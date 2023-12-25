Дзюба на вечеринке спел песню «Ленинграда» про «Зенит»: «Сине-бело-голубое небо – Питер»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия видео музыка Футбол

Артем Дзюба на вечеринке спел песню «Ленинграда» про «Зенит».

Форвард «Локомотива», выступавший ранее за петербургский клуб, выложил соответствующее видео в своих соцсетях.

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54 комментария
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Это как по пьяне позвонить бывшей)
+88
-3
+85
Давайте признаем, мы и не такое видели!
+54
-3
+51
Человек трансформер
Футболист, порноактер, певец
+32
-3
+29
Ответ Cruel Snake
А после... Забери пьяную домой Завтра мне будет стыдно Забери пьяную домой Только не ругайся сильно Забери пьяную домой Делай со мной всё, что хочешь Забери пьяную домой Да, этой ночью
даже боюсь спросить, зачем ты знаешь слова этого кала?)
+24
-4
+20
Ответ theDoctor
Просто про локомотив песен нет
Голубой вагон бежит, качается, скорый поезд набирает ход...
+21
-5
+16
А после...

Забери пьяную домой
Завтра мне будет стыдно
Забери пьяную домой
Только не ругайся сильно
Забери пьяную домой
Делай со мной всё, что хочешь
Забери пьяную домой
Да, этой ночью
+19
-10
+9
Почему его в Мутабор не пригласили???
+7
0
+7
Просто про локомотив песен нет
+8
-3
+5
"Со мною вот что происходит..."
вечеринка была на 3-ей ул. Строителей? :)
+4
0
+4
Ответ AAM1977
Вагонные споры последнее дело, когда больше нечего пЕть :)
Это Изидор пускай исполняет
+3
0
+3
Ответ Стаут
даже боюсь спросить, зачем ты знаешь слова этого кала?)
Контрл+ц - контрл+в
🤷‍♂️
+4
-1
+3
в ответ "Дорожная" не прозвучала?
+3
0
+3
Ответ theDoctor
Просто про локомотив песен нет
Вагонные споры последнее дело, когда больше нечего пЕть :)
+2
0
+2
Ответ Cruel Snake
Человек трансформер Футболист, порноактер, певец
Человек-швейцарский нож)
+4
-2
+2
Он ещё и певец... Будет чем заняться на пенсии. Красавчик.
+2
0
+2
Спел и спел. Семь лет из жизни не выкинешь.
+4
-2
+2
На концерте Шнурова в Тушине на Лукойл-открывашке вся Москва пела эту песню.
+3
-2
+1
Ответ Стаут
даже боюсь спросить, зачем ты знаешь слова этого кала?)
А что это?
+1
0
+1
Ну хоть не клип снял и то в гору
+1
0
+1
Ответ Overkiller
Голубой вагон бежит, качается, скорый поезд набирает ход...
Голубой? Так это про зенит на выезде.
+11
-10
+1
Смена ориентации это тяжелый процесс . Тут бы помогли разговоры с Киркоровым . Спасибо Легенда, что не уходишь со своего уровня .
+2
-2
0
За такое в приличном обществе бьют морду(с)
+1
-1
0
А где носок?!😀
+1
-1
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Жаль этого не видит Наир, отсыпается.
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Каждый оч ет как он хочет
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Дзюба:"Петроград", а что это?
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Ответ sled
Почему его в Мутабор не пригласили???
Может пригласили )) просто был не самым ярким персонажем
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Форвард «Локомотива» Артем Дзюба в день рождения жены Кристины исполнил песню о «Зените» группы «Ленинград».
На вечеринке присутствовал бывший главный тренер ЦСКА, «Рубина» и сборной России Леонид Слуцкий
+1
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Опять Дзюба))) Печальный конец)))
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Дзюба из тех кто хочет « и рыбку съесть и на ### сесть»
Фаны Дзюбы порадуются, фаны Локо опечалятся
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