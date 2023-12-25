Артем Дзюба на вечеринке спел песню «Ленинграда» про «Зенит».

Форвард « », выступавший ранее за петербургский клуб, выложил соответствующее видео в своих соцсетях.

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