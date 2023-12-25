1,535 млн зрителей посетили матчи первой части сезона РПЛ. У «Зенита» лучшая средняя посещаемость – 26 913 человек

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия болельщики Оренбург Краснодар Сочи Футбол

Более 1,5 миллиона зрителей посетили матчи первой части сезона Мир РПЛ.

Лига опубликовала отчет по итогам первых 18 туров сезона-2023/24. Общая посещаемость матчей составила 1,535 млн человек. Это на 102 тысячи больше, чем в первой части сезона-2022/23, когда система Fan ID действовала на 5 стадионах. 

Средняя посещаемость игр составила 10 665 человек. 

Самым посещаемым клубом по итогам 18 туров стал «Зенит» – на его игры ходили в среднем 26 913 человек. Второе место по этому показателю занял «Краснодар» (22 831), третье – «Спартак» (14 936). Худшая средняя посещаемость у «Оренбурга» – 3728 человек. 

При этом худшую заполняемость трибун показал «Сочи» – при вместимости стадиона в 45 000 человек средняя посещаемость матчей этого клуба составила 4411 зрителей. 

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20 комментариев
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По 10,5 тысяч в среднем на матч, спасибо фан айди, прям как в третьей бундеслиге.
+10
-4
+6
Ответ Serge Vendino
Фан айди оформили 1.588, а матчи этого сезона посетили 1.535. 52 тысячи - это болельщики Торпедо и Химок?
1.535 это совокупное количество не уникальных посетителей. Кто то условно 10 раз ходил, а кто то 0
+4
0
+4
Ответ Sivka
Двенадцать лет назад так же было без всякого фанайди
и без стадионов
+2
0
+2
Столицей фан-иуд они еще себя не называли.
+10
-9
+1
Кто бы сомневался, на газпром очередь бюджетников
+7
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+1
Как и прогнозировали эксперты, всё настолько "плохо", что даже без бойкотчиков и ультрас посещаемость на уровне более тёплых и футбольных Португалии, Турции, Бельгии. Про хорватов с сербами можно и не заикаться.
Во второй половине сезона должны выйти на отметку тысяч 12, а если борьба за чемпионство не ослабнет, то может и поболее.
+1
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Не мудрено. У Зенита всегда лучшая посещаемость. Краснодар молодцы, раскрутили команду. Всё же огромную роль играют крутые стадионы.
+8
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Огласите весь список, пожалуйста.
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Статистика для идиотов.
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Ответ luu
По 10,5 тысяч в среднем на матч, спасибо фан айди, прям как в третьей бундеслиге.
Двенадцать лет назад так же было без всякого фанайди
+1
-1
0
Ответ fil_spb
Два города, Петербург и Краснодар, тянут посещаемость вверх. Воронеж бы тоже дал жару, но стадион мешает. Один город, Москва, тянет вниз. Так как и сам этот город на футбол не ходит, так еще и кучу денег проедает впустую, тех денег, которые могли бы быть вложены в региональные клубы, на которые ходят люди, тот самый Воронеж, Волгоград, Калининград.
Чемпион по пустому просаживанию гос. денег у нас отнюдь не в Москве.
+7
-7
0
Ответ fil_spb
Два города, Петербург и Краснодар, тянут посещаемость вверх. Воронеж бы тоже дал жару, но стадион мешает. Один город, Москва, тянет вниз. Так как и сам этот город на футбол не ходит, так еще и кучу денег проедает впустую, тех денег, которые могли бы быть вложены в региональные клубы, на которые ходят люди, тот самый Воронеж, Волгоград, Калининград.
Чёт вспомнил, как в 2011 году больше всего в России ходили на «Кубань»: 300 тыщ домашних болельщиков.
На «Зенит» тогда пришли 297 тыщ, а на «Спартак» 282 тыщи.

«Краснодар» тогда был на десятом месте — в среднем на каждом матче "горожан" было по 10 620 зрителей.
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