месте — в среднем на каждом матче "горожан" было по 10 620 зрителей.