Дзюба на вечеринке спел песню «Ленинграда» про «Зенит»: «Сине-бело-голубое небо – Питер»
Артем Дзюба на вечеринке спел песню «Ленинграда» про «Зенит».
Форвард «Локомотива», выступавший ранее за петербургский клуб, выложил соответствующее видео в своих соцсетях.
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Футболист, порноактер, певец
Забери пьяную домой
Завтра мне будет стыдно
Забери пьяную домой
Только не ругайся сильно
Забери пьяную домой
Делай со мной всё, что хочешь
Забери пьяную домой
Да, этой ночью
вечеринка была на 3-ей ул. Строителей? :)
🤷♂️
На вечеринке присутствовал бывший главный тренер ЦСКА, «Рубина» и сборной России Леонид Слуцкий
Фаны Дзюбы порадуются, фаны Локо опечалятся